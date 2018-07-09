В Фергане медиков заставляют подметать улицы в рабочее время

07:29 10.07.2018 В ФЕРГАНЕ МЕДИКОВ ЗАСТАВЛЯЮТ ПОДМЕТАТЬ УЛИЦЫ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Врачи и медсестры медицинского объединения в городе Кувасай Ферганской области пожаловались на принудительное привлечение к работам по уборке улиц, сообщает Озодлик.



Как заявили медики, нашим пациентам приходится стоять в очереди пока мы убираемся на улице.



По словам сотрудников Кувасайского городского медобъединения, к работам по благоустройству их привлекают каждую пятницу.



Хокимият выделил нам территорию рядом с больницей, там мы и убираемся, рассказали врачи. Источник - vesti.uz

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