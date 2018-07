Черные дни: нефть вырвалась из-под контроля ОПЕК

Екатерина Каткова



Нефтяные котировки перешли в рост. 10 июля Brent пробила $78,5 за баррель и продолжает идти вверх под влиянием геополитики, сокращением отгрузок из Ливии и Венесуэлы и тревожных прогнозов о грядущем дефиците. Дональд Трамп винит в росте цен ОПЕК, а члены картеля напоминают о влиянии сланцевой добычи и санкционной политики. Эксперты полагают, что тренд на дорогую нефть сохранится.



Утром 10 июля баррель средиземноморской марки Brent на торгах в Лондоне пробил отметку в $78,5 - впервые с апреля 2018 года. Днем за сентябрьский фьючерс на лондонской бирже ICE давали уже $79,06 за баррель.



Этот рост не выглядел бы столь тревожным, если бы ранее крупнейшие нефтедобывающие страны не предприняли серьезных шагов, направленных на поддержание баланса на рынке и стабилизацию цен.



В июне страны - участники сделки по сдерживанию добычи ОПЕК+ договорились увеличить производство черного золота на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать перегрева рынка из-за падающей добычи в Венесуэле, Ливане и рисков, связанных с американскими санкциями по отношению к иранской нефти. Однако это решение практически не отразилось на котировках - слегка снизившись до $74,15 за баррель 25 июня, цена на Brent уже на следующий день вновь взяла восходящий тренд, разгоняясь в пиковые дни до $79,5.



Рост цен на нефть связан с целым рядом происшествий, из-за чего позникли трудности в поставках сырья и дефицит предложения, отмечает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.



Это, по словам эксперта, сбой в работе компании Syncrude в Канаде, снижение экспорта из Ливии и Венесуэлы, возможная забастовка нефтяников в Норвегии, а также желание США полностью остановить отгрузку топлива из Ирана.



Последнее событие является достаточно важным негативным фактором, и не исключено, что в случае более позитивного, чем ожидалось, развития ситуации цены могут заметно скорректироваться, добавляет он.



Официально нефтяное эмбарго со стороны США на иранскую нефть будет наложено 4 ноября, однако официальные лица в Госдепе открыто призывают союзников уже сейчас искать себе альтернативных поставщиков и предупреждают о вторичных санкциях в отношении неприсоединившихся к сырьевой блокаде.



Тегеран же в ответ пригрозил, что закроет Ормузский пролив, через который идет нефтяной экспорт из Персидского залива. А это уже пятая часть всей мировой нефти. Хотя это не первая подобная угроза со стороны Ирана и в ее выполнимость мало кто верит, нервозности рынку подобные заявления также прибавили. Как и ставшие все чаще звучать прогнозы со стороны ведущих мировых экспертов о том, что нефть стремительно движется к планке в $150 за баррель.



Так, аналитики Sanford C. Bernstein & Co (SCB) в своем докладе отмечали, что подобный скачок цен на нефть может произойти из-за снижения инвестиций в геологоразведку, что приведет к дефициту сырья на рынке. О том же в своем майском обзоре предупреждали аналитики Bank of America Merrill Lynch. По их прогнозам, уже в этом году дефицит нефти составит 630 тысяч баррелей в сутки, в 2019-м - 300 тысяч баррелей в сутки.



Глава Saudi Aramco Амин Нассер в интервью Financial Times заявил, что кризис предложения на нефтяном рынке в ближайшие годы может возникнуть из-за того, что крупнейшие игроки отрасли, такие как ExxonMobil, Chevron и Shell, сосредоточили инвестиции на сланцевых и других краткосрочных проектах, что не позволит создать достаточный запас для удовлетворения спроса на нефть до 2040 года.



"Мир все еще зависим от традиционной нефти", - говорит Нассер.



Сейчас сланцевые проекты выглядят привлекательными, но они, во-первых, не везде могут разрабатываться без вреда для окружающей среды, и во-вторых, зачастую требуют больших логистических затрат, в то время как традиционная нефть имеет как классические способы доставки, так и танкерные варианты, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.



Традиционное сырье, пока его добывают мировые нефтяные гиганты, имеющие собственные финансовые ресурсы и поддержку правительств, вряд ли будет вытеснено с рынка, они продолжат сосуществовать со сланцевыми проектами, добавляет эксперт.



Между тем, рост нефтяных цен подкрепляет начавшаяся во вторник, 10 июля, забастовка норвежского профсоюза работников нефтегазовой отрасли Safe, которые ранее не смогли договориться с работодателями о повышении зарплат.



Как отмечает отраслевое издание Sysla, сейчас в ней участвует 700 человек, но уже на следующей неделе к стачке могут присоединиться еще 900 нефтяников, работающих на норвежском континентальном шельфе.



Президент США Дональд Трамп не устает ругать ОПЕК в своем твиттере за растущие цены, однако сами члены картеля лишь разводят руками - далеко не все в их власти.



"Нельзя винить только лишь ОПЕК во всех проблемах, которые есть в нефтяной промышленности", - заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль аль-Мазруи.



"Есть вещи, которые нам неподконтрольны,- геополитика, а также объем добычи сланцевой нефти и канадских песков", - привел он пример. По словам экспертов, авария на предприятии добычи из нефтеносных песков канадской Syncrude Canada, а также данные по сезонному сокращению нефтяных запасов в США также внесли свой вклад в разгон котировок.



Эксперты сомневаются, что в обозримой перспективе можно говорить о снижении котировок - давление на рынок если и снизится, то незначительно.



Навес предложения высок на перспективу, что и толкает цены вверх, с ближайшей целью $80-80,5 по Brent, отмечает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. В случае ее преодоления следующий технический рубеж – $85.



В то же время даже экспортеры не заинтересованы в резком повышении нефтяных цен к уровням около $100, так как это приведет к новым "качелям" - падению спроса и замедлению экономик.



Вполне вероятно, что при реальном большом давлении на предложение ответом станет дальнейшее увеличение производства, причем не только и не столько со стороны сланцевиков США. Страны ОПЕК+, прежде всего Саудовская Аравия, Россия могут пойти на повышение добычи, не ограничившись промежуточным июньским решением о его росте на 1 млн б/с, поэтому наиболее вероятным остается нахождение цены на перспективу года в большом, но все же ограниченном диапазоне $70-85 за баррель, добавляет Гойхман.



При этом рубль колебания на нефтяном рынке воспринимает сдержано. По данным Мосбиржи, курс доллара в начале торгов потерял 6 копеек и составил 62,43 рубля, евро снизился на 11 копеек, до 73,34 рубля.



За счет активных закупок долларов, евро и фунтов Минфином РФ, рубль уже не так сильно зависит от ситуации на нефтяном рынке, ожидать повышенной волатильности по нацвалюте не стоит: в отсутствие значительных изменений на глобальном рынке рубль будет чувствовать себя достаточно уверенно и находиться вблизи уровня 62,5 за доллар, полагает Мащенко.

