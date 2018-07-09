|Россия приостанавливает пуски с Байконура
07:21 11.07.2018
Космические пуски с Байконура не будут производиться ближайшие три месяца. Их возобновление намечено на октябрь.
"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", - приводит "РИА Новости" сообщение источников на космодроме.
В этом году Россия провела пять запусков с Байконура, три с Плесецка и один с космодрома Восточный.
10 июля с Байконура был запущен грузовой корабль "Прогресс МС-09", который впервые добрался до Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме.
11 октября с Байконура на МКС будут отправлены российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг.
Также в конце октября ожидается запуск грузового корабля "Прогресс МС-10".
На сегодняшний день РФ осуществила девять космических запусков. Лидером остается Китай, у которого 19 космических пусков, вторыми идут США - 18.