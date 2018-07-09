В Крыму от инфаркта умер внук Брежнева

07:12 11.07.2018 Умер внук Леонида Брежнева

Андрею Брежневу было всего 57 лет



С Андреем Брежневым мы общались каких-то пару недель назад. Я позвонила ему, чтобы поговорить о его тете - дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Галине. 29 июня исполнилось 20 лет со дня ее смерти. Мы поговорили о семье генсека, поспорили о брежневской эпохе, сравнили ее с временем нынешним. Андрею Брежневу не нравились мои провокационные вопросы, но он все же не бросил трубку, не нахамил. А еще признался, что периодически бывает на могиле тети на Новодевичьем кладбище, но на этот раз не придет, потому что сейчас не в Москве. Разговаривая с ним, я и представить не могла, что, похоже, окажусь последним журналистом, взявшим у него интервью. 10 июля пришла трагическая новость из Крыма, где проживал Андрей Брежнев - внук генсека умер от инфаркта. Об этом ТАСС сообщили в крымском отделении партии "Родина" (эта партия выдвигала Андрея Брежнева на выборах в Государственную думу 7-го созыва).



Андрею Брежневу было всего 57 лет. Во время своей политической карьеры он неоднократно выдвигался в качестве кандидата в Госдуму. Кроме того, баллотировался в губернаторы Свердловской и Тульской областей, в 1999-м году выдвигался на должность вице-мэра Москвы. В 2004-2014 годах был членом КПРФ. В 2014 году избран первым секретарем центрального комитета "Коммунистической партии социальной справедливости" (ЦК КПСС), с 2016 года член партии "Родина".



Андрей Брежнев был дважды женат. Первая жена - Надежда Лямина (умерла в 2002 году) родила ему двух сыновей: Леонида и Дмитрия. Оба сына получили образование в Англии. Старший, Леонид, потом все же вернулся жить в Россию.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Трагедия дочки генсека Галины Брежневой: От советской "принцессы" до спившейся пациентки психушки



Жизнь дочери Леонида Брежнева Галины - это история Золушки наоборот. Счастливое детство, жизнь в роскоши- дорогая одежда, машины, бриллианты. Три брака - один ребенок. Множество романов, тусовки со знаменитостями. И - совершенно одинокая старость. Хронический алкоголизм. Смерть в 69 лет - в психиатрической больнице, куда ее упекла собственная дочь (подробности)



ИНТЕРВЬЮ



Внук генсека Андрей Брежнев - о Леониде Ильиче: "Дед хотел уйти на пенсию. Но его не отпустили товарищи по партии"



С одной стороны, Брежнев и застой давно уже стали неразлучными синонимами. Над "дорогим Леонидом Ильичом" в конце его жизни уже издевались на интеллигентских кухнях, о нем сочиняли многочисленные анекдоты. Его особенно сильно хулили в период горбачевской перестройки и раннего постсоветского демократического угара (подробности)



КСТАТИ



Перед смертью Андрей Брежнев успел доказать, что он – внук генерального секретаря Леонида Брежнева



Поразительно, но в последние годы жизни Андрею Юрьевичу пришлось доказывать родство с известным дедом. Все началось с рекламной вывески в Новосибирске. Андрею Юрьевичу не понравилось, что коммерсанты использовали фото генерального секретаря в продвижении ручки Parker - растяжка появилась на стене местного ЦУМа. Моральный вред внук изначально оценил в 99 рублей.



ЕЛЕНА КРИВЯКИНА@elenakrivyakina Источник - Комсомольская правда

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531282320

Новости Казахстана

