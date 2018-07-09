Пятая колонна. Почему так много лгут либералы России? - Виталий Овчинников

21:11 10.07.2018 Пятая колонна России

Почему либералы России скрывают свое былое членства в КПСС? или Почему так много лгут либералы России?



Виталий Овчинников, zavtra.ru/blogs, 5 июля 18



На очередной программе ТВ-шоу "Красный проект" в одну из прошедших пятниц, известный историк России, академик Пивоваров, частый гость всех этих ТВ- шоу, с чувством высочайшего собственного достоинства заявил, что он никогда не был коммунистом и всегда был противником коммунистического строя России с самого раннего детства, с самых семи еще лет. Ему публично вторят на подобных ТВ-шоу господин Чубайс старший, Гозман и даже главный редактор МК Гусев Павел, и еще много, много наших демократов либералов



Не верите? И я не верю. Но вот что пишет сам о себе господин Пивоваров в интернете:



Пивоваров о себе



"...В семь-восемь лет я был безусловным антисталинистом, человеком, который много чего понимал. И что еще было для меня очень важным, как ни странно, - когда меня отдали в детский сад, нас всей группой повели на завод. И когда я увидел завод, я сказал сам себе, - мне было шесть лет, меня поздно отдали в детский сад, - я сам себе сказал, что никогда здесь работать не буду.



...конечно, в детстве меня учили музыке, ко мне домой приходил учитель. Сестра училась в музыкальной школе, а ко мне просто приходил учитель, и я занимался на фортепиано. И преподаватель языка приходил, а потом, повзрослев, я стал ездить на занятия сам. У меня, конечно, было счастливое детство, которое было не у всякого советского ребенка, поскольку моей бабке вернули все ее регалии. Это была вполне обеспеченная советская семья в большой квартире, и так далее.



...моя бабка была совершенно несдержанным человеком, а именно она меня больше воспитывала, потому что родители работали. Бабка была скорой на язык и не умевшей ничего скрывать. Но при всем при том она была коммунисткой. То есть, она была не сталинского разлива, а скорее ленинского"



Поверили? Лично я – нет! Так для чего же демонстративно публично выставляется подобная позиция этих псевдо историков? Конечно же для запада, чтобы продемонстрировать свой либерализм перед руководителями всевозможных фондов по внедрении демократии в России, финансирующих пятую колонну в России.



Кто же это такой, господин Пивоваров, авангард современного антисоветизма в России?



Я привычно заглянул в интернет. Но о родителях Пивоварова в интернете сейчас ничего нет – все подчищено до стерильной "белизны". А ведь несколько лет назад было, было! Точно знаю, что было, потому что смотрел его биографию в связи с каким-то нужным для меня политическим вопросом. И вот теперь мне пришлось основательно покопаться в архивных материалах, чтобы узнать хоть какую-то правду об этом яром антисоветчике. Оказалось, что они были и есть в интернете, но в закрытом доступе, то есть, не для всех.



Так вот, отец его был Советским партийным госчиновниками среднего пошиба, членом МГК, и работал в секретариате ЦК зав отделом пропаганды и помощником Александра Яковлева, наставника и советника Горбачева по идеологии и одного из "развалителей" Союза. Мать тоже была членом партии и работала в Высшей Партийной Школе завкафедрой идеологии марксизма-ленинизма. Жили они в элитном доме на улице Горького в громадной квартире с прислугой. То есть, типичная советская партноменклатурная семья,



Поэтому никак не мог Пивоваров ненавидеть Советский строй, ибо при "Советах" он жил так, что ему позавидовать можно было. Поэтому советский строй, советскую власть он просто обожал, ибо она давала ему все мыслимые и немыслимые возможности для реализации его любых честолюбивых замыслов. Учился он в элитной школе в центре Москвы вместе с другими детьми партноменклатуры и школу закончил с золотой медалью секретарем комсомольской организации, а затем по направлению от МГК комсомола поступил в МГИМО.



Здесь он тоже проявил себя в качестве активного комсомольского работника, был членом комитета комсомола курса и затем вступил в партию на третьем курсе института.



Ну, а далее все проще и все пошло, как по накатанной дороге:



В 1972 он закончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР и получил направление от партийной организации института и МГК, направление в аспирантуру. В 1975 закончил аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР и защитил диссертацию по теме "Позиция основных социально-политических организаций запада в использовании марксистко-ленинского учения для соучастия трудящихся в управлении экономикой европейских стран".



Сразу же начал работать над докторской диссертацией по той же тематике, но ….. подошли девяностые годы, в которых марксизм стал уже не моден и ему пришлось срочно переориентироваться и он переходит на работу в Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР, где в 1995 году становится доктором политических наук, защитив докторскую диссертацию "Политическая культура: вопросы теории и методологии. Опыт России и западная наука", Сначала было в названии "опыт СССР", теперь же – "опыт России".



Что ж, все верно, времена изменились – изменились и его взгляды. Зато теперь он профессор, член-корреспондент РАН с 30 мая 1997 года по Отделению российская истории. Действительный член РАН по Отделению историко-филологических наук с 25 мая 2006 года[7], член бюро ОИФН РАН. И почти в каждом своем выступлении говорит о своей ненависти к Советскому строю, самому, по его мнению, бесчеловечному и бездарному государственному строю мира. Причем, говорит постоянно и публично на бесчисленных политизированных ТВ-шоу Соловьева, Бабаяна, Куликова и многих других.



Он говорит:



"Я убежден, что Россия в ближайшие полстолетия уйдет из Сибири: депопуляционные процессы будут столь сильны, что Россия географически сузится до Урала...Я мечтаю об этом. Потому что нам нужно, чтобы Россия потеряла… Сибирь и Дальний Восток. И я хочу дожить до этих дней"



И так далее и тому подобное на десяти с лишним листах. Не он первый и не он последний из нынешних либералов, мечтающих о развале России.



