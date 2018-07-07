В Украине неожиданно закончилась... питьевая вода

00:43 10.07.2018 Нехватка питьевой воды на Украине грозит стать повсеместной

Даже в Киеве горожанам не раз приходилось искать питьевую воду в колодцах, в других регионах Украины ситуация не лучше



Через неделю на Украине начнутся первые отключения подