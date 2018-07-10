 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп сближает извечных соперников – Индию и Китай, - В.Скосырев
07:24 10.07.2018

Дели и Пекин договариваются об установлении горячей линии

Встревоженная ростом влияния КНР в Южной Азии, Индия призвала своих дипломатов разъяснять соседям, что зависимость от китайских проектов способна привести их в долговую яму. Примером может служить Шри-Ланка, которая не в состоянии платить за предоставленные кредиты. Как видно из выступления главы индийского МИДа Сушмы Сварадж, нужно противопоставить Китаю "мягкую силу". В то же время военные представители двух стран договариваются о том, как избежать пограничного конфликта.

В Дели прошло закрытое совещание министра иностранных дел Сушмы Сварадж с послами Индии в соседних странах. На встрече с дипломатами выступил индийский премьер-министр Нарендра Моди.

Судя по сообщению газеты Hindustan Times, руководство Индии чрезвычайно обеспокоено тем, как бы Китай не вытеснил ее из региона, который входит в ближайшую сферу индийских интересов с точки зрения безопасности и экономики. В этом плане озабоченности Дели аналогичны озабоченностям Москвы, касающимся стран ближнего зарубежья. Различие в том, что против России активно действуют США, а против Индии – Китай.

Послы Индии так описали состояние индийско-китайского соперничества в государствах региона. В Бангладеш Китай завоевал сильные экономические позиции. Правительство этой густонаселенной республики настроено к Индии дружественно. Многие политики в Бангладеш опасаются, как бы она не попала в долговую ловушку, подобно Шри-Ланке.

События вокруг порта Хамбантота в этой стране могут, по словам индийских наблюдателей, служить наглядной иллюстрацией того, что китайский мегапроект "Один пояс – один путь" служит средством китайской колонизации бедных стран. Порт строила крупная китайская государственная компания. Хотя исследования показывали, что этот проект будет убыточным, Коломбо запрашивал все новые займы на продолжение строительства. В конце концов правительство Шри-Ланки, будучи не в состоянии платить по долгам, как сообщила New York Times, передала порт и 15 тыс. акров земли вокруг него Китаю на 99 лет.

В Пакистане, доложил индийский посол, политическое и экономическое преобладание Китая стало еще сильнее. А в Афганистане китайское участие в экономическом развитии минимальное, и есть возможность для взаимодействия с Индией.

На Мальдивах правящий режим попытался намеренно устранить влияние Индии. Китай там обрел огромное превосходство над Индией благодаря инвестициям в строительство аэропорта, моста, порта и облагораживание островов.

Ашок Кантха, бывший индийский посол в Китае, говорит, что Пекин не скрывает своих амбиций, касающихся его зарубежной периферии. Чем же отвечает Индия? Сушма Сварадж подчеркнула, что Индии не следует состязаться с Китаем в том, как много ресурсов выделяется соседним странам. Она должна опираться на друзей, разъяснять, что экономическое взаимодействие с Пекином может иметь для стран-заемщиков негативные последствия.

Вместе с тем Дели и Пекин стремятся не доводить взаимоотношения до точки кипения, как это случилось в 1962 году, когда вспыхнула война на восточном участке спорной границы. В штабе корпуса № 33 индийских вооруженных сил в городе Сукна (штат Западная Бенгалия) проходит встреча китайской военной делегации с индийскими военными. Как передал индийский сайт PRINT, который ссылается на источники в Министерстве обороны, военачальники ведут речь об установлении горячей телефонной линии между главными штабами армий обеих стран.

Подобная линия работает между вооруженными силами Индии и Пакистана. Встреча китайских и индийских высокопоставленных военачальников, как заявили в Дели, может способствовать проведению совместных учений.

В беседе с "НГ" Винай Шукла, редактор-консультант журнала India Strategic, отметил, что"противоречия между Индией и Китаем останутся. Они могут обостряться. Но все же, будучи соседями и ядерными державами, обе страны имеют много общих интересов. Об этом говорили Моди и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в китайском Ухане весной. Тем более сотрудничество необходимо сейчас, когда мировая экономическая система и правила ВТО находятся под угрозой со стороны США при Дональде Трампе".

По словам эксперта, Индия и Китай будут наверняка более тесно взаимодействовать, когда позднее в этом месяце в ЮАР состоится саммит стран БРИКС. "Думаю, Индия и Китай согласятся как бы возглавить процесс создания "нового мирового порядка", – сказал Шукла. – Конечно, и Китай, и Индия хотят иметь хорошие отношения с США. Они будут двигаться осторожно. Но торговая война, если ее начнут США, подтолкнет Китай и Индию к более значительной координации действий на мировой арене".

10.07.2018

Владимир Скосырев

Источник - ng.ru
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