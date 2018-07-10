 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Курды ликвидировали главкома "Сирийской свободной армии" Мухаммеда Сулейманина
00:27 11.07.2018

КУРДЫ ЛИКВИДИРОВАЛИ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПРОТУРЕЦКИХ БОЕВИКОВ
В кантоне Африн уничтожен главком Сирийской свободной армии

7 июля ночью в районе города Бильбиль кантона Африн курдское подполье устроило засаду на Мухаммеда Сулейманина, главнокомандующего Сирийской свободной армией. Автомобиль был остановлен, Мухаммед Сулейманин был вытащен из салона и застрелен в голову.

Акция по ликвидации снималась на видео. Видеоотчет размещен в интернете на ресурсе курдских отрядов Народных защитников.

Кантон Африн, расположенный на северо-западе сирийской провинции Алеппо, перешел под контроль Вооруженных сил Турции и боевиков Свободной сирийской армии в марте 2018 года в ходе военной операции "Оливковая ветвь". Курдские вооруженные отряды был вытеснены из региона.

Однако в кантоне Африн до сих пор активно действуют подпольные ячейки курдских Народных защитников и партизанские группы. Для удержания контроля над территорией турецкие военные используют даже авиацию, наносятся массированные удары по местам предполагаемого нахождения партизан. Недавно в результате авиаудара F-16 ВВС Турции была уничтожена одна диверсионная группа.

Протурецкие боевики в свою очередь уничтожают имущество местного курдского населения, которое покинуло регион вслед за курдскими отрядами. Сжигаются фермы, угодья, разрушаются системы орошения полей. Все это делается для того, чтобы не допустить возвращения курдов на свои земли.

10 июля 2018

Источник - iarex.ru
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