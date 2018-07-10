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Таджикистан защищается от узбекского импорта, - В.Панфилова
07:26 10.07.2018

Центральноазиатская кооперация забуксовала

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Встреча лидеров соседних государств состоялась в Астане в рамках мероприятий, посвященных 20-летию казахстанской столицы. На фоне начавшегося процесса региональной кооперации, старт которой был дан в ходе неформального саммита лидеров центральноазиатских государств, Душанбе ввел ограничения на импорт товаров из Узбекистана.

Таможенные органы Таджикистана ограничели ввоз продовольственной продукции из Узбекистана, сообщил ресурс "Ахбор". По новым требованиям одному человеку разрешено провозить не больше 2 кг мяса, 5 кг хлеба и 7 кг риса, общий вес не должен превышать 40 кг. Под особый запрет попали яйца. Жители приграничных таджикских районов говорят, что после открытия границ в марте нынешнего года импорт продуктов из Узбекистана значительно вырос. Это вызвало двукратное падение цен на продукты таджикского производства и недовольство местных производителей.

В Министерстве внешней торговли Узбекистана назвали ограничение узбекского импорта нарушением Таджикистаном соглашения о свободной торговле между странами. Документ был подписан в марте этого года в ходе встречи президентов Шавката Мирзиеева и Эмомали Рахмона в Душанбе. Стороны взяли на себя обязательства не применять таможенные пошлины, налоги и сборы, а также не вводить количественные ограничения на экспорт/импорт товаров, проходящих с таможенной территории одной из договаривающихся стран. Исключением стали 27 товаров, но продукты питания не вошли в этот список. Более того, Ташкент в рамках предэкспортного финансирования выделил Душанбе 100 млн долл. для того, чтобы таджикские импортеры закупали узбекскую продукцию (см. "НГ" от 27.02.18). Аналогичную сумму Узбекистан предоставил и Киргизии.

О более тесной региональной кооперации говорилось в марте в ходе неформального саммита лидеров стран Центральной Азии в Астане. Мероприятие состоялось по инициативе Ташкента, которому необходимо заново выстраивать экономическое сотрудничество с соседними странами. Но пока странам Центральной Азии не удается решить вопросы кооперации.

"Ограничения на импорт определенных товаров из Узбекистана – это, видимо, первый звоночек, свидетельствующий о возникающем, в данном случае в Душанбе, понимании того, что декларации о дружбе и прагматический интерес – далеко не всегда совпадающие факторы. Решение Таджикистана – защита своего рынка, как, кстати, и ранее принятое решение узбекской стороны об ограничении импорта бытовой электроники. Все разговоры об общей истории, культуре и единстве – это мифологемы, которыми просто переполнено информационное пространство. В основе внешней политики Узбекистана по-прежнему остается разумно эгоистический национальный интерес, исключающий – в рамках возможного – компромиссы, которые могут нанести ущерб стране", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его мнению, смена экономической модели в Узбекистане – от изоляционизма и импортозамещения к экспортноориентированной – диктует правила поведения. Узбекистану нужны рынки для своей продукции, но вовсе не нужны реэкспортеры из Таджикистана или Киргизии. Это хорошо, что в Таджикистане начали к этому вопросу относиться более реалистично. Тем более что между двумя странами остается ряд нерешенных вопросов, имеющих, вероятно, более принципиальное значение. В первую очередь это вопрос Рогунской ГЭС, с самим фактом строительства которой Узбекистан был вынужден смириться, но сейчас важно то, чем завершится торг по условиям согласия Узбекистана на это строительство", – отметил Князев. Эксперт допускает, что это будет пересмотр технических параметров ГЭС в сторону уменьшения высоты плотины, снижения объемов накопления воды и соответственно мощности. Может быть, это будет решение Узбекистана, дающее ему возможность участвовать в управлении ГЭС, включая вопросы ее безопасности, и право на получение дивидендов от ГЭС, если таковые будут. Скорее всего к компромиссу может привести некий комплекс взаимных уступок по этому вопросу, другого решения просто нет.

"Нынешняя ситуация может считаться началом нового этапа экономической экспансии Ташкента на соседние рынки, первый отмечен эйфорией и завышенными ожиданиями, это относится не только к Таджикистану. Осознание своей уязвимости перед растущими амбициями Ташкента способно привести к новым конфликтам в регионе. В отношениях двух стран все самое интересное еще впереди", – сказал Князев.

"Ситуация с установленным ограничением ввоза узбекских товаров в Таджикистан является проявлением политики протекционизма со стороны Душанбе. Она связана с попыткой оградить местных производителей и продавцов от конкуренции с узбекскими экспортерами пищевой продукции", – сказал "НГ" научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Поволжья Института востоковедения РАН Александр Воробьев. При этом, по его мнению, нельзя говорить о росте именно политических противоречий в отношениях двух стран. Торговые споры могут возникать и между союзниками. Душанбе недавно также пытался ограничить конкуренцию со стороны российских авиаперевозчиков, правда, без особых успехов.

"Анонсированная и осуществляемая властями Узбекистана политика по наращиванию экспорта собственной продукции в соседние страны столкнулась со знаковым испытанием. Данная ситуация говорит о том, что такая политика может идти вразрез с экономическими интересами стран – партнеров Ташкента. Возможно, схожие сценарии в более мягкой, а иногда и в более жесткой форме будут проявляться и в торгово-экономических отношениях с другими соседями Узбекистана – Киргизией, Казахстаном, которые в какой-то момент также захотят частично оградить свои рынки от узбекских экспортеров", – полагает эксперт. По его мнению, выходом из сложившейся ситуации являются переговоры. Помешать достижению компромисса может неуступчивость сторон. Худшим сценарием будет перевод экономического спора в политическую плоскость: от этого проиграют обе стороны. Причем импорт узбекской продовольственной продукции в Таджикистан может и не прекратиться: она достаточно легко может поступать в виде контрабанды, поскольку на нее есть спрос.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
10.07.2018

Источник - ng.ru
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