Российский "Газпром" на 12% уменьшил закуп газа в Узбекистане

07:30 10.07.2018 "ГАЗПРОМ" УМЕНЬШИЛ ПОСТАВКИ "ГОЛУБОГО ТОПЛИВА" ИЗ УЗБЕКИСТАНА

Российская энергетическая компания "Газпром" уменьшила объемы поставок "голубого топлива" из Узбекистана, стало известно из совещания с руководством "Узбекнефтегаза", сообщает neftegas.info.



По данным портала, газовый гигант из России уменьшил объем поставок топлива из Узбекистана практически на 12 процентов: до 5,5 миллиарда куб/м.



Ранее средний объем закупки составлял более 6 миллиардов куб/м. Стороны обсудили аспекты дальнейшего сотрудничества, в частности, будущую совместную разработку месторождения в Средней Азии. Источник - vesti.uz

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