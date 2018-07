Край демографии. Как вымирает Япония, - С.Мануков

07:37 10.07.2018 Как стареет Япония



Рождаемость в Стране восходящего солнца в прошлом году упала до самого низкого уровня за все 120 лет наблюдений. О демографических проблемах Японии, и прежде всего о стремительном старении японцев и снижении уровня рождаемости, говорят уже много лет. Однако теперь речь идет о том, что, если опасную тенденцию не удастся переломить, японцы вообще могут исчезнуть как нация.



Вымирание японцев - процесс долгий, но проблемы для экономики и финансов, связанные с демографией, стремительно нарастают уже сейчас. В первую очередь это дефицит рабочей силы и огромная нагрузка на финансовую систему страны.



Выход из создавшегося сложного положения ищут и правительство, и японский бизнес.



Власти, например, решили изменить миграционную политику и открыть двери для иностранных рабочих. Что касается бизнеса, то японские бизнесмены все чаще оставляют на работе пожилых людей, выходящих на пенсию. При этом демографы предлагают повысить пенсионный возраст.



А вот ученые с инженерами считают, что японцам нужны не мигранты, а инновационный бум и всеобщая автоматизация, которые позволят закрыть бреши на рынке труда.



Мнений и вариантов решения проблемы много, но она настолько сложна и многогранна, что найти правильное решение и минимизировать негативные последствия крайне трудно.



Рекордсмены по памперсам



Японцы уже начали привыкать к демографическим рекордам. К сожалению, пока они только негативные. Об очередном таком антирекорде стало известно в самом начале лета. В 2017 году рождаемость в Стране восходящего солнца опустилась до самого низкого уровня за все время ведения наблюдений (с 1899 года). Второй год подряд рождается менее миллиона человек. Смертность же достигла послевоенного максимума. В прошлом году в Японии родилось 946 060 детей и скончалось 1 340 433 человека. В результате численность населения снизилась на внушительные 394 373 человека.



В последние годы в Японии рождаемость не успевает за смертностью

В последние годы в Японии рождаемость не успевает за смертностью

Фото: Reuters



Рождаемость в Японии всегда превышала смертность. В 2016-м между ними установился паритет, а в прошлом году смертность вырвалась вперед. При этом разница по сравнению с предыдущим годом выросла на 3%.



Ученые из Национального исследовательского института населения и социальной безопасности, занимающиеся проблемами демографии, пришли к выводу, что если все оставить как есть, то японцам угрожает полное исчезновение как нации. И хотя произойдет это не завтра, а лишь 12 августа 3776 года, сам факт - пусть и теоретической - возможности подобного исхода, конечно, вызывает на Японских островах тревогу.



Демографические прогнозы делаются в Японии каждые пять лет. Причем каждый новый прогноз хуже предыдущего. Ученые уже не первый год предупреждают, что создавшаяся ситуация может закончиться экономической и социальной катастрофой.



В 2017 году, по оценкам Statistics Bureau of Japan, японцев было 126,714 млн человек. Демографы подсчитали, что



население Японии может сократиться к 2053 году до 100 млн человек, а к 2065-му - до 88 млн. Численность японцев не старше 14 лет снижается со скоростью 1 человек в 100 секунд.

"Если скорость сокращения числа детей сохранится,- говорит Хироси Есида, профессор экономики из Университета Тохоку,- то последний раз День детей страна отметит 5 мая 3011 года".



С другой стороны, продолжительность жизни, одна из самых высоких на планете, будет по-прежнему расти. Сейчас, по данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, и японцы, и японки по этому показателю уступают только жителям Гонконга.



В 2016 году продолжительность жизни мужчин в Японии поднялась до 80,98 года, а женщин - до 87,14 года. По прогнозам, она достигнет к 2065-му 84,19 года для мужчин и 90,93 года для женщин.



Каждому четвертому жителю островов (26,7%) больше 65 лет. В США этот показатель значительно ниже - 15%. Численность пожилых людей в Стране восходящего солнца непрерывно растет. Так, в прошлом году она выросла по сравнению с 2011-м на 3,7%, а к 2050-му может достигнуть почти 40%.



Особый разговор о долгожителях. Осенью 2017 года число японцев старше 90 лет впервые превысило 2 млн человек.



