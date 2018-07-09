В Ашхабаде массово закрывают торговые точки по продаже алкоголя

07:18 10.07.2018 Корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде сообщают о массовом закрытии торговых точек по продаже алкоголя в столице Туркменистана.



"8 июля абсолютно все магазины на базаре "Мир-1", которые торгуют алкоголем, опечатаны и торговлю не ведут. Кроме этого, до вечера воскресенья были опечатаны абсолютно все коммерческие магазинчики в микрорайонах Мир-1; 2; 3 и 4, я видел это сам. Но к 20-ти часам вечера запрет на работу был снят", - сообщил корреспондент Азатлыка вечером 8 июля.



Магазины в столичном микрорайоне Мир, а также на оптовом рынке, торгующие импортным спиртным, оставались закрытыми и на следующий день.



Вслед за этим, как сообщили слушатели Азатлыка 9 июля, "черный" курс иностранной валюты снова снизился до уровня 12 туркменских манатов за один доллар США. В то же самое время, официальный курс американского доллара в Туркменистане сохраняется неизменным на уровне 3.5 маната, установленным Центральным Банком страны в 2005 году.



По словам корреспондентов Азатлыка в Ашхабаде, некоторые наблюдатели связывают закрытие столичных точек, торгующих алкоголем, с мерами властей в отношении валютных менял.



"Многие связывают закрытие с тем, что именно торговцы алкоголем, ведут обмен валюты. Но это не соответствует действительности, обмен ведут специализированные менялы, их знают все и у каждого есть доверенные клиенты, продавцы спиртным тут не причем", - отмечает один из собеседников Азатлыка в Ашхабаде. Источник - centralasian.org

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