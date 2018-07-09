Арт-Байбек-шоу. В центре Алматы соорудили гигантскую (13 метров) соломенную белку

13:52 10.07.2018 В центре Алматы "завелась" гигантская белка. Соломенный зверек ростом в 13 метров и весом в 12 тонн официально поселился на площади пару часов назад, и уже стал не только центром, но и предметом обсуждения по всей стране! Автор арт-объекта – художник из Великобритании. Он прославился тем, что устанавливает статуи огромных животных, символичных для этой местности.

Только что прошла официальная церемония открытия арт-объекта. Как увидел автор скульптуры, в Алматы люди тесно соседствуют с кошками, собаками, крысами и белками. И вот именно белок автор считает символом богатой природы и, несомненно, динамичной жизни города. Вот так Алекс Ринслер объяснил появление зверька на площади у "Атакента".

Алекс Ринслер, арт-художник:

- Белки, как и люди, за последние 100 лет переместились в город. У них такие же трудности, как и у нас - найти свое место в этом городе. Район "Атакента" - оживленная городская местность. В то же время с этой точки хорошо видны горы. Немаловажную роль имеет пересечение улиц. Ауэзов – писатель, и Тимирязев – ботаник. Поэтому арт-объект "Белка" отлично вписывается по смыслу в данную местность.

Буквально пару часов назад Алекс Ринслер на наших глазах доводил скульптуру до ума. Художник шлифовал мордочку грызуна. И вот гигантского грызуна в Алматы сейчас обсуждают по всему Казахстану. Белку уже прозвали "Троянской". Она, как и мифологический конь, сделана из натуральных материалов. Железный каркас покрыт тюками из соломы. Этот факт уже вызвал опасения. Алматинцы беспокоятся о пожарной безопасности. Однако организаторы уверяют, что ЧП не произойдет.

Майра Измайлова, директор креативного агентства:

- Весь арт-объект обработан огнеупорной жидкостью специальной на несколько слоев. Как минимум, два агентства пожарных частных, с которыми мы будем заключать договор по поводу сигнализации в случае возгорания, например. И сейчас придут люди с ноу-хау – капсулы специальные. Если вдруг пожар, капсулы со специальным веществом взрываются и тушат 8 кругов вокруг себя.



Стоит отметить, что символом Алматы белка будет не вечно, а всего лишь 9 месяцев. Именно за такой период эко-объект почернеет от выхлопных газов. После чего гигантскую статую разберут или вывезут за пределы города и сожгут, как того желает сам художник. И еще одна существенная деталь: городу это временное "удовольствие" обошлось в 24 миллиона тенге! 15 из них – это государственные деньги.



Регина Ким, z, 9 июля Источник - ktk.k

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