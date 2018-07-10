Америка не может без войны: Китаю надо готовиться к провокации, - А.Запольскис

00:25 11.07.2018 АМЕРИКА НЕ МОЖЕТ БЕЗ ВОЙНЫ: КИТАЮ НАДО ГОТОВИТЬСЯ К ПРОВОКАЦИИ

В Вашингтоне очень хотят, чтобы Китай на кого-нибудь напал, желательно на США



Информационное агентство Kyodo News с нотками сенсационности опубликовало якобы секретный внутренний документ Центральной комиссии армии КНР, из которого следует, что Пекин в ближайшем будущем намерен решить спорные вопросы с США через "гашение конфликта путем победы в войне". Особенно рельефно подаются цитаты о целевых перспективах: "По мере того, как мы открываемся и расширяем наши национальные интересы вне границ, нам отчаянно нужна всеобъемлющая защита нашей безопасности по всему земному шару".



Дальше из всего этого японские аналитики пытаются вычислить конфигурацию и состав возможной ответной реакции Америки, уповая на достаточность благоразумия Вашингтона и его стремления в первую очередь решать проблемы миром, а не войной. Но очевидно агрессивные действия и еще более коварные тайные (цитируемый документ ведь секретный!) экспансионистские планы могут не оставить Штатам иного выбора...



Странностей в произошедшем ровно две. Во-первых, в структуре НОАК Центральная комиссия только одна, она называется Центральная военная комиссия и выполняет функции связующего звена между армией и коммунистической партией Китая. То есть, несмотря на название, речь идет не столько о военном, сколько о политическом органе, что сильно меняет смысл любых терминов и выражений в его документах. К тому же, и это, во-вторых, Kyodo News не раскрывает источников получения строго внутреннего документа такого уровня, что вызывает обоснованные сомнения в его достоверности.



Впрочем, существование подобной бумаги полностью отрицать нельзя. Более того, ничего крамольного в ней, по сути, не содержится. Уже примерно с 2010-2011 годов нарастание масштабов китайской внешнеэкономической экспансии очевидно. С 2007 по 2016 год включительно в зарубежные проекты он инвестировал 880 млрд. долл. и в следующие десять лет намерен вложить еще 1,5 трлн. Объем китайского экспорта уже в 2014 году на 60% превосходил американский и на 75% - германский, то есть крупнейшие торговые экономики мира.



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Было бы странным ожидать от китайского руководства безразличия в вопросе обеспечения безопасности своих капиталов. Тем более забавно сейчас слушать трактовки этого подхода в ключе немотивированной и коварной агрессии, вынуждающей к каким-то ответным вынужденным защитным действиям. Еще совсем недавно западные страны, в особенности США, открыто говорили о праве любой нормальной страны защищать свои инвестиции в других странах.



Впрочем, на Западе всегда так. Все, что на пользу джентльменам, хорошо и полезно. Аналогичные движения других стран, но идущие им во вред, немедленно называются агрессией. Давеча схожим образом США обвинили Россию в планах по развалу чисто "оборонительного" и никому отродясь не угрожавшего военного блока НАТО. Когда Вашингтон угрожает силой заставить подчиниться его воле, например Иран, то это не агрессия. А когда Иран, в ответ на очевидное самодурство с выходом США из ядерной сделки и последующие угрозы расширения санкций, говорит о своей жесткой реакции, в Америке это немедленно называется немотивированной угрозой.



Объективно война Китаю сегодня невыгодна и откровенно не нужна. Допустим, он успешно разбомбит Америку и дальше что? Победа окажется пирровой. Экономическое могущество страны основано на экспорте, куда уходит, например, 57% производимой сложнотехнической продукции. В том числе, свыше 30% ее сбывается в США. Да и благополучие второго по емкости рынка планеты – Евросоюза – также критично завязано на успешную торговлю через Атлантику. Победа в ядерной войне американский рынок однозначно превратит в руины, что немедленно обрушит в жесточайший кризис экономику победителя. С такими вводными начинать глобальную войну может только сумасшедший, которых среди китайского руководства не наблюдается.



Тогда как США постоянно и все чаще пробуют прибегать к силе армии в качестве инструмента давления. В мае текущего года ВМС США демонстративно провели морские учения "Управляемая надежность" вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море. Не менее бесцеремонно бомбардировщики B-52 с авиабазы на Окинаве провели учения с ВВС Тайваня.



Стоит ли удивляться желанию (и стремлению) Пекина опережающими темпами довести возможности китайской армии и флота до уровня, подобную наглость заведомо исключающего? О чем, собственно, в документе Центральной военной комиссии НОАК и говорится. Если США вздумают попытаться прибегнуть к войне как способу разрешения острого геополитического и экономического противостояния с Китаем, военно-политическое руководство готово ответить со всей решительностью. Тем более что победа вполне достижима.



Американская армия не располагает необходимым количеством сухопутных сил для ведения масштабных боевых действий на территории Китая. Да и с вместимостью десантного флота у них уже проблемы. А без этого любая такая война сводится лишь к столкновениям на море, где в своей прибрежной зоне (китайцы таковой считают полосу шириной в 500-600 километров от своего побережья) КНР уже не уступает ВМС США, а с учетом реализации планов по развитию собственного флота, способен превзойти их в течение ближайших 10-15 лет. В открытом океане американское доминирование продолжится еще долго, по меньшей мере, до середины текущего века, но, как говорится, в виду китайских берегов, оно закончится значительно раньше.



Так как оккупировать американский континент НОАК не собирается тоже, то ее задача сводится лишь к организации прочной противодесантной обороны побережья, что также вполне достижимо.



А рассматривать эти вопросы и превращать их в планы военного строительства вынуждает как раз текущее положение в экономике, где Китай вполне успешно отжимает мир у США, пользуясь именно возможностью "срезать угол" за счет образовавшегося значительного преимущества в реальном секторе производства и быстрых темпов сокращения научно-технического отставания. Пример того, как Трамп организовал американо-китайские торговые переговоры, убедительно показывает, что без наличия за спиной мощных вооруженных сил, продолжение попыток решения спорных вопросов миром невозможно.



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Впрочем, все это хорошо понимают и в США. Потому по привычке и пытаются найти какой-нибудь повод обвинить оппонента в немотивированной агрессии в инфантильном стиле "он первый ударил". Или придумать таковой, например, с помощью тенденциозной трактовки фактов. Не потому, что Вашингтон так уж желает сгореть в ядерном пламени. Ставка, наоборот, делается на превосходство оппонентов в адекватности, из-за которого они предпочтут уступить в ситуации "ну и что ты мне сделаешь, войну начнешь?". Пока баланс сил позволяет формулировать угрозу в виде – или сразу глобальная ядерная война или вы уступаете – американцы свою стратегию продолжать будут. В конце концов, ВМС США вполне по силам полностью перекрыть торговое судоходство в Китай. Исключая, разве что, Северный Морской путь.



Но это пока. Пекин активно работает по изменению такого положения вещей. Вашингтон перспективы понимает и пытается инициировать какой-нибудь международный процесс по официальному ограничению китайских вооружений. Вот именно для этого ему и нужен повод, который пытаются взять хоть с потолка. Отсюда и эта статья в Kyodo News.



Александр Запольскис

10 июля 2018 Источник - iarex.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531257900

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