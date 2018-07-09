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Двойная игра Таджикистана, - П.Михеев
12:16 10.07.2018

На фоне продолжающегося в течении последних лет экономического кризиса в Таджикистане, правительством страны предпринимаются меры по привлечению дополнительных финансовых средств для восстановления деятельности крупных объектов жизнедеятельности страны.

Так, в настоящее время для увеличения добычи драгоценных металлов и развития деятельности металлургического комбината "Кончоч", расположенный на территории Айнинского района г.Душанбе, планируется привлечение технических возможностей компании "Талко", специализирующей на производстве алюминия в г.Турсунзода.

Учитывая ухудшение экономического положения данной компании правительством страны принято решение по освобождению его от уплаты налогов. При этом, согласно достигнутой договоренности с английской компанией "Мicon international" привлекаются большие инвестиции на финансирование крупных проектов страны.

В тоже время, в целях привлечения в различные отрасли страны зарубежных инвестиций, Министерством экономики организованы международные тендеры, в которых активно участвуют представители зарубежных компаний.

Следует отметить, что по окончанию реализации намеченных проектов правительством страны ежегодно планируется перерабатывать 900 тыс. тонн полиметаллической руды.

Одновременно учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в республике, правительство страны предпринимает меры по обогащению государственной казны.

Так, в настоящее время согласно указа руководства страны, основное внимание в Таджикистане акцентировано на возврат в банки республики кредитов, полученных предпринимателями и местным населением.

По имеющим у нас сведениям, в начале ноября прошлого года создана рабочая группа из сотрудников ГКНБ, МВД и банковских работников, координируемая Аппаратом Президента, в обязанности которой входит возврат кредитных средств со всеми процентами в казну государства.

В настоящее время со стороны данной рабочей группы ведутся разъяснительные и профилактические мероприятия по добровольному предоставлению денежных средств в любой форме, как в наличном, так и в виде драгоценных изделий. Естественно, указанные действия властей вызывают недовольство среди предпринимателей и способствуют к антиправительственным высказываниям со стороны местного населения Таджикистана.

Следует отметить, что для снижения указанных задолженностей страны, руководством страны планируется в ближайшее время повысить налоговые пошлины и коммунальные услуги страны.

Такая сложная экономическая ситуация увеличивает возможности экономической экспансии крупных держав. Доказательством этому служит тот факт, что в настоящее время власти США в целях наращивания своего влияния в Таджикистане, под предлогом реализации различных инвестиционных проектов, активизировали свою деятельность через неправительственные организации, функционирующие на территории Республики Таджикистан.

Так, в конце ноября прошлого года на территории Яванского района Хатлонской области со стороны МНПО "USAID" проведено мероприятие под эгидой "Продукты питания на будущее", посвященное открытию нового консервного завода, которое возведено за счет государственных бюджетных средств и МНПО "USAID". На данном мероприятии в основном принимали участие представители гражданских обществ и неправительственных организации Таджикистана, а также руководители фермерских хозяйств района.

По окончанию мероприятия на территории завода организована выставка сельскохозяйственной продукции отечественного производства, где активным участникам были вручены почетные грамоты и денежные вознаграждения.

Следует отметить, что территория завода занимает свыше 6 га и рассчитано на 300 рабочих мест. Основную часть выпускаемой продукции завод планируется экспортировать в РФ и страны ЦА.

По требованию властей данное мероприятие не освещалось в местных СМИ. Почему власти пошли на этот шаг? Может быть они не захотели афишировать участие американских компаний, которая привела бы к охлаждению отношений с традиционным партнером, как РФ. Было бы понятно простому человеку, если предприятие такого рода, начала работать совместно с какой-то иностранной компанией. А в данном случае мы имеем дело с Международной неправительственной организацией. А такого рода МНПО работают не ради развития экономики слабых стран. Общеизвестно что, они являются мощным рычагом экономического, а затем и политического давления на их правительства.

Павел Михеев

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531214160
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