Количество японцев-долгожителей растет уже почти 50 лет

Количество японцев-долгожителей растет уже почти 50 лет

Фото: THE YOMIURI SHIMBUN / AFP / EASTNEWS



Среди 127 млн японцев 67 824 долгожителей, возраст которых превышает 100 лет. В 2016-м их было немногим более 65 тыс. Нигде на планете нет столько столетних старцев, как в Японии. На каждые 100 тыс. японцев приходятся 4,8 долгожителя. В США этот показатель вдвое ниже - 2,2.



В 1963 году в Японии было зарегистрировано 153 долгожителя. К 1998-му число столетних японцев перевалило за 10 тыс. По-настоящему резкий скачок произошел в последние годы, когда численность долгожителей за неполные два десятилетия выросла в пять раз! Отметка 40 тыс. (40 399) была преодолена в 2009 году. Прошлый год стал 47-м кряду годом роста численности людей, отметивших сотый день рождения.



"Виновата" традиционная японская диета с низким содержанием жиров, состоящая в основном из риса, рыбы и овощей. Росту численности клуба долгожителей в последние годы также способствовали высокоразвитая и относительно недорогая система здравоохранения и большие пенсии.



Есть и другие доказательства стремительного старения Японии: количество продаваемых памперсов для взрослых с 2011 года превышает количество детских памперсов. Причем разница постоянно увеличивается.



Бомба незамедленного действия



Термин "демографическая бомба замедленного действия", означающий снижение уровня рождаемости и рост продолжительности жизни, появился, конечно, не вчера. С проблемами снижения народонаселения или замедления его роста сталкиваются многие страны. Человечество стареет. В развитых странах это происходит намного быстрее из-за низкой рождаемости и высокой продолжительности жизни. Но нигде население не стареет с такой скоростью, как в Японии. Недалек день, когда ее можно будет с полным основанием переименовать из Страны восходящего солнца в Страну стариков.



Старение населения несет многочисленные проблемы. Властям приходится тратить больше денег на здравоохранение и выплату пенсий, что оказывает сильное давление на финансовую систему. Численность молодых людей, обслуживающих стариков, снижается. Сокращение численности трудоспособного населения и налогоплательщиков ведет к стагнации экономики.



Стареющее население - главная головная боль правительства Японии

Стареющее население - главная головная боль правительства Японии

Фото: Reuters



"Стареющее население означает рост расходов для правительства, уменьшение пенсионных фондов и фондов социальной защиты, сокращение численности тех, кто обслуживает стариков, и, наконец, снижение численности молодых работников",- объясняет демографическую бомбу замедленного действия социолог из Гарварда Мэри Бринтон.



Долгое время казалось, что оснований для тревоги нет.



В ХХ веке население Японии быстро росло. Цифры говорят сами за себя: в 1900 году японцев было 44 млн человек, а в 2000-м - уже 128 млн.

Первые проблемы начали появляться уже в последней трети прошлого века. Выражались они тогда главным образом в уровне рождаемости. В 70-е годы прошлого века японки в среднем имели 2,1 ребенка, а сейчас - 1,41, что значительно ниже уровня простого воспроизводства народонаселения, равного 2,08. В США уровень рождаемости тоже рекордно низкий - 1,76, но все же он значительно выше японского.



В России, кстати, население которой по состоянию на 1 января 2018 года составляло 146,877 млн человек, уровень рождаемости примерно такой же, как в Америке: он достиг максимума в 1,777 в 2015 году, после чего стал снижаться и опустился в прошлом году до 1,621.



Рождаемость в нашей стране упала до минимальной за последнее десятилетие. Достаточно сказать, что россиянки родили в 2017-м 1,69 млн детей, то есть на 203 тыс. меньше, чем в предыдущем году. В 2016-м население России увеличилось на 5,4 тыс. человека, а в прошлом снизилось на 134,4 тыс.



Правительство Синдзо Абэ поставило задачу поднять уровень рождаемости к 2025 году до 1,8, чтобы стабилизировать численность населения к 2060-му на уровне 100 млн человек. Однако сделать это будет архитрудно. Демографические бомбы трудно обезвреживать, потому что они создаются десятилетиями.