И его биография является буквальным повторением биографии еще одного известного и такого же сверх ярого антисоветчика России Чубайса старшего, Игоря Борисовича. Игорь Чубайс вырос в семье советского офицера и закончил элитную среднюю школу города Одессы, специализирующуюся по немецкому и английскому языкам. Закончил на золотую медаль, и с целой кучей почетных грамот от МГК комсомола города за свою активную общественно политическую деятельность и с направлением от горкома ВЛКСМ на учебу в один из лучших гуманитарных ВУЗов страны, ЛГУ или Ленинградский Государственный Университет, на философский факультет, где, в основном, учились дети Советских и партийных работников страны.



И далее его жизнь покатилась, как по накатанной дороге, без всяких каких-либо происшествий, но под чутким руководством патрийно-комсомольских органов и организаций СССР. В 1972 году он окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, где также был активнейшим членом университетского комитета ВЛКСМ, членом райкома ВЛКСМ, а затем и членом КПСС, за что получил в свой актив больше десятка почетных грамот и персональную рекомендацию Парткома на льготное поступление в аспирантуру.



Чем он и воспользовался для своего зачисления в аспирантуру, причем, без сдачи кандидатского минимума в Московский Институт социологии академии наук СССР , где продолжил наравне с учебой свою активнейшую общественно партийную работу и где с первого же года учебы стал постоянным членом парткома Института.



В 1978 году он закончил аспирантуру Института социологии, защитил кандидатскую диссертацию о польской социологии телевидения. И дальше уже у него успешно пошла научно преподавательская карьера по проторенной дорожке активного научного партработника, работающего в преподавательской системе партхозактива СССР. А в 1988 годку он становится уже членом Московского горкома партии. Карьера "в верх" ему теперь уже обеспечена! "Ура" и еще раз "Ура" товарищу Чубайсу, активному деятелю Советской партийно-научной номенклатуры!!!!



Но здесь вдруг и совершенно неожиданно наступает 1991 год. Все, чему он посвятил всю свою сознательную жизнь, на чем строил свою сознательную профессиональную и политическую карьеру, рухнуло в одночасье. Ладно брат, Анатолий, который тогда вращался в верхах новой России и во многом определял нынешнюю политику Президента России Ельцина. Ну, а он-то, Игорь, теперь куда?!



И он, хорошо зная философию жизни своего успешного брата Анатолия, практичного до неприличия, не верящего ни в какие абстрактные идеалы человечества, но четко верящего в собственную выгоду, решительно и круто меняет философию своей жизни, своего жизненного кредо, своего жизненного пути и становится ярым ненавистником всего Советского и всего Российского. Чем и занимается все последние годы на ТВ России



Сюда же можно добавить и Павла Гусева, постоянно утверждающего публично, что он, мол, никогда не был коммунистом. Но это вранье.



Вот его послужной список: В 1975 году стал вторым, а с 1976 года - первым секретарем Краснопресненского районного комитета ВЛКСМ Москвы. В 1980 году был назначен ответственным организатором международного отдела ЦК ВЛКСМ. А с 1983 года по рекомендации МГК КПССС становится главный редактор газеты "Московский комсомолец" ("МК"), которую приватизировал девять лет спустя.



Под руководством Гусева "Московский комсомолец" в начале 1990-х превратился в одну из самых популярных газет страны. В 1992 году, Гусев, сохраняя пост главного редактора "МК", становится владельцем "МК".



И вы поверите, что человек с такой биографией мог быть не членом КПСС? Да никогда в жизни! Вопрос в другом – выбросил ли он свой уже партбилет или же сохранил? Лично я сохранил свой комсомольский билет и свой партийный билет. А вот они – вряд ли! Вопрос - почему? Да потому, что в партию они шли карьеру себе делать. Убеждениями здесь и не пахло никогда.



А раз она, эта Советская власть, не позволили им, господам Пивоваровым, Чубайсам и Гусевым встать в ряды лучших и влиятельнейших людей той, Советской России в связи со своим развалом, то им, Пивоварову, Чубайсу и Гусеву, позволено теперь делать со своей не оправдавшей их чаяний Родиной, все, что им позволит сделать их собственная совесть, искусственно атрофированная под требования нынешнего времени. И они с вожделением делают теперь все то, что им нужно, и все то, что им заблагорассудиться. Ибо они теперь в этой, ставший сверх рыночной субстанцией России, по существу, переходят на службу в ГОСДЕП Г США.



И нет теперь в стране под названию Россия более яростных критиков Российского и Советского исторического пути и более целеустремленного сторонника прозападного, "американоидного" развития страны, чем академики Пивоваровы и Чубайсы с Гусевыми и далее, со Злобиными, Млечиными, Сванидзами, Надеждиными, Гозманами и им подобными перевертышами.



Поразительная это вещь, история Советского Союза! Психологически поразительная.



Дети руководителей СССР Сталинского типа в ВОВ практически все пошли на фронт добровольцами. Пошли простыми лейтенантами. Пошли на фронт добровольцами даже дети репрессированных Сталиным партийных, государственных и военных деятелей СССР. Среди них такие, как сын Маршала Блюхера, ставшим Героем Советского Союза за бои в Сталинграде; сын командарма Белова; сын первого секретаря ЦК Украины Косиора; сын члена ЦК ВКП(б) Постышева, сын первого наркома обороны СССР Фрунзе и многие, многие другие. А вот дети и внуки руководителей СССР другого, Хрущевско-Брежневского типа, практически все стали врагами России.



Почему? Ответа на этот вопрос я не имею. Источник - zavtra.ru

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