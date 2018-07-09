|Китай поможет Узбекистану в создании собственных беспилотников
13:56 10.07.2018
В Узбекистане организуют производство беспилотных летательных аппаратов
ГУП "Геоинновационный центр" при Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и китайский производитель дронов компания BShark Holdings Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий в Узбекистане.
Документ был подписан в ходе визита сотрудников ГУП "Геоинновационного центра" в г. Шэньчжэнь.
Компании намерены локализовать производство беспилотных летательных аппаратов в Узбекистане. Стороны будут совместно разрабатывать программы обучения, проводить семинары, осуществлять обмен специалистами, информацией и опытом в сфере развития беспилотных технологий.
Компания BShark Holdings Ltd. заявила о планах поставить необходимое производственное оборудование и технологии, обучить персонал, организовать отдел продаж и маркетинга