В Японии этот процесс начался вскоре после окончания Второй мировой войны. В начале 50-х годов прошлого века премьер-министр Сигэру Есида (1946–1947, 1948–1954) считал главной задачей восстановление экономики. С его благословения в стране утвердился своего рода социальный контракт между работодателями и рабочими: первые обязались предоставлять вторым рабочие места, а вторые в обмен на это сохраняли первым верность, то есть не меняли место работы. Экономисты считают, что у истоков "японского чуда", сделавшего Японию третьей экономикой планеты, стоит именно Йошида.



Но бурное экономическое развитие не обошлось без негативных последствий. В начале 50-х рождаемость в Стране восходящего солнца, по данным ООН, была на уровне 2,75. Бизнес требовал от японцев все большей самоотдачи. Неудивительно, что во второй половине прошлого века началось снижение рождаемости, которое продолжается и сейчас. По одному из наиболее мрачных прогнозов, рождаемость продолжит снижаться и к середине текущего века опустится до 1,35.



Сейчас изменилось многое. В том числе и давняя практика работать на одном месте. В наши дни все больше японцев в поисках более привлекательных условий труда и высоких зарплат переходят в другие компании. Численность таких "перебежчиков" растет уже седьмой год подряд. По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, в прошлом году место работы сменили 3,11 млн человек. У рекордного числа "перебежчиков" (29,7%) зарплата повысилась на новом месте, по данным Recruit Career Co., более чем на 10%.



Можно и поплакать



Японские власти и политики предпринимают немалые усилия для решения демографической проблемы, причем некоторые усилия могут показаться странными.



Тринадцать известных политиков-мужчин, включая Эйкэя Судзуки, губернатора префектуры Миэ, например, недавно заявили о поддержке проекта "Мы любим детей!". Проект был начат в 2016 году с целью улучшения отношения в обществе к… плачу грудных детей в общественных местах. В конечном счете, надеются авторы инициативы, это приведет к повышению рождаемости.



Ради решения демографической проблемы японским детям разрешили плакать в общественных местах

Ради решения демографической проблемы японским детям разрешили плакать в общественных местах

Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images



"В японском обществе до сих пор существует атмосфера, которая заставляет родителей плачущих в общественных местах грудных детей испытывать чувство вины перед окружающими,- объяснил агентству Kyodo News задачи проекта Эйкей Судзуки.- Мы хотим изменить эту ситуацию".



Отношение к детскому шуму в отдельных районах страны настолько нетерпимое, что местные власти ради спокойствия горожан не хотят разбивать парки или строить ясли и детские сады.



Неудивительно, что в Стране восходящего солнца дефицит дошкольных учреждений. К примеру, в апреле 2017 года очередь в государственные сады и ясли составляла 26 081 человека. Немало японцев с маленькими детьми считают, что устроить ребенка в такое учреждение труднее, чем поступить в престижный университет. Неудивителен и высокий спрос на работниц таких учреждений. Кстати, недавно одна из них публично извинилась за то, что… забеременела ранее установленного для нее директором срока.



Улучшают отношение к детскому плачу авторы проекта "Мы любим детей!" при помощи пропаганды.



Политики обратились к владельцам ресторанов, кафе, магазинов и других общественных заведений с просьбой вешать на входе объявления примерно такого содержания: "У нас можно плакать".

Еще одной мерой правительства Абэ, косвенно направленной на повышение рождаемости, является запланированное на 2022 год снижение возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет, первое, кстати, за 140 лет. Оно, например, означает, что японцы и японки могут на два года раньше жениться и выходить замуж, брать кредиты и т. д.



Однако отпраздновать наступление совершеннолетия в День наступления взрослого возраста, отмечаемый во второй понедельник января, парой стаканчиков саке легально не получится. Снижение возраста не распространяется на азартные игры, курение и спиртные напитки.



Изменение возраста совершеннолетия призвано служить не только повышению рождаемости, но и активизации молодежи в жизни общества и экономике. Напомним, в 2015 году Токио понизил возраст голосования с 20 до 18 лет. Это позволило 2,4 млн молодых японцев в возрасте от 18 до 20 лет уже в 2016-м принять участие в выборах в верхнюю палату парламента - Палату советников Японии.



