Падение юаня не за горами, - Нихон кэйдзай

00:35 11.07.2018 Китайский юань падает в связи с таможенными пошлинами со стороны США. Будет ли Китай поддерживать экспорт?



В преддверии введения США дополнительных таможенных пошлин по отношению к Китаю, усиливается падение юаня. Третьего числа один доллар равнялся 6,72 юаням - юань подешевел, а доллар подорожал до этого уровня впервые за 11 месяцев. Можно сделать вывод, что власти Китая допускают ослабление национальной валюты для поддержки экспорта и используют как средство проведения торговых переговоров. Однако вероятно и то, что резкое падение юаня также будет способствовать оттоку капитала из страны.



США шестого числа введет по отношению к КНР таможенные санкции на нарушение прав интеллектуальной собственности. Общая сумма облагаемых пошлиной товаров составит 50 миллиардов долларов (около 5,5 триллиона йен), но сначала дополнительная пошлина в размере 25% будет наложена на китайские товары объемом в 34 миллиарда долларов. Китай в тот же день также намерен ввести дополнительный сбор на аналогичную сумму.



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Китайский юань

Согласно Министерству коммерции КНР, США и Китай проводили совещания за закрытыми дверями, однако по данным на третье число официальных переговоров не было запланировано. Обе страны на самом деле хотели бы избежать "торговой войны", но события, которые должны произойти шестого числа, заставляют их смириться с реальностью. Снижение темпов роста китайской экономики в связи с сокращением экспорта создает благоприятные условия для падения курса юаня и стоимости акций. Кроме того, на поверхность всплывает вопрос о том, почему Министерство коммерции КНР допустило ослабление юаня.



Народный банк Китая (центральный банк) утром третьего числа установил более низкую номинальную стоимость покупки и продажи китайского юаня по сравнению с предыдущим днем. После поднятия налога со стороны США в передовых странах началось падение национальных валют, поэтому США тоже затрудняются давать однозначные оценки падению юаня. Тем не менее, валютный дилер торгового банка, находящегося в Шанхае, утверждает, что падение юаня не вызывает панику: "В местах проведения валютных операций не наблюдается особой нехватки долларов".



После того, как курс юаня в марте-апреле поднялся до уровня 1 доллар равен 6,27 юаней, китайская валюта упала на целых 6 %. Хотя дополнительный таможенный налог в размере 25 % нельзя компенсировать, но смягчить такой удар все же возможно. Министерство иностранных дел Китая комментирует это следующим образом: "Мы допускаем падение курса юаня в том числе и для того, чтобы показать США, что не пойдем на компромисс с легкостью".



На данном этапе возможность сдержать падение юаня с помощью диалога тоже ограничена. Вице-президент Народного банка Китая Пань Гун Шэн на выступлении третьего числа заявил следующее: "Я обещаю сохранить курс юаня на рациональном уровне". После данного высказывания он вернул курс юаня к доллару до 6,6 юаней, однако на финансовом рынке все равно звучат недовольства: "Это слишком резкие меры по сдерживанию падения юаня и они не нацелены на поднятие его курса до прежнего уровня".



Впрочем, демонстрируя слабый юань как средство в переговорах с США, Китай сильно рискует. Финансовый рынок придерживается мнения, что дешевый юань несет опасность для будущего китайской экономики, ведь в дальнейшем есть риск потерять контроль над продажей юаня и падением цен на акции, а также за утечкой капитала.



Уже сейчас наблюдаются сильные волнения на рынке. Китайские акции с января, когда они поднялись впервые в новом году, упали более чем на 20%, и их цена приближается к 2015-2016 годам, когда произошел обвал фондового рынка КНР. Акции части риэлтерских компаний, имеющих большие долговые обязательства в иностранной валюте, а также авиакомпаний, имеющих большие расходы в долларах, тоже неустойчивы.



На финансовом рынке Гонконга, где иностранные инвесторы свободно проводят сделки, юань сейчас еще дешевле, а доллар - сильнее, чем в Шанхае. Долгосрочная процентная ставка США - 2,8%, а Китая - 3,4%. Разница в ставках процента у двух стран осенью 2017 года превысившая 1% и сократилась до 0.6%. Пока США продолжают поднимать процентную ставку, японские банки за рубежом "не могут отрицать вероятность того, что их средства будут переведены в доллары, если разница в ставках процента будет еще больше увеличиваться".



Власти Китая не могут занять мягкую позицию по отношению к США. Однако есть опасность, что низкий курс юаня вызовет резкие изменения на рынке. И сейчас, в преддверии шестого июля, на валютном рынке продолжают делать ставки.



"Нихон кэйдзай", Япония

Оригинал публикации: 米関税控え人民元安進む 中国、輸出下支えへ容認か 一時Опубликовано 03/07/2018 Источник - ИноСМИ

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