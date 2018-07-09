Китай поможет Узбекистану в создании собственных беспилотников

13:56 10.07.2018 В Узбекистане организуют производство беспилотных летательных аппаратов



ГУП "Геоинновационный центр" при Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру и китайский производитель дронов компания BShark Holdings Ltd подписали меморандум о сотрудничестве в области развития беспилотных технологий в Узбекистане.

Документ был подписан в ходе визита сотрудников ГУП "Геоинновационного центра" в г. Шэньчжэнь.



Компании намерены локализовать производство беспилотных летательных аппаратов в Узбекистане. Стороны будут совместно разрабатывать программы обучения, проводить семинары, осуществлять обмен специалистами, информацией и опытом в сфере развития беспилотных технологий.



Компания BShark Holdings Ltd. заявила о планах поставить необходимое производственное оборудование и технологии, обучить персонал, организовать отдел продаж и маркетинга Источник - UzDaily.uz

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