Освободиться от цепи



"Они самое настоящее сокровище,- заявил недавно корреспонденту агентства Reuters Синитиро Цукада, владелец маленькой строительной компании, специализирующейся на штукатурных работах.- Наше население стареет, рабочих найти все труднее. Рабочих не хватает, поэтому все труднее заниматься строительством. У нас нет другого выхода, нужно открывать для них двери".



Господин Цукада говорит о 22 рабочих, составляющих половину штата его компании, у которых не японские, а китайские и вьетнамские паспорта. Без них ему бы пришлось закрыть фирму.



Японский бизнес пытается найти замену стареющим работникам

Японский бизнес пытается найти замену стареющим работникам

Фото: Reuters



Японские власти подходят к проблеме иностранных рабочих в стране очень осторожно, потому что это очень щекотливая и чувствительная для японцев тема. В Стране восходящего солнца мало иностранцев. Любое предложение открыть границы для мигрантов из других стран, чтобы пополнить убыль трудоспособного населения, всегда вызывало крайне резкую критику в обществе.



Истоки такого отношения следует искать в далекой истории, когда Япония была закрыта для всех гайдзинов (иностранцев) и практиковала sakoku ("страна на цепи") - политику самоизоляции.



"Открывать" Страну восходящего солнца пришлось в 1853 году американскому командору Перри. Угрожая обстрелом Киото, который тогда был столицей империи, он вынудил японцев подписать с Америкой торговый договор. Примеру США вскоре последовали Франция, Великобритания и Россия.



Однако времена, а вместе с ними и отношение японского общества к иностранцам пусть и очень медленно, но все же меняются. И без того большой спрос на рабочих увеличивается по мере приближения Олимпиады 2020 года, которая пройдет в Японии и к которой нужно построить много спортивных и инфраструктурных сооружений.



Несмотря на заметные даже невооруженным глазом изменения в отношении японцев к иностранцам, настороженность остается. Японцы по-прежнему боятся, что наплыв рабочих из-за границы нарушит гармонию общества, обострит конкуренцию на рынке труда и негативно скажется на исторических традициях.



"Думаю, мы и дальше будем нуждаться в иностранных рабочих,- суммировал опасения соотечественников 28-летний сотрудник информационного агентства Хироки Кодзима,- но при слове "миграция" у меня сразу возникает тревога за все то хорошее, что есть в Японии. Например, я боюсь, что они подорвут общественную безопасность и стабильность в стране".



Япония перед расцветом

Япония перед расцветом

В июне этого года правительство Японии объявило о введении разрешений на работу для иностранцев сроком на пять лет. На данном этапе они распространяются на сельское хозяйство, строительство, гостиничный бизнес, уход за пожилыми людьми и кораблестроение. В случае успеха эксперимента список секторов экономики будет расширен.



Токио намерен разрешить иностранным рабочим оставаться в стране в случае сдачи ими определенных тестов, в первую очередь на знание японского языка, и даже привозить в Японию членов семьи.



"Мы достигли черты, за которой, если не начать думать о миграции, будущее Японии окажется в опасности",- уверен исполнительный директор Японского центра международных обменов Тосихиро Мэндзу.



Численность иностранцев в Японии в последние годы неуклонно растет и достигла в прошлом году 1,28 млн человек, то есть примерно 1% населения страны. За последние десять лет она увеличилась в 2,5 раза (486 тыс. в 2008 году), а по сравнению с 2016-м выросла на 18%.



Самый большой прирост по двум категориям: студенты, которым разрешено работать 28 часов в неделю, и иностранцы, находящиеся в Японии по программе технического обмена, которая рассчитана на пять лет и по истечении которой они обязаны вернуться домой. Эта программа предназначена для подготовки рабочих из таких стран, как Вьетнам и Филиппины, чтобы они могли вернуться на родину и применить там полученные в Японии знания и навыки. На практике, однако, она больше работает на благо японских бизнесменов, которые заполняют рабочие места иностранцами.



По состоянию на октябрь 2017 года в Японии работало около 258 тыс. иностранцев, что на 22% больше, чем в 2016 году. Больше всего среди них китайцев - 29%.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2017 году радиостанцией NHK, 51% респондентов считают, что ограничения на иностранных рабочих должны остаться на нынешнем уровне. В 1992-м таких людей было чуть больше - 56%.



