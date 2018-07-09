Казахстанские банки выйдут на узбекский рынок

07:28 11.07.2018 Банки Казахстана получили возможность открывать дочерние структуры в Узбекистане. Соответствующее соглашение подписано 10 июля между Национальным банком Казахстана и Центральным банком Узбекистана.



"Мы подписали соглашение об обмене информацией в сфере банковского надзора, которое дает возможность банкам Казахстана открывать дочерние банки в Республике Узбекистан", - сказал председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев журналистам во время брифинга. По его словам, казахстанским банкам будет "интересно работать в соседней стране", поскольку там "большая емкость рынка, большое население, финансовая доступность".



В сентябре прошлого года власти Узбекистана заявили о планах по либерализации валютного регулирования путем отказа от фиксированного курса сума к американскому доллару и за счет снятия ограничений на покупку иностранной валюты физическими и юридическими лицами.



Согласно постановлению правительства Узбекистана, вместо привязки национальной валюты к доллару, ее стоимость теперь определяется рыночными механизмами. Привязка сума к доллару была проведена при Исламе Каримове, первом правителе независимого Узбекистана, и привела к тому, что курс на черном рынке значительно превышал официально установленный курс (официальный курс доллара на сегодня – 7 846,27 сума). Источник - centralasian.org

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