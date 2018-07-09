США ввели доп-санкции-пошлины китайских товаров на $200 млрд

06:31 11.07.2018 США опубликовали новый список попадающих под пошлины китайских товаров на $200 млрд



Список китайских импортных товаров на $200 млрд, на которые будут распространяться новые пошлины в 10%, опубликован на сайте торгового представительства США. В ближайшие дни он будет напечатан в правительственном вестнике Federal Register. Сами пошлины могут быть введены через два месяца. Это время отводится на общественное обсуждение инициативы Белого дома.



Под новые пошлины попадут около 6000 товарных позиций. В их числе китайские табачные изделия, химикаты, уголь, сталь и алюминий, автомобильные шины, сумки и чемоданы, бейсбольные перчатки и мешки для гольфа, корма для животных, косметика и туалетная бумага.



В заявлении торгового представительства США приводятся пояснения его руководителя Роберта Лайтхазера. По словам тогрпреда, новые пошлины являются "надлежащим ответом в соответствии с разделом 301 Торгового акта для устранения вреда от промышленной политики Китая". 6 июля США ввели 25-процентные пошлины на импортные товары из Китая на $34 млрд (список товаров будет расширен еще на $16 млрд и доведен до $50 млрд). Пекин ответил аналогичными мерами "без каких-либо международно-правовых оснований", уверен Лайтхазер. Новые пошлины США, по его словам, станут своеобразным "возмездием" в адрес Китая.



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Как она повлияет на мировые рынки и производственные цепочки

Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению президента Дональда Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. "Китайское правительство спонсирует прямую кражу технологий США ради коммерческой выгоды. Эти практики представляют собой экзистенциальную угрозу критическим преимуществам Америки", - напомнил торгпред США. Призывы Вашингтона прекратить эту практику и открыть китайский рынок для американской продукции, чтобы "участвовать в настоящей рыночной конкуренции", Пекин не услышал. Вместо того чтобы понять "наши законные опасения", Китай "начал возмездие" против продукции США, и "этому нет оправдания", резюмировал Лайтхазер. Дефицит в торговле с Китаем США оценивают в $500 млрд.



Худшее для мировой экономики еще впереди

В сообщении торгпредства о введении новых пошлин приводятся и сроки обсуждения инициативы. До 27 июля должны быть поданы заявки на публичные слушания, которые состоятся 20-23 августа в Комиссии по международной торговле США. До 30 августа могут быть представлены заявки на повторные слушания.



В запасе у Белого дома есть план по введению пошлин еще на $300 млрд, о чем ранее заявлял Трамп. В этом случае под пошлинами кажется практически весь китайский импорт товаров, который в 2017 г. составил $505,5 млрд. Источник - Ведомости

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