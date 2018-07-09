 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В ДНР запустили Харцызский трубный завод
06:03 10.07.2018

В Донецкой народной республике заработал Харцызский трубный завод, который около 1,5 года находился в вынужденном простое. Сейчас ХТЗ работает в три смены, на предприятии трудится порядка 1500 человек.

Специализация завода – трубы большого диаметра для магистральных трубопроводов и тепловых сетей. Владельцем ХТЗ была компания украинского олигарха Рината Ахметова "Метинвест", но в связи с ответными мерами ДНР на "блокаду" на предприятии было введено внешнее управление.

"Заводчане очень долго ждали запуска нашего предприятия, потому что завод находился в простое около полутора лет. Сейчас налаживается сотрудничество между двумя республиками, и это очень радует. Стабильная зарплата людям, рабочие места", – сообщил управляющий Харцызским трубным заводом Роман Хрокало. Штрипс (металлическая лента) для производства труб ХТЗ поставляет Алчевский металлургический комбинат (ЛНР).

"Оборудование у нас в целости и сохранности, полностью готово для выполнения любых заказов, настроение у персонала очень и очень отличное, народ обрадовался запуску завода, кадровый костяк мы сохранили, мастера, начальники цехов и смен остались на своих местах. Мы уверены, что качество будет на самом высоком уровне", – считает управляющий ХТЗ.

Источник - fondsk.ru
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