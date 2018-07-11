Ирано-саудовский конфликт обретает ядерный масштаб, - И.Субботин

07:36 11.07.2018 Эр-Рияд подозревают в желании заполучить атомное оружие



Принц Мухаммед бин Сальман утверждает, что его страна ищет мирный путь в сфере атомной энергетики.



Израиль настаивает на том, чтобы США наложили ограничения на свои будущие проекты с Саудовской Аравией в области атомной энергетики. Перечень требований глава израильского Минэнерго Юваль Штайниц передал своему коллеге из США Рику Перри еще в конце июня, однако их содержание стало известно американскому порталу Axios только сейчас. Израиль опасается, что королевство получит возможность создать ядерное оружие. Источник "НГ" в Госдепе намекнул, что никаких опасений по поводу саудовского атома у США пока нет.



Саудовская ядерная программа не должна стать угрозой для безопасности в регионе, считают в Израиле. Эр-Рияд ведет переговоры с 10 государствами по поводу строительства на территории королевства первых двух атомных реакторов, которые, как утверждается, будут функционировать в мирных целях. О готовности американских компаний помочь аравийской монархии в создании ядерной программы сообщалось еще в декабре 2017 года, но об окончательных решениях ничего известно не было. Израиль, похоже, считает дело решенным. В связи с этим он ждет от США гарантий того, что Эр-Рияд не получит права обогащать уран на своей территории. В перечне требований еврейского государства – максимальная прозрачность по ядерным соглашениям между Вашингтоном и Эр-Риядом, в том числе отчетность, какое оборудование будет продано саудовской стороне. Израиль также ждет, что использованное ядерное топливо будет вывезено с территории королевства.



Главный страх еврейского государства связан с тем, что один из его потенциальных соперников на Ближнем Востоке создаст оружие массового уничтожения.



Об этом, по данным Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в частной беседе с президентом США Дональдом Трампом еще в марте этого года – во время визита в Вашингтон. Он подчеркивал, что продавать атомные реакторы Эр-Рияду опасно. Трамп ответил, что воспрепятствовать продаже нельзя: если ядерное оборудование не предоставят Саудовской Аравии США, то это сделают другие страны, такие как Россия и Франция. Офис Нетаньяху не опроверг, что тема саудовского атома была поднята в ходе его визита в Америку: "Премьер-министр Нетаньяху долгое время говорил, что в иранской ядерной сделке есть много опасностей. Одна из них заключается в том, что другие страны региона будут требовать тех же возможностей, которые сделка дала Ирану, в том числе обогащение урана".



Источник "НГ" в Госдепартаменте пояснил, что в Вашингтоне не против создания в Саудовской Аравии ядерной программы, если она будет соответствовать международным нормам. "Соединенные Штаты поддерживают мирные ядерные программы до тех пор, пока выполняются обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия и требования МАГАТЭ, а самые высокие международные стандарты в области безопасности, нераспространения, экспортного контроля и физической безопасности строго соблюдены", – заявил "НГ" представитель Госдепа на условиях анонимности.



Всего Эр-Рияд планирует построить 16 ядерных энергоблоков. По подсчетам Bloomberg, это займет более 20 лет и потребует затрат в 80 млрд долл. Документ о саудовской атомной программе был одобрен королевским кабинетом министров в середине марта. В нем говорится об исключительно мирном характере всех проектов в этой области и строгой приверженности нормам МАГАТЭ. Причем разведка и оценка запасов саудовских урана и тория были начаты еще в декабре 2017 года. Их вели Научный центр атомной и возобновляемой энергетики им. короля Абдаллы и Геологическое управление королевства – не без участия экспертов Китайской национальной атомной корпорации. По словам главы Геологического управления Саудовской Аравии Захира Наваба, все работы укладывались в план королевства по поиску альтернатив черному золоту. Напомним, что уход от нефтяной зависимости заложен в национальную стратегическую программу "Видение-2030".



Впрочем, ядерные амбиции Саудовской Аравии, даже с учетом деклараций о мирных намерениях, не могут не вызывать опасений у других стран Ближнего Востока. Самовольный выход США из многосторонней сделки по иранской ядерной программе, подписанной в 2015 году, и последовавшие за этим угрозы Тегерана возобновить масштабы обогащения урана обострили ситуацию, заставив государства региона повышать свои ставки в противостоянии с "режимом аятолл". Саудовская Аравия не осталась в стороне. В мае глава саудовского МИДа Адель аль-Джубейр заявил в эфире телеканала CNN, что королевство может начать разработку собственного ядерного оружия в том случае, если на это пойдет иранская сторона. "Мы сделаем все, что потребуется, чтобы защитить наш народ, – отметил глава саудовской дипломатии. – Если Иран получит ядерный потенциал, то мы предпримем все возможное, чтобы сделать то же самое".



В экспертной среде отмечают: израильское беспокойство по поводу саудовского атома выглядит необоснованно. "Она (саудовская ядерная программа. – "НГ") должна быть создана – это было заявлено во время визита принца Мухаммеда бин Сальмана в Соединенные Штаты – только в ответ на действия Ирана, – пояснил "НГ" профессор кафедры современного Востока факультета истории, политологии и права РГГУ Григорий Косач. – Если он в результате выхода США из иранской ядерной сделки пойдет на возобновление ядерной программы, тогда Саудовская Аравия начнет развитие собственной. Но, как говорил принц Мухаммед, если она и будет развиваться, то только под жестким контролем со стороны МАГАТЭ. Саудовская политика в отношении ядерных программ в этом регионе заключается в том, что зона Ближнего Востока должна быть денуклеаризирована. В связи с этим Эр-Рияд всегда, с одной стороны, говорил и говорит об иранской опасности, с другой стороны – о том, что Израиль обладает ядерным оружием. Про Израиль он говорит как бы в скобках".



Получение Эр-Риядом ядерного оружия может изменить баланс сил на Ближнем Востоке, допустил аналитик. "Но когда и насколько он будет изменен? Саудовская Аравия только начинает или будет начинать идти в этом направлении, в то время как Иран уже прошел значительный путь, – отметил Косач. – Если и будет изменение соотношения сил в региональном масштабе, то это произойдет не сразу". В случае если у Ирана и Саудовской Аравии появится ядерное оружие, то напряженность между двумя державами достигнет максимума, убежден эксперт. "Напряженные отношения – фактически гибридная война – между Саудовской Аравией и Ираном проявляются в йеменском конфликте, – напомнил "НГ" Косач. – Саудовская Аравия продолжает выступать категорическим противником присутствия Ирана, "Хезболлы" (ливанская группировка. – "НГ") и шиитских формирований в Сирии. Конфликт из-за Ливана, холодное отношение Саудовской Аравии к ХАМАС (палестинская группировка. – "НГ") – есть много разнообразных обстоятельств".



Вместе с тем важно отметить, что противостояние иранской политике привело к неожиданному сближению позиций Саудовской Аравии и Израиля. Одним из признаков подобного потепления служит отсутствие действенного ответа со стороны Саудовской Аравии на майское обострение в секторе Газа. Важным знаком стало и то, что в марте 2018 года власти королевства разрешили самолетам компании Air India, которые направляются в Тель-Авив, пролетать через саудовское воздушное пространство. Линия была официально открыта 22 марта. Как писала "НГ" (см. номер от 04.04.18), убедительным доказательством израильско-саудовского сближения также стали сенсационные заявления принца Мухаммеда в интервью американскому изданию Atlantic о том, что еврейский народ имеет право на свое государство. "Я верю, что палестинцы и израильтяне имеют право на собственную землю", – поделился тогда кронпринц своим мнением.



Игорь Субботин

11.07.18 Источник - ng.ru

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