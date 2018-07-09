 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России ужесточен закон о регистрации трудовых мигрантов
07:16 10.07.2018

9 Июль 2018

В России вступил в силу закон, ужесточающий правила регистрации для трудовых мигрантов, подписанный в конце июня президентом России Владимиром Путиным. Теперь мигрантов нельзя будет регистрировать по месту работы.

Оформление приезжих остается возможным только по месту фактического проживания. Ранее работодатели были вправе зарегистрировать мигрантов по юридическому адресу своего предприятия.

Многие эксперты полагают, что новые правила фактически невыполнимы и большая часть мигрантов перейдет на нелегальное положение, хотя останется работать в России. А российские полицейские получат дополнительную возможность вымогать у приезжих деньги – под угрозой депортации.

По официальным данным, в настоящее время в России находится до девяти миллионов трудовых мигрантов.

Источник - centralasian.org
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