Страхи японцев относительно иностранцев хорошо описаны в бестселлере "Хронология будущего" (2017). Автор книги, журналист консервативной газеты Sankei Масаси Каваи, считает, что Япония должна не ослаблять миграционные законы, а стать более компактной и более эффективной страной.



"Прием огромного числа мигрантов привел Европу к таким страшным последствиям, как террористические акты, волнения и рост антимигрантских движений,- пишет он.- Открытие границ для иностранцев в Японии расколет наше общество и приведет к схожим последствиям".



Противников политики открытых дверей в Стране восходящего солнца много, но все японцы понимают, что без иностранцев не обойтись. Особенно сильно, пожалуй, необходимость в иностранных рабочих видна на примере японского сельского хозяйства. Многие фермеры просто не могут найти рабочих среди японцев.



На ферме 54-летнего Соудзи Савауры в префектуре Гумма, например, работают 24 тайца и вьетнамца. Саваура - за выдачу разрешений для иностранцев на работу в сельском хозяйстве, но он подчеркивает, что пускать в Японию следует только квалифицированных рабочих, чтобы не повторилась история с бразильскими японцами, которые приехали в 90-е годы прошлого века и в нулевые годы по специальным рабочим разрешениям. Подавляющее большинство из них не имели достаточной квалификации. Они потеряли работу во время кризиса 2008-го и были вынуждены вернуться на историческую родину.



Правительство не намерено широко открывать двери для иностранцев, успокаивает встревоженных соотечественников Синдзо Абэ. Статистика по беженцам подтверждает слова премьера. В 2013 году Токио согласился принять шесть беженцев, в 2014-м - 11, а в 2015-м - 27 человек! В 2016 году с просьбой разрешить им жить в Японии в правительство обратились 10 901 человек. Статус беженца получили 28 из них.



В прошлом году количество просьб о предоставлении статуса беженца выросло почти вдвое - до 19 628, но повезло примерно одному из тысячи. Беженцами стали 20 соискателей. В основном в Японии хотят жить соседи из Юго-Восточной Азии. Доля жителей горячих точек (Сирия, Афганистан, Ирак, Йемен, Конго и Южный Судан) в общей сложности составила лишь 1% от заявок, количество которых, кстати, по сравнению с 2010 годом увеличилось на 1600%.



В Японии только-только начинают понимать еще одну большую проблему, с которой уже хорошо знакомы в Европе: как трудно иностранцам интегрироваться в японское общество. Одним из самых больших препятствий, по мнению профессора столичного университета Мэйдзи и эксперта в области миграции Кейзо Ямаваки, является язык. В правительстве надеются решить эту проблему за счет открытия курсов для изучения японского языка.



48-летний штукатур из Китая Ван Цзиньбао, который уже шесть лет работает в компании Цукады, говорит, что с радостью остался бы со своей семьей в Японии, где он может зарабатывать вдвое больше, чем на родине. Он уверен, что знание японского языка помогло ему адаптироваться в стране и завести друзей.



Отличительная черта



Куда сложнее изменить отношение целого поколения молодых японцев к работе и вообще к жизни. Когда речь заходит о рождаемости, в первую очередь приходится говорить о сексе. С ним у молодых японцев и японок большие проблемы.



Полы в Японии не сближаются, а все больше расходятся. Согласно результатам исследования, проведенного в 2016 году Национальным институтом населения, без партнерш и партнеров живут 70% японцев и 60% японок. При этом почти 42% мужчин и 44,2% женщин не скрывают, что не интересуются сексом и даже испытывают к нему отвращение. В 2010-м к сексу прохладно относились 36,2% японцев и 38,7% японок.



Почти две трети японцев не имеют партнеров

Почти две трети японцев не имеют партнеров

Фото: Reuters



"Главной причиной снижения рождаемости в Японии, вне всяких сомнений, является нежелание японцев заниматься сексом,- уверен глава Японской ассоциации планирования семьи Кунье Китамура.- Если прибавить к этому рост численности пожилого населения, то налицо серьезный демографический дисбаланс.



Сильно тревожит и увеличение числа супружеских пар, которые официально признаны асексуальными. Это значит, что они занимаются сексом реже одного раза в месяц".

