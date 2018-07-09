 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Крыму от инфаркта умер внук Брежнева
07:12 11.07.2018

Умер внук Леонида Брежнева
Андрею Брежневу было всего 57 лет

С Андреем Брежневым мы общались каких-то пару недель назад. Я позвонила ему, чтобы поговорить о его тете - дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галине. 29 июня исполнилось 20 лет со дня ее смерти. Мы поговорили о семье генсека, поспорили о брежневской эпохе, сравнили ее с временем нынешним. Андрею Брежневу не нравились мои провокационные вопросы, но он все же не бросил трубку, не нахамил. А еще признался, что периодически бывает на могиле тети на Новодевичьем кладбище, но на этот раз не придет, потому что сейчас не в Москве. Разговаривая с ним, я и представить не могла, что, похоже, окажусь последним журналистом, взявшим у него интервью. 10 июля пришла трагическая новость из Крыма, где проживал Андрей Брежнев - внук генсека умер от инфаркта. Об этом ТАСС сообщили в крымском отделении партии "Родина" (эта партия выдвигала Андрея Брежнева на выборах в Государственную думу 7-го созыва).

Андрею Брежневу было всего 57 лет. Во время своей политической карьеры он неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму. Кроме того, баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, в 1999-м году выдвигался на должность вице-мэра Москвы. В 2004-2014 годах был членом КПРФ. В 2014 году избран первым секретарем центрального комитета "Коммунистической партии социальной справедливости" (ЦК КПСС), с 2016 года член партии "Родина".

Андрей Брежнев был дважды женат. Первая жена - Надежда Лямина (умерла в 2002 году) родила ему двух сыновей: Леонида и Дмитрия. Оба сына получили образование в Англии. Старший, Леонид, потом все же вернулся жить в Россию.

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ЕЛЕНА КРИВЯКИНА@elenakrivyakina

Источник - Комсомольская правда
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