 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сын опального экс-премьера Киргизии Бабанова оказался одним из лучших выпускников 2018 года
08:19 10.07.2018

ИА "24.kg", Жазгуль МАСАЛИЕВА
Сын Омурбека Бабанова рассказал, чем недоволен его отец

Сын бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова Нурэмир, получивший "золотой сертификат", не будет использовать свое право пройти обучение на бюджетной основе в любом из университетов Кыргызстана. Об этом он сообщил ИА "24.kg".

Сегодня в Госрезиденции "Ала-Арча" обладатели высоких баллов по ОРТ получат "золотые сертификаты" и подарок от президента КР Сооронбая Жээнбекова - ноутбук и денежное поощрение.

Выпусник авторской школы-гимназии №61 имени Якира Нурэмир Бабанов по результатом тестов получил 224 балла и занимает 14-е место в числе получивших "золотой сертификат".

ИА "24.kg"
Фото ИА "24.kg". Нурэмир Бабанов
"Я не ставил задачу получить высокий балл по ОРТ. Никто не заставляет нас готовиться к тесту. Мне в школе сказали, что как один из отличников я должен получить хорошие баллы. Результат для меня не был особой новостью", - заявил он.

Нурэмир Бабанов не стал рассказывать, в какую страну и в какой вуз он поедет учиться.

"Я по одной системе сдавал экзамены сразу в десять разных вузов и прошел. Результатом все довольны, кроме двух человек - меня и моего отца. Не хочу говорить, куда именно поеду учиться. Хочу получить профессию инженера", - рассказал он.

Источник - 24.kg
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