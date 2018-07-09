Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику

08:44 10.07.2018 Турция официально сменила форму правления с парламентской на президентскую республику после присяги президента Турции Реджепа Эрдогана в парламенте. Об этом сообщает агентство Anadolu.



"Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу в качестве первого главы турецкого государства периода президентской республики. Тем самым Турция официально сменила форму правления", - передает турецкое агентство.



Во время церемонии инаугурации исполняющий обязанности главы парламента Турции Дурмуш Йылмаз передал Эрдогану удостоверение президента страны.



После инаугурации, на которую были приглашены более 20 глав государств и правительств, во вторник президент Эрдоган отправляется в свое зарубежное турне, кульминацией которого станет его участие в саммите НАТО в Брюсселе.



После принесения присяги в парламенте Эрдоган отправился в президентский дворец, где прошла еще одна церемония, посвященная изменению политического устройства страны. А уже вечером был объявлен новый сокращенный состав правительства, в котором стало на пять министров меньше, в то время как должность премьер-министра была и вовсе упразднена.



Выборы в Турции прошли 24 июня. По итогам голосования победу одержал действующий президент Реджеп Эрдоган, набрав 52,59% голосов. Согласно поправкам, внесенным в Конституцию Турции в 2017 году, президент будет наделен полномочиями распускать парламент, назначать правительство и предлагать кандидатуры на посты судей. Источник - CA-NEWS

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