Мы слишком добрые.., - Э.Лимонов

12:22 10.07.2018 Мы слишком добрые. Эдуард Лимонов о хорватской славе Украины и Ясеноваца



Кто бы сомневался, что хорваты (они сами себя, и сербы называют их "хрваты", пренебрегая первой гласной) будут отчаянно и умело драться на футбольном поле, только не я



Позволю себе положить ложку дегтя во всеобщее умиление и настроение братства, установившееся после матча Россия - Хорватия.



Ну, конечно, я понимаю, что выиграл спорт, но все же несколько соображений.



Мне битва 7 июля вечером на сочинском стадионе напомнила боевую операцию. Утомительный, безжалостный темп ее, введение в бой резервных игроков, изнурительные стычки - все как в войне.



Только что без огнестрельных ранений. Но страданий не избежали. Как в момент, когда хорватский вратарь валялся с сорванной мышцей в своей штрафной площадке. (Если не притворялся…)



Поверьте мне, старому парню, участвовавшему в нескольких войнах (кстати сказать, дважды мне привелось воевать против хорватов, последний раз в 1993-ем на территории нынешней Хорватии, тогда там располагалась Сербская Республика Книнская Краина), - на сочинском стадионе 7 июля разыгрался эпизод войны.



Не знаю, как смотрели наш русский бой с хорватами сербы, их рано вышибли из чемпионата, но думаю, смотрела вся Сербия. И все надеялись, что мы победим. Но мы не победили, и сербы были, я предполагаю, не просто разочарованы, но уязвлены.



Кто бы сомневался, что хорваты (они сами себя, и сербы называют их "хрваты", пренебрегая первой гласной) будут отчаянно и умело драться на футбольном поле, только не я.



Они были серьезными противниками в войнах за город Вуковар и в Книнской Краине в 90-е годы, не эти игроки сборной Хорватии, но их отцы, другое поколение. Когда я там воевал, эти, которые сегодня футболисты, еще вертелись в колясках.



Но дух у них тот же, неумолимый, неутомимый дух их отцов и дедов, - констатирую после матча.



Рано, с XI века попавшее в союзники Австрийского герцогства, славянское племя это с тех пор находится под влиянием германского духа. Негативный Адольф Гитлер похвалил их следующим образом, с его колокольни: "Из всех славянских наций хорваты первые, кто заслуживает германизации".



Они заслуживали, до такой степени, что своей жестокостью, проявленной во Вторую мировую, хорваты пугали немцев и уж тем более союзных итальянцев. (Итальянские дивизии там стояли - они же близко, через Адриатику.) Итальянцы были в ужасе от хорватов. Да, собственно, и немцы были в ужасе от хорватских стараний.



Страшная Независимая Республика Хорватии (флаг был все тот же, что и сейчас - шахматный! И этот же флаг развевался в Москве, черт побери!) прославилась своими кровавыми националистическими отрядами - "усташей".



И тем, что на ее территории существовал лагерь смерти Ясеновац, где погибли 1 миллион 200 тысяч сербов, евреев, цыган. А в тех местах, где я воевал, находились единственные в мире несколько лагерей для детей. Лагерей для детей не было даже у гитлеровцев.



Хорватские руководители ускользнули от суда в Нюрнберге, помог Ватикан, хорваты же католики. Глава Независимого Хорватского государства Анте Павелич умер мирно в Мадриде в 1959 году. Общеизвестно, что с десяток католических священников были комендантами лагерей смерти. Ватикан отмазал своих. Но хорватские руководители не были наказаны за преступления против человечества, ускользнули. Вероятно, что и югославский вождь Тито, хорват, противился втайне проведению балканского Нюрнбергского суда.



"Кто старое помянет - тому глаз вон!" Ну есть такая поговорка, однако, она неверна, следует все же время от времени поминать Историю, чтобы понимать день сегодняшний.



Я вот не могу взять в толк, как в сегодняшние дни Гарри Каспаров (фамилия отца Вайнштейн) сподобился взять хорватское гражданство. Гарри Кимович, они же евреев в Ясеновац уничтожали, а вы?



Возможно, его привлек их шахматный флаг, только и всего? Но так же нельзя, он же не ребенок-идиот.



Следует ли помнить, какой народ они представляют, эти упорные ребята, с какими ребятами какого народа мы играли 7 июля ?



Я думаю, Черчесову следовало объяснить перед матчем нашей команде, с командой какого народа они будут играть, наши злее бы были и обязательно выиграли бы.



Я не думаю, что Черчесов объяснил нашей команде, возможно, он и сам не знает, он же по футболу тренер, а не по Истории.



А вообще-то не следовало такую команду брать на российский чемпионат.



Что? Вы считаете, что сегодня Хорватия - безобидная туристическая республика с дешевой недвижимостью и мирным населением? А вы уверены? Я - нет. Потому что я с ними воевал, а вы нет? Именно поэтому, да.



Они вырезали сербов Сербской Книнской Краины (сербский анклав располагался на каменистом плато вокруг города Книн, в центре Хорватии) в 1995 году, вторгшись туда мощными армейскими колоннами. А сербы там жили с XV века! По сути, это была этническая чистка.



У меня в Книнской Краине пропали без вести десятки сербских друзей. А всего там "исчезли" несколько сот тысяч человек. В 90-е годы во время гражданской войны в Югославии хорваты подтвердили свою нехорошую славу жестокого и фанатично неумолимого народа.



Дзюба, Акинфеев, Фернандес дрались, как львы. В головах у них были толерантность и интернационализм, и дружба народов, скорее всего. Во всяком случае они не доказали обратного. Не проявили обратного.



Щуплый хорватский Модрич носился, как дьявол. Что было у него и его товарищей-хорватов в голове, когда они играли против нас? Выясняется, что ничего хорошего.



Чтоб у России не было иллюзий на их счет, они в открытую объяснили сразу после матча: защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча со сборной России нашел время записать видеоролик.



"Слава Украине, давай, давай! - восклицает Вида в видеоролике. И добавляет: - Это победа за Украину!"



Ну-ну…



Его спросили, почему вдруг Украина. Он объяснил ролик: "Для моих друзей с Украины!"



Дальше - больше. В розовом брючном костюме на матче в VIP-ложе присутствовала президент Хорватии, пятидесятилетняя дама по фамилии Грабар-Китарович. Сидела, отделенная от российского премьера Медведева главой ФИФА, улыбающимся по любому случаю Джанни Инфантино. Женщина с 17 лет воспитывалась в Соединенных Штатах Америки, по абсолютно надежным сведениям, уже тогда была завербована ЦРУ, и ее, как шахматную королеву, упорно двигали все эти годы в президенты Хорватии именно США.



На обложке книги Эгона Бергера "ЯСЕНОВАЦ - лагерь смерти в Хорватии" полдюжины молодых, как хорватские футболисты, хорватских солдат позируют фотографу, двуручной пилой они отпиливают голову сербскому мученику. Отпиливают голову!



Те, кто приглашал хорватов к нам на чемпионат, что знают о Хорватии и хорватах?



Москва праздновала свое поражение и фактически победу сборной Хорватии всю ночь с 7-го на 8-е июля.



Ну, конечно, я понимаю, выиграл спорт, но все же…



Мы слишком добрые…



Эдуард Лимонов Источник - REGNUM

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