Политики как могут борются за повышение рождаемости. К примеру, генсек правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никай недавно назвал бездетных японцев эгоистами и призвал японок рожать детей и способствовать процветанию страны.



"Перед войной, во время нее и после никто не говорил, что лучше не иметь детей, потому что они доставляют слишком много хлопот,- сказал Никай.- Сегодня у людей преобладают эгоистические мысли. Многие считают, что без детей лучше, но для всеобщего счастья необходимо много детей. Только в таком случае наша страна будет процветать и развиваться".



Коити Хагиуда, близкий друг и помощник премьера Абэ, тоже считает, что женщины обязаны рожать детей. Депутат парламента Каньи Като полагает, что в каждой семье должно быть не меньше трех детей.



Но есть и такие политики, причем к ним, похоже, относится и премьер-министр Японии Синдзо Абэ, которые считают, что брак и дети - личное дело каждого японца. Позиция Абэ, кстати, никого не удивила, потому что у него самого детей нет.



Переполненные электрички



Отсутствие секса в Японии стремительно превращается в такую же визитную карточку страны, как сумо, саке или Фудзияма. Впрочем, объясняется слабый интерес к сексу просто. Национальные особенности японцев здесь ни при чем. С каждым годом молодежь уделяет все больше времени работе и все меньше - социальной жизни. Больше же они работают, потому что хотят выжить экономически.



Выбор между работой и сексом японцы сделали в пользу работы

Выбор между работой и сексом японцы сделали в пользу работы

Фото: Reuters



Японцы работают в среднем по 16 часов в день. Японки по этому показателю быстро догоняют мужчин. У отдельных семей хватает сил и упорства бороться с возникающими от такой жизни проблемами в семейной жизни, но большинство плывет по течению и отодвигает семейную жизнь на второе или на еще более дальнее место.



Вынужденное усердие на работе приводит к karoshi. Это слово в японском языке обозначает "смерть от перенапряжения на работе", а если проще - многочисленные самоубийства.



В октябре 2016 года ученые исследовали условия труда японцев. В результате опроса 10 тыс. человек выяснилось, что более 20% из них перерабатывают ежемесячно не менее 80 часов. Для сравнения: в США сверхурочно работают 16,4% трудоспособного населения, продолжительность их рабочей недели в среднем составляет 49 часов.



Сверхурочной работой объясняется удивительный для иностранцев факт японской жизни: последние электрички практически везде переполнены. Японцы поздно возвращаются домой, чтобы несколько часов поспать, а утром вновь спешат на работу.



Но наступает момент, когда продолжительность работы не оборачивается объемом дополнительной продукции, то есть переработки после определенного момента теряют эффект. Правительство убеждает японцев в необходимости отдыха. Власти пропагандируют своевременный уход с работы и хотя бы один выходной день в неделю.



Бизнес тоже борется с переработками. Рекламное агентство Dentsu, например, заставляет сотрудников отдыхать как минимум пять дней каждые шесть месяцев. Чтобы они расходились по домам, в 10 часов вечера в офисе выключают свет.



Такое решение было принято после самоубийства в 2015 году 24-летней Матсури Такахаши, которая набрала в один из месяцев 105 часов сверхурочной работы. Страшное напряжение привело к тому, что девушка выпрыгнула из окна своей комнаты в общежитии. Счет таким случаям идет на десятки.



Демографов и экономистов настораживает снижение соотношения между работающим населением и пенсионерами. В 2015 году оно было 2,1, а к 2065-му, по прогнозам, на каждого пенсионера старше 65 лет будет приходиться 1,2 работающего японца. Это очень мало.



С уменьшением числа работающих, приходящихся на одного пенсионера, растет и нагрузка на пенсионную систему, которая и так уже трещит по всем швам. О повышении возраста выхода на пенсию, который составляет в Японии 65 лет как для мужчин, так и для женщин, разговор пока не идет. Власти прекрасно понимают, насколько непопулярны такие меры. К тому же пенсионеры могут работать дольше и без формального увеличения пенсионного возраста. Это позволяет не только снижать нагрузку на пенсионную систему, но и несколько ослабляет дефицит рабочей силы.



В Японии и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 65 лет

В Японии и мужчины, и женщины выходят на пенсию в 65 лет

Фото: EPA / Vostock Photo



В этом правительству энергично помогает бизнес. Все больше компаний разрешают своим сотрудникам продолжать работать и после ухода на пенсию. Правительство поощряет работодателей оставлять пенсионеров всевозможными субсидиями и льготами.



В 2016 году продолжал работать почти каждый четвертый пенсионер (23%). Больше, чем в Японии, работающих пенсионеров в G7 нет нигде. В США, к примеру, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), работающих пенсионеров 19%.



Еще одно решение проблемы дефицита рабочей силы, которое поддерживают противники допуска в Японию иностранцев,- автоматизация и роботизация промышленного производства.



Старики-разбойники



Старение японцев привело к серьезным изменениям в их психологии и социальной жизни. Взять, к примеру, уважительное отношение к старикам, которое в последнее время слабеет едва ли не с каждым днем.



В японском языке много столетий существует слово ubasute, которое можно перевести как "избавиться от бабушки". Сейчас оно возвращается в повседневную жизнь.

В наши дни оно означает, что японцы сдают престарелых родственников в больницы или специальные учреждения, то есть фактически бросают их. И не потому, что в одночасье стали бессердечными эгоистами. Главная причина заключается в том, что молодежь не в состоянии содержать стариков.



Есть, конечно, и другие причины. С ростом продолжительности жизни детям, которым приходится ухаживать за дряхлыми стариками, самим все чаще за 70, они сами зачастую нуждаются в уходе.



Пока тенденцию нельзя назвать общенациональной. По оценкам соцработников, в прошлом году число подобных случаев составило несколько сотен. Настораживает, однако, что оно в последние годы непрерывно растет.



Одним из последствий ubasute является еще одна проблема: в результате быстрого роста численности пожилых заключенных тюрьмы фактически превращаются в дома престарелых. Почти каждое пятое преступление или правонарушение в стране совершается пожилыми людьми. По большей части старики воруют. Чаще всего в магазинах.



Старики-разбойники отличаются от молодых коллег тем, что предметам роскоши они предпочитают практичные вещи - еду и одежду. Почти 70% краж пенсионеров приходится на продукты. Пожилые заключенные доставляют надзирателям много хлопот. Их приходится купать и одевать.



По мнению экспертов, условия содержания в японских тюрьмах слишком хороши, чтобы надеяться на то, что, выйдя на свободу, вчерашние зэки возьмутся за ум. После освобождения за ними обычно ухаживают молодые родственники, но в последнее время ubasute существенно повлияло и на эту традицию. Все чаще расходы и даже простое одиночество заставляют стариков возвращаться в тюрьму.



Попасть за решетку нетрудно: за кражу сэндвича в магазине полагается два года тюрьмы. Стариков-разбойников такое строгое наказание вполне устраивает. Кроме решеток на окнах они получают на два года бесплатную крышу над головой и бесплатное питание.



Шесть лет назад число воров старше 65 лет, задержанных в Токио, впервые превысило число молодых воришек. Стражи порядка задержали за кражи 3321 пенсионера. Тинейджеров же попалось на кражах 3195. Почти каждый четвертый вор в столице был пенсионером. Такая же картина наблюдается и по всей стране.



В 1989 году, когда в Японии начали вести возрастную статистику по кражам, в Токио были арестованы только 336 пожилых воришек. Психологический, как сейчас принято говорить, уровень - 10 тыс. в масштабах всей страны - был преодолен в 1999 году, 20 тыс.- в 2004-м, а 30 тыс.- в 2013-м.



Численность японцев, ухаживающих за стариками, сокращается, а вот пожилых японцев, вынужденных жить в одиночестве,- постоянно увеличивается. Порой квартиры становятся для них склепами. Соседи чаще всего узнают о смерти стариков по запаху гниения. Пожилые японцы договариваются с соседями о знаках, по которым те смогут узнать, что их уже нет в живых. Например, если утром окна закрыты шторами, значит, нужно ломать дверь.



"Если мои окна закрыты,- объяснила 91-летняя Тиеко Ито New York Times, заинтересовавшейся тем, как живут японские долгожители,- то это значит, что я умерла".



СЕРГЕЙ МАНУКОВ

"Коммерсантъ" от 08.07.2018, Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531197420

Новости Казахстана