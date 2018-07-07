 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кризис в Македонии не прекращается, - Л.Савин
07:54 10.07.2018

"Президент Республики Македония Георге Иванов решительно опровергает ложь Зорана Заева"

В четверг, 5 июля, в парламенте Македонии повторно рассматривали вопрос об изменении названия страны. Социалисты Зорана Заева и албанцы снова проголосовали за, депутаты от оппозиции из ВМРО-ДПМНЕ проигнорировали голосование. Теперь решение еще раз будет направлено президенту Македонии Георге Иванову на подпись, который, вероятно, снова наложит на него вето, как было с законопроектом о придании албанскому языку статуса второго государственного.

Прозападные силы в Македонии открыто выражают свое недовольство действиями президента. Распространяются слухи о его проблемах со здоровьем (в том числе душевном), звучат намеки на то, что ему следует покинуть занимаемый пост.

В тот же день, 5 июля, у здания парламента прошел митинг, который был очередным протестом против смены названия страны и выражением поддержки президента Иванова за его последовательную позицию. Накануне полиция задержала многих известных в Македонии лидеров общественного мнения (например, главу Христианского братства Зарко Гроздановски), поэтому выступали на митинге их товарищи.

Накануне повторного голосования депутатов в посольстве США в Скопье состоялся прием по случаю Дня независимости США. Почетными гостями там были премьер-министр Зоран Заев и Али Ахмети, один из создателей албанского сепаратистского движения в Югославии в конце 80-х – начале 90-х годов.

Заев на приеме в посольстве США

Заев на приеме в посольстве США

После годового тюремного заключения за противоправную деятельность в Югославии Ахмети выехал в Швейцарию, где получил убежище, а в 1996 г. стал одним из основателей террористической организации "Армия освобождения Косово". В Македонии он возглавил так называемую Армию национального освобождения. На его совести – проведение терактов и начало шестимесячного вооруженного конфликта в 2001 году. После Охридского соглашения, предусматривавшего амнистию всем сторонам конфликта, албанские боевики создали партию "Демократический союз за интеграцию" во главе с Ахмети. После декабря 2016 года и вызова Али Ахмети в Тирану он и его партия вошли в коалицию с Заевым.

Несмотря на легализацию части боевиков, террор албанцев в Македонии продолжается, а политика для них – подсобный инструмент. После прихода Заева к власти из тюрем и следственных изоляторов было выпущено на свободу около полутора тысяч преступников (в основном албанцев), включая осужденных за тяжкие преступления. Активнее всего албанские группировки действуют в Куманово и Скопье. Одновременно албанцы взаимодействуют с западными дипломатическими миссиями, создавая видимость "гражданского общества".

Здесь достоин упоминания посол США в Македонии Джесс Бейли. В 2011 году он возглавил дипломатическую миссию США в Турции, а в 2013 г. при нем там начались массовые акции протеста на площади Таксим в Стамбуле, запустившие цепную реакцию по всей стране. Роль проповедника Фетуллаха Гюлена, который находится в США, и американского посольства в этих протестах прослеживалась вплоть до попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года. В Македонии Бейли появился в 2014 году – и в стране сразу начались интриги против премьер-министра Николы Груевского, вылившиеся в акции протеста весной 2015 г., а далее в отставку премьер-министра. Джесс Бейли – человек Хиллари Клинтон.

С начала 1990-х годов македонские албанцы участвовали в вооруженных конфликтах и на Балканах, и в других районах мира. В последние годы они регулярно наведывались в Сирию, где получали боевой опыт и устанавливали связи с другими джихадистскими группировками.

На встрече Зорана Заева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 29 июня в Брюсселе генсек альянса отметил, что без "завершения соглашения [с Грецией об отказе от названия "Македония"] Македония не сможет вступить в НАТО". Столтенберг выразил также надежду, что на предстоящем 11-12 июля саммите НАТО Македонию пригласят начать переговоры по вступлению в альянс.

Заев, лоббируя вступление Македонии в НАТО, не скупится на всевозможные обещания, включая откровенную ложь. Так, 6 июля канцелярия президента Георге Иванова распространила заявление, в котором говорится: "Президент Республики Македония Георге Иванов решительно опровергает ложь Зорана Заева в интервью греческому телевидению ERT, будто президент Иванов поддержит договор с Грецией. Премьер-министр Заев продолжает лгать и манипулировать не только македонской, но и греческой, и международной общественностью, высказывая свои противоречивые и запутанные взгляды… Президент Македонии не согласен с соглашением [с Грецией], которое наносит ущерб македонской национальной идентичности и интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова не изменилась, он не приемлет никакого давления, шантажа и угроз".

Из этого заявления видно, что простой вариант демонтажа македонского государства (например, раздела его между Албанией, Грецией и Болгарией) у Запада не пройдет. И до саммита НАТО вопрос об изменении названия Македонии решен не будет. Согласно опросам, проведение референдума в Македонии также не приведет к результатам, в которых заинтересован Запад.

Во что выльется этот конфликт, совершенно неясно.

ЛЕОНИД САВИН | 07.07.2018

Источник - Фонд стратегической культуры
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