Льготы для одноглазых лесби-негритянок. "Позитивная дискриминация" в США. Что это такое и почему Трамп ее упраздняет

07:44 10.07.2018 Администрация президента США Дональда Трампа отозвала рекомендации университетам, согласно которым те принимают в льготном порядке абитуриентов расовых и национальных меньшинств. Эксперты рассказывают в интервью Би-би-си, каковы результаты политики "позитивной дискриминации" и почему республиканская администрация хочет ее свернуть.



На прошлой неделе генеральный прокурор США Джефф Сешнс отменил 24 официальных документа, в значительной части которых содержались рекомендации относительно "позитивной дискриминации" (на английском - "affirmative action") при приеме в учебные заведения.



Американская пресса предполагает, что администрация президента Трампа и вовсе предложит колледжам и университетам не учитывать расу и национальность при приеме абитуриентов - это будет в русле идеологии администрации Трампа и республиканцев.



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Администрация Джорджа Буша-младшего уже отменяла рекомендации о "позитивной дискриминации", но при президенте от Демократической партии Бараке Обаме их вернули в свод официальных документов. В Верховном суде США сейчас рассматривается иск организации "Студенты за честный прием" против Гарвардского университета, связанный с "позитивной дискриминацией".



Русская служба Би-би-си попросила экспертов-американистов ответить на три вопроса о "позитивной дискриминации".



Почему Республиканская партия и Трамп - против "позитивной дискриминации"?

Иван Курилла, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге (Россия):



Во-первых, надо понимать исторический контекст введения affirmative actions (остановимся только на образовании, хотя эта политика применялась и применяется и при приеме на работу): когда в 1960-е годы наследие рабства и сегрегации вышло на первый план в национальных дебатах, встал и вопрос о том, как его можно быстро преодолеть: ведь более образованные американцы имели преимущество, когда готовили своих детей к колледжу, и воспроизводили социальное разделение. В США оно имело расовую форму.



Affirmative actions были созданы для того, чтобы преодолеть это разделение, позволить большему числу не-белых детей попасть в университеты.



С точки зрения стимулирования образования для афроамериканцев, эта политика принесла успех. Но с точки зрения классического либерализма, важного для многих членов республиканской партии, она нарушала базовый принцип индивидуального равенства: принадлежность к группе, занимавшей в обществе непривилегированные позиции, теперь дает преимущества. Споры вокруг affirmative action продолжаются уже почти 50 лет - демократы их поддерживают, республиканцы критикуют. Хотя есть исключения с обеих сторон.



Андрей Знаменский, профессор Университета Мемфиса (США)



"Позитивная дискриминация" Трампу и многим республиканцам не нравится потому, что она ставит права отдельной расовой, этнической или гендерной группы выше прав индивида. Они часто указывают, что "позитивная дискриминация" противоречит известному посылу Мартина Лютера Кинга: судить о человеке по его индивидуальным качествам, а не по его цвету кожи.



Важной частью предвыборной кампании Трампа была борьба с политкорректностью, которая раздражает многих американцев. Для них политкорректность, особенно в расовых и гендерных вопросах, тесно связана с политикой "позитивной дискриминации", в том числе в области образования.



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Генеральный прокурор Джефф Сешнс отозвал рекомендации о льготном приеме студентов, представляющих меньшинства

Позитивны ли результаты "позитивной дискриминации"?

Иван Курилла:



Результаты позитивны, - но вопрос в том, как долго имеет смысл поддерживать эту политику. Можно ли в какой-то момент счесть, что она достигла целей и себя исчерпала, и если да, то когда?



Андрей Знаменский:



На мой личный взгляд, если смотреть не в кратковременной, а в долговременной перспективе, результаты "позитивной дискриминации" негативны.



Встроенная в административно-политическую систему государства, она способствует не обьединению, а разъединению людей, косвенно пооощряя недоверие и зависть на расовой, этнической или гендерной почве.



"Позитивная дискриминация" прежде всего для афроамериканцев, испаноязычных и женщин в образовании, приеме на работу и предоставлении бизнес-контрактов была задумана в 60-е годы прошлого века изначально как временная мера. Но по прошествии 50 лет эта политика исчерпала свои возможности, обросла сетью бюрократических институтов и, как это часто бывает, превратилась в идеологическую самоцель: обеспечить сверху административным путем пропорциональное представительство расовых и гендерных групп.



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Например, в Университете Беркли в Калифорнии 175 специальных чиновников следят за выполнением этой политики.



Исследования показали, что многие афроамериканские и испаноязычные студенты, принятые в элитные университеты с заведомо низкими показателями, не справляются, и поэтому среди них большой отсев. Это создает другую проблему: как удержать их в стенах учебного заведения, поскольку для отчетности надо иметь хорошие показатели по выпускникам, представляющим меньшинства. Иначе говоря, благодаря искусственной политике квот люди оказались не на своем месте.



В последнее время "позитивная дискриминация" вообще и в образовании в частности подвергается критике не только справа, но и слева. На страницах журналов "Нейшн" и "Слейт" критики отмечали, что демократы и левые слишком зациклилась на политике идентичности (расовые и гендерные вопросы) и предали забвению социально-экономические показатели. Условно говоря - почему бедный белый школьник с низкими оценками откуда-нибудь из района Аппалачей отбраковывается элитным вузом, тогда как школьник из семьи зажиточного афроамериканского адвоката или чиновника проходит в этот вуз с теми же оценками из-за своего цвета кожи?



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Выпускницы Гарварда

Администрация Трампа решила поддержать иск 60 организаций американцев азиатского происхождения к Гарвардскому университету, чтобы частично свернуть "позитивную дискриминацию". Школьники и студенты азиатского происхождения превосходят по всем образовательным показателям не только "цветные меньшинства" но и белых американцев. В своем судебном иске эти организации обвиняют Гарвард в искусственном занижении показателей азиатских абитуриентов в пользу белых и прочих поступающих ради обеспечения пропорционального представительства этнических и расовых групп в этом университете.



Какими могут быть последствия отмены "affirmative action"?

Иван Курилла:



Частным университетам администрация прямо указывать не может.



Но если федеральная власть хочет добиться исполнения, она может ставить условия для получения федеральных денег. Для работодателей так оно и есть: affirmative action обязательны для тех, у кого есть госконтракты.



Андрей Знаменский:



На мой взгляд, в кратковременном плане это вызовет сильное недовольство мейнстримовского крыла Демократической партии, которое завязано на политику идентичности, а также недовольство националистических афроамериканских и испаноязычных групп.



В долговременной перспективе, смещение акцентов с градацией абитуриентов по расовому признаку в сторону их оценки по индивидуальным качествам и социально-экономическим показателям должно создать более здоровую атмосферу в американских вузах и в обществе.



Юри Вендик

Би-би-си

9 июля 2018 Источник - bbc.com

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