Россия приостанавливает пуски с Байконура

07:21 11.07.2018 Космические пуски с Байконура не будут производиться ближайшие три месяца. Их возобновление намечено на октябрь.



"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", - приводит "РИА Новости" сообщение источников на космодроме.



В этом году Россия провела пять запусков с Байконура, три с Плесецка и один с космодрома Восточный.



10 июля с Байконура был запущен грузовой корабль "Прогресс МС-09", который впервые добрался до Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме.



11 октября с Байконура на МКС будут отправлены российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг.



Также в конце октября ожидается запуск грузового корабля "Прогресс МС-10".



На сегодняшний день РФ осуществила девять космических запусков. Лидером остается Китай, у которого 19 космических пусков, вторыми идут США - 18. Источник - известия

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