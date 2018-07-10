Турция для одного. Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу после конституционной реформы, - С.Строкань

07:32 10.07.2018 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на выборах 24 июня, в понедельник официально вступил в должность, завершив переход страны к президентской форме правления. После инаугурации, на которую были приглашены более 20 глав государств и правительств, во вторник президент Эрдоган отправляется в свое зарубежное турне, кульминацией которого станет его участие в саммите НАТО в Брюсселе. Международная активность турецкого лидера в сочетании с укреплением его личной власти призваны упрочить его позиции в споре с США, грозящими Анкаре санкциями в случае закупки ею российских зенитно-ракетных систем С-400.



Состоявшаяся в понедельник в Анкаре инаугурация переизбранного на новый срок Реджепа Тайипа Эрдогана была призвана стать финальной точкой радикальной политической реформы, установившей в Турецкой Республике президентскую форму правления впервые с момента ее образования в 1923 году. После принесения присяги в парламенте господин Эрдоган отправился в президентский дворец, где прошла еще одна церемония, посвященная изменению политического устройства страны. А уже вечером был объявлен новый сокращенный состав правительства, в котором стало на пять министров меньше, в то время как должность премьер-министра была и вовсе упразднена.



Назначать членов правительства и вице-президентов будет лично президент Эрдоган.



Политическая карьера Реджепа Тайипа Эрдогана

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Свидетелями "исторического момента" помимо представителей правящей Партии справедливости и развития стали более 20 глав государств и правительств, большинство из которых представляли страны Восточной Европы, бывшие советские республики и мусульманские государства.



Российскую делегацию на церемонии возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. В качестве личного гостя господина Эрдогана в Анкару также прибыл лидер ЛДПР Владимир Жириновский, назвавший положительным для Турции "сосредоточение всей власти в руках президента".



За день до этого Реджеп Тайип Эрдоган сделал себе "подарок" к инаугурации: в воскресенье в Анкаре было объявлено о самой масштабной за последние годы чистке госаппарата, силовых структур, неправительственных организаций и СМИ, в ходе которой под увольнение попали свыше 18 тыс. человек, подозреваемых в нелояльности властям и связях с живущим в США опальным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Наиболее радикальные сокращения произошли в МВД и армии, кроме того, была прекращена деятельность 12 НПО, трех газет и одного телеканала. Ранее в ходе кампании по выявлению заговорщиков и сторонников Фетхуллаха Гюлена, начавшейся в стране после попытки государственного переворота 16 июля 2016 года, были арестованы свыше 50 тыс. человек, уволены или сокращены еще 140 тыс. Осуществить новые увольнения турецкому лидеру позволил режим чрезвычайного положения, в течение последних лет продлевавшийся семь раз (в последний раз это произошло 18 апреля). Впрочем, в понедельник вечером в Анкаре было объявлено об отмене режима чрезвычайного положения, введение которого породило многочисленные обвинения турецкого лидера в сползании к авторитаризму и наступлении на права и свободы граждан, звучавшие как внутри страны, так и за рубежом.



Это решение не стало сенсацией: о планах отказаться от режима чрезвычайного положения, в котором, по его мнению, больше нет необходимости, Тайип Эрдоган объявил вскоре после победы на выборах 24 июня. Таким образом, накануне намеченной на эту неделю своей первой зарубежной поездки после переизбрания президент Эрдоган выполнил одно из ключевых требований, выдвинутых ему западным сообществом.



Как прошли выборы президента Турции

Как прошли выборы президента Турции

Между тем завершение политической реформы, позволившее сосредоточить в его руках всю полноту власти, заметно укрепило переговорные позиции Реджепа Тайипа Эрдогана перед его встречей с западными лидерами на саммите НАТО в Брюсселе, куда турецкий лидер прибудет в эту среду. Главной задачей президента Эрдогана в Брюсселе, где он сможет лично пообщаться с президентом США Дональдом Трампом накануне российско-американского саммита в Хельсинки, станет попытка нормализации отношений с партнерами по евроатлантическому сообществу, которые на протяжении последних лет продолжали последовательно ухудшаться.



Дополнительным раздражителем стали планы Анкары приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400, которые администрация президента Трампа считает противоречащими союзническим обязательствам Турции перед США и НАТО (подробнее см. "Ъ" за 21 июня). Уже после президентских выборов 24 июня с визитом в Анкаре побывала группа влиятельных американских сенаторов, предупредивших, что покупка Турцией С-400 может сорвать поставку ей американских истребителей F-35. Впрочем, в ответ турецкая сторона дала понять, что готова к нормализации отношений с НАТО не в ущерб военно-техническому сотрудничеству с Россией. "Они говорят: "Вы покупаете С-400, мы вводим санкции". Если вы применяете санкции, то вы увидите наш ответ",- предупредил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, по мнению которого "США не захотят портить отношения с Турцией из-за С-400".



Сергей Строкань

10.07.2018 Источник - kommersant.ru

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