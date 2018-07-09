Одной "Силы Сибири" китайцам мало, - А.Комраков

07:33 11.07.2018 Поднебесной потребуется несколько таких трубопроводов, чтобы удовлетворить растущие аппетиты



Китайцы наполовину построили первый из трех участков трубопровода, который приведет природный газ из "Силы Сибири" от Иркутска и Якутии до самого Шанхая. Стройка идет по плану, а "Газпром" предлагает Поднебесной не ограничиваться "восточной" трубой и начать строить вторую "Силу" по западному маршруту. Позиции "Газпрома" выглядят выигрышными на фоне прогнозируемого резкого роста спроса КНР на газ.



Китай наращивает потребление газа, и есть ощущение, что Поднебесная все больше заинтересована в поставках российского газа. Строительство северного отрезка восточного маршрута китайско-российского газопровода завершено на 51%, сообщил замруководителя строительства Ли Вэньцзе.



По его словам, реализация проекта идет строго по плану, на стройке задействованы 4 тыс. строителей и более 2 тыс. техники. Отрезок между городом Хэйхэ и уездом Чанлин (между ними около 900 км) будет готов к сдаче в эксплуатацию в октябре 2019 года. Однако весь трубопровод растянется на 3371 км, пройдет через девять провинций Китая – до самого Шанхая. Со строительством еще двух его участков (Чанлин–Юнцин и Юнцин–Шанхай) обещают не затягивать и ввести в эксплуатацию к концу 2020 года.



Хэйхэ расположен на границе с Россией, именно здесь китайская труба должна в декабре 2019 года принять газ из "Силы Сибири", которую "Газпром" уже к маю построил больше чем на 80%.



"Газпром" и китайская CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту в мае 2014 года. Договор стоимостью 400 млрд долл. заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд куб. м. Правда, в первый год работы "Силы Сибири" по ней поставят в КНР только 4,6 млрд куб. м, в 2021-м – 10 млрд, потом 16 млрд, а на запланированные 38 млрд удастся выйти только в 2025 году. Однако глава "Газпрома" Алексей Миллер обещал, что за 30 лет удастся поставить в Поднебесную 1 трлн куб. м газа.



Газ по "Силе Сибири" пойдет с Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска на границе с Китаем – на расстояние около 2200 км. На втором этапе будет построен еще один участок газопровода, от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского – около 800 км.



Уже договорились, что поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Китайцы планируют соединить в будущем этот газопровод с действующей сетью, так что сибирский газ попадет в дома и на северо-востоке страны, и в районы у Бохайского залива и дельты реки Янцзы.



И газа китайцам нужно все больше, причем не важно, в трубе или сжиженного. Из-за проблем с экологией власти страны объявили программу сокращения использования угля в быту и в энергетике, в 2017 году использовать газ начали 3,94 млн домохозяйств. Быстрый рост спроса приводит к проблемам: прошлой зимой в некоторых районах страны, включая Пекин, был острый дефицит газа, из-за чего очень сильно выросла его цена.



Собственного экологичного топлива КНР не хватает, поэтому страна вот-вот станет самым крупным импортером природного газа в мире. По данным Академии общественных наук КНР, в 2017 году потребление газа в Китае составило 237,3 млрд куб. м, к 2030 году спрос возрастет до 520 млрд куб. м в год, а к 2050 году – до 800 млрд. Именно из-за китайского спроса аналитики даже изменили свои прогнозы по производству СПГ в мире, если раньше предсказывали перепроизводство, то теперь пророчат дефицит (см. "НГ" от 29.06.18).



"Газпром" старается не упустить своего шанса и договаривается как о расширении поставок со стороны Дальнего Востока, так и о начале строительства еще одного трубопровода, по так называемому западному маршруту, он же бывший "Алтай", он же "Сила Сибири – 2". Этот маршрут предусматривает создание новой трубопроводной системы в рамках уже действующего транспортного коридора от Западной Сибири до Новосибирска, надо будет только продолжить его до российско-китайской границы.



"Экологическая ситуация в крупных городах КНР порождает протестные настроения, поэтому поставки по "Силе Сибири" будут важны для Китая, который в 2017 году добыл 149 млрд куб. м газа, а потребил 240,4 млрд куб. м, причем рост потребления за год составил около 30 млрд куб. м", – рассказал "НГ" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.



По его словам, выгодность трубопроводных поставок газа из России заключается в отсутствии стран-транзитеров и зон международной напряженности, таких как Южно-Китайское море, где постоянно присутствуют военно-морские силы других стран. "К тому же в России нет серьезной опасности сепаратизма и крупных террористических атак, в то время как у крупнейшего поставщика газа в Китай – Туркменистана есть угроза террористического давления на южных границах. Риски прекращения или сокращения поставок газа из Туркменистана подталкивают Китай к активизации переговоров с "Газпромом" по "Силе Сибири – 2", который может компенсировать Китаю сокращение поставок из Средней Азии. У этого газопровода есть готовая ресурсная база – месторождения Западной Сибири. Не нужно строить длинный участок газопровода, чтобы привести его к границе с Китаем", – говорит Юшков.



Свою долю на рынке КНР получит и российский сжиженный газ. На днях танкеры ледового класса с газом "Ямал СПГ" открыли самостоятельную навигацию в Китай по Северному морскому пути. Когда в 2020 году все три производственные линии "Ямал СПГ" будут запущены, китайская CNPC будет импортировать 3 млн тонн СПГ в год (этот объем примерно равен 4 млрд куб. м газа).



"Китай хочет диверсифицировать источники поставки газа. Он мог бы увеличить потребление СПГ, но это приведет к существенному росту цен, о чем говорит пример зимы 2017 года. К тому же почти весь СПГ (кроме российского) приходит в КНР через южную акваторию, где сохраняются риски военного конфликта", – говорит Юшков.



Анатолий Комраков

09.07.2018 Источник - ng.ru

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