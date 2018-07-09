Девиант Гулов. В Таджикистане расследуют избиение милиционера сыном бывшего министра

07:39 11.07.2018 Министерство внутренних дел Таджикистана расследует избиение сотрудника милиции в городе Душанбе. Об этом 10 июля сообщил Умарджони Эмомали, пресс-секретарь правоохранительного ведомства. В МВД заявили, что о деталях происшедшего сообщат только после завершения расследования.



По информации нашего источника, сотрудник РУБОП МВД РТ 33-летний Дилшод Нарзуллозода был избит Диловаром Гуловым, сыном экс-министра энергетики и промышленности Таджикистана. Инцидент произошел в воскресенье на одной из улиц столицы – Диловар Гулов после словесной перепалки с сотрудником милиции жестоко избил его, сообщил источник.



В Национальном медицинском центре (больнице Караболо) сказали, что у Дилшода Нарзуллозода разбит нос, ему были нанесены сильные удары по голове, из-за чего принято решение о его госпитализации. Сам Дилшод Нарзуллозода, лицо которого было в синяках, отказался говорить об инциденте.



Гул Шерали, экс-министр энергетики и промышленности Таджикистана, во вторник заявил, что информация о якобы избиении его сыном сотрудника милиции не соответствует действительности.



Тем временем, утром 9 июля дом, где живет сын бывшего высокопоставленного чиновника, был окружен сотрудниками милиции, свидетельствуют соседи. По их словам, Диловар Гулов находился дома и сотрудники ОМОН не разрешали ему покинуть жилище. "Сам экс-министр тоже находился в доме. Но, по всей видимости, сотрудникам милиции не разрешили войти внутрь. После полудня они ушли, у дома остались только четверо омоновцев. Вечером они тоже уехали", - говорит один из соседей.



Некоторые источники сообщили, что Диловар Гулов вечером 9 июля сам явился в милицию и дал показание. Предъявлено ли ему обвинение - не известно. Напомним, в марте этого года Диловар Гулов был арестован на 5 суток за мелкое хулиганство. Источник - centralasian.org

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