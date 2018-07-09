"Бархатная революция" выбрала новой мишенью Армянскую апостольскую церковь, - ФСК

08:01 10.07.2018 Революционеры вломились в Эчмиадзин – требуют отречения Католикоса Гарегина II



Сторонники движения "Новая Армения, новый патриарх" 6 июля ворвались в здание канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина – они таким образом настаивали на отречении от сана Католикоса Гарегина II. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы канцелярии Эчмиадзина священник Ваграм Меликян. По его словам, толпа протестующих "выступает с ультимативными требованиями, проявляет провокационное поведение, они никак не хотят внять призывам прекратить эти неприемлемые действия". Меликян утверждал, что действия захвативших канцелярию Эчмиадзина революционеров были насильственными.



"Церковная жизнь – это не политическая жизнь. Если в политической жизни такие методы применимы, то в церковной жизни следует руководствоваться церковными правилами. И подобными инициативами, подобными акциями, захватами, вторжениями невозможно заставить Католикоса отречься от сана. Я считаю, что должны быть сделаны выводы и соответствующими органами должны быть предприняты необходимые шаги для восстановления нормальной работы в Первопрестольном Святом Эчмиадзине", – считает священник.



Католикос Гарегин II, отставки которого требует "Новая Армения, новый патриарх"



Католикос Гарегин II, отставки которого требует "Новая Армения, новый патриарх"



Лидер же активистов Карен Петросян пожаловался прессе, что все было иначе: дескать, священнослужители сами напали на мирных демонстрантов. "Мы будем стоять здесь и не уйдем, пока Католикос не откажется от своего поста", – заявил он.



"Канцелярия захвачена, и мы вынуждены прекратить нашу работу. Я оцениваю этот шаг как преследование в отношении национальной церкви. Надеюсь, что правоохранительные органы сделают необходимые выводы, чтобы оградить национальную церковь от преследований", – заявил глава канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина епископ Аршак Хачатрян. Он назвал произошедшее нападением на церковь.



Формальный повод, спровоцировавший нападение "активистов" на Первопрестольный Эчмиадзин – скандал в связи с Копьем Лонгина, которое с XIII века хранится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря. Католикоса всех армян Гарегина II обвиняют в том, что тот нарушил целостность святыни и продал часть ее "российскому мэру". Аршак Хачатрян на это пояснил: в межцерковных отношениях существует практика обмена святынями, частица реликвии не была продана – она была подарена Русской православной церкви в 2004 году. При этом, сказал епископ, Копье Лонгина не пострадало, и паломники могут в этом убедиться.



Демонстрация Копья Лонгина журналистам



"Чуть раньше начальник канцелярии признался здесь, что Католикос от Священного копья отрезал часть и отдал другому. Сейчас мы все здесь и не собираемся уходить, пока Католикос публично не скажет, как он отрезал и продал копье", – настаивает лидер "активистов" Карен Петросян. Для того чтобы убедить армянских верующих в том, что Гарегин II действительно повредил Копье Лонгина, в социальные сети было запущен снимок реликвии с отломанным острием копья. Правда, быстро выяснилось, что это фотошоп. Но обнаруженная фальсификация не остановила членов организации "Новая Армения, новый патриарх" – они все равно требуют отречения Гарегина II от сана.



Все идет по сценарию уличной революции: если можно улицей сменить власть светскую, то почему нельзя церковную – такова логика протестующих. Что же касается новой светской власти – она устранилась от того, чтобы обуздать захвативших канцелярию Первопрестольного Эчмиадзина. "Я свою точку зрения уже выражал. Думаю, что церковь отделена от государства. Государство и премьер не должны вмешиваться в дела церкви", – ранее заявил Никол Пашинян. В этом видится некая подмена понятий: вряд ли можно назвать "делами церкви" ситуацию, когда судьбу Католикоса всех армян решает наэлектризованная протестами улица. Католикосов избирает национальный церковный совет, а не некая группа общественных "активистов", какими бы намерениями они ни руководствовались.



"…Если вот эта саранча, которая лезет на церковь чего-то добьется, то мы спокойно можем вешать замок на страну и больше нигде не говорить, что армяне умные или армяне другие... В стране, где подобное свинство может прокатить (а это типичное свинское поведение, начиная от того, что они вообще там устроили свой шабаш, заканчивая их поведением) – можно вообще забыть про разум, честь и достоинство. Люди, очнитесь уже, им дай волю – они Копьем Лонгина будут колбасу нарезать, очнитесь уже…" – обращается к соотечественникам Армине Саакян, комментируя видео из "штаба", расположившегося в канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина.



"Глас народа? Где там народ, кучка хулиганов… Очень стыдно смотреть на все это. Пусть переизберут, а не устраивают позорные бои в святая святых. Армяне со всего мира приезжают в Армению, чтоб посетить святые места, которое эти люди превратили в цирк. Позор!" – пишет Инна Киракосян по поводу нападения на канцелярию Эчмиадзина.



Члены "Новой Армении" не собираются покидать канцелярию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Они объявили бессрочный сидячий пикет



"Какое позорище и беспредел. Если Католикоса надо менять, все должно быть по закону. Весь мир смотрит и удивляется дикости и отсталости нашего народа. Священники должны избирать своего владыку, а народ может его службы бойкотировать – и тогда его переизберут. А не устраивать революцию и бойню в святая святых. Стыдно и противно слушать. Аморальные люди", – считает Марина Багдас. На что уверовавшие в свою миссию революционеры отвечают: "Глас народа – глас Божий". Замечать другого мнения народа они не желают.



Члены "Новой Армении" не собираются покидать канцелярию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Они объявили бессрочный сидячий пикет.



Члены "Новой Армении" не собираются покидать канцелярию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. Они объявили бессрочный сидячий пикет



Чем закончится противостояние – неизвестно. "Новая Армения, новый патриарх" сворачивать "штаб" в здании канцелярии Эчмиадзина не собирается. Государство в "дела церкви" не вмешивается, соответственно, полиция бездействует.



"Мне кажется все это шоу для того, чтобы Церковь поставить в безвыходное положение и после уже прийти с условиями. А какие именно условия? Скоро будет ясно, можно и не гадать. Мудрости нам", – пишет настоятель монастыря Святых Архангелов в Иерусалиме Гевонд Вардапет. Он же обращает внимание на признаки участия в событиях вокруг Армянской апостольской церкви секты "Слово Жизни". Источник - fondsk.ru

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