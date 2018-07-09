|Российский "Газпром" на 12% уменьшил закуп газа в Узбекистане
07:30 10.07.2018
"ГАЗПРОМ" УМЕНЬШИЛ ПОСТАВКИ "ГОЛУБОГО ТОПЛИВА" ИЗ УЗБЕКИСТАНА
Российская энергетическая компания "Газпром" уменьшила объемы поставок "голубого топлива" из Узбекистана, стало известно из совещания с руководством "Узбекнефтегаза", сообщает neftegas.info.
По данным портала, газовый гигант из России уменьшил объем поставок топлива из Узбекистана практически на 12 процентов: до 5,5 миллиарда куб/м.
Ранее средний объем закупки составлял более 6 миллиардов куб/м. Стороны обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества, в частности, будущую совместную разработку месторождения в Средней Азии.