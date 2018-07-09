 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.07.2018
14:43  Черные дни: нефть вырвалась из-под контроля ОПЕК
13:56  Китай поможет Узбекистану в создании собственных беспилотников
13:52  Арт-Байбек-шоу. В центре Алматы соорудили гигантскую (13 метров) соломенную белку
12:25  Мифотворчество. К вопросу об этногенезе узбеков (полемика), - Б.Махдумзод
12:22  Мы слишком добрые.., - Э.Лимонов
12:16  Двойная игра Таджикистана, - П.Михеев
08:44  Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику
08:19  Сын опального экс-премьера Киргизии Бабанова оказался одним из лучших выпускников 2018 года
08:08  Схватка за гегемонию. Как Трамп пытается сохранить политическое единство Запада, - И.Шишкин
08:05  Не пора ли судом признать преступной деятельность Горбачева и Ельцина? - маршал СССР Язов
08:01  "Бархатная революция" выбрала новой мишенью Армянскую апостольскую церковь, - ФСК
07:54  Кризис в Македонии не прекращается, - Л.Савин
07:44  Льготы для одноглазых лесби-негритянок. "Позитивная дискриминация" в США. Что это такое и почему Трамп ее упраздняет
07:39  Параллельная "Евразия". В Закавказье рассчитывают привлечь Запад канализацией региона, - А.Чичкин
07:37  Край демографии. Как вымирает Япония, - С.Мануков
07:32  Турция для одного. Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу после конституционной реформы, - С.Строкань
07:30  Российский "Газпром" на 12% уменьшил закуп газа в Узбекистане
07:29  В Фергане медиков заставляют подметать улицы в рабочее время
07:26  Таджикистан защищается от узбекского импорта, - В.Панфилова
07:24  Трамп сближает извечных соперников – Индию и Китай, - В.Скосырев
07:18  В Ашхабаде массово закрывают торговые точки по продаже алкоголя
07:16  В России ужесточен закон о регистрации трудовых мигрантов
06:03  В ДНР запустили Харцызский трубный завод
00:43  В Украине неожиданно закончилась... питьевая вода
00:33  Российское военное присутствие в Кыргызстане должно усилиться? - "ВечБишкек"
Понедельник, 09.07.2018
21:13  Британия официально обвинила Россию "в нападении и убийстве" Скрипалинды-2
21:05  Индонезия заплатит России более миллиарда долларов за 11 истребителей Су-35
20:59  Алматы атаковали ядовитые пауки - каракурты
20:43  ГлавБритФрик Борис Джонсон (МИД) подал в отставку
15:35  Минкульт Казахстана Мухамедиулы написал музыку для патриотической песни"Ак Ордам - Астана"
15:29  КырПрезидент Жээнбеков вылетел в Анкару на инаугурацию Эрдогана. Может чего обломится?
13:12  Смогут ли американские асы с израильскими сменить правительство в Тегеране
13:09  Вспыхнула торговая война и Китай с силой наносит ответный удар! Три серьезных доказательства, - "Гуаньча"
13:08  Бананы на грани исчезновения: по всему миру их уничтожает тропический грибок
13:04  Выступил ли Грачев-94 в роли Кириенко-98? - П.Густерин
08:54  Российский нефтегаз и санкции: что дальше? - Т.Митрова
08:52  Правая колонна. Почему Меркель приходится уступать собственным министрам, - Д.Карцев
08:48  Союзное государство Россия-Беларусь - едино ли гуманитарное пространство? - А.Гронский
08:47  Ирак вновь без руля и без ветрил, - А.Веселов
08:44  Три фрагмента украинского распада, - А.Халдей
08:40  Если Украина не станет русской, она неизбежно станет китайской, - А.Запольскис
08:32  Президент Мирзиеев тотально "чистит" узб-налоговиков
08:29  В Ташкенте сносят кинотеатр "Казахстан". Устарел
08:26  Альпинисты больше не смогут подниматься на пик Хан-Тенгри. У ВВС Киргизии сломался последний исправный вертолет
08:24  "Ала-Тоо" под Тулой. Кыргызские мигранты хотели построить село в России. Местные власти им запретили
08:22  В районе пика Хан-Тенгри разбился кыргызский военный вертолет. Есть пострадавшие
08:19  Казах Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу
08:16  В Турции уволили еще 18 тысяч неблагонадежных госслужащих и закрыли четыре СМИ
08:14  "Economist": 23 миллиарда долларов находятся на счетах Туркменистана в немецких банках. На черный аркадагов день...
08:08  Теневая демократия. Румыния живет в формате майдана не один десяток лет.., - Н.Морозов
08:03  Экс-президента Бразилии Лулу выпустили из тюрьмы и он опять... хочет в президенты
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
Арт-Байбек-шоу. В центре Алматы соорудили гигантскую (13 метров) соломенную белку
13:52 10.07.2018

В центре Алматы "завелась" гигантская белка. Соломенный зверек ростом в 13 метров и весом в 12 тонн официально поселился на площади пару часов назад, и уже стал не только центром, но и предметом обсуждения по всей стране! Автор арт-объекта – художник из Великобритании. Он прославился тем, что устанавливает статуи огромных животных, символичных для этой местности.
Только что прошла официальная церемония открытия арт-объекта. Как увидел автор скульптуры, в Алматы люди тесно соседствуют с кошками, собаками, крысами и белками. И вот именно белок автор считает символом богатой природы и, несомненно, динамичной жизни города. Вот так Алекс Ринслер объяснил появление зверька на площади у "Атакента".
Алекс Ринслер, арт-художник:
- Белки, как и люди, за последние 100 лет переместились в город. У них такие же трудности, как и у нас - найти свое место в этом городе. Район "Атакента" - оживленная городская местность. В то же время с этой точки хорошо видны горы. Немаловажную роль имеет пересечение улиц. Ауэзов – писатель, и Тимирязев – ботаник. Поэтому арт-объект "Белка" отлично вписывается по смыслу в данную местность.
Буквально пару часов назад Алекс Ринслер на наших глазах доводил скульптуру до ума. Художник шлифовал мордочку грызуна. И вот гигантского грызуна в Алматы сейчас обсуждают по всему Казахстану. Белку уже прозвали "Троянской". Она, как и мифологический конь, сделана из натуральных материалов. Железный каркас покрыт тюками из соломы. Этот факт уже вызвал опасения. Алматинцы беспокоятся о пожарной безопасности. Однако организаторы уверяют, что ЧП не произойдет.
Майра Измайлова, директор креативного агентства:
- Весь арт-объект обработан огнеупорной жидкостью специальной на несколько слоев. Как минимум, два агентства пожарных частных, с которыми мы будем заключать договор по поводу сигнализации в случае возгорания, например. И сейчас придут люди с ноу-хау – капсулы специальные. Если вдруг пожар, капсулы со специальным веществом взрываются и тушат 8 кругов вокруг себя.

Стоит отметить, что символом Алматы белка будет не вечно, а всего лишь 9 месяцев. Именно за такой период эко-объект почернеет от выхлопных газов. После чего гигантскую статую разберут или вывезут за пределы города и сожгут, как того желает сам художник. И еще одна существенная деталь: городу это временное "удовольствие" обошлось в 24 миллиона тенге! 15 из них – это государственные деньги.

Регина Ким, z, 9 июля

Источник - ktk.k
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531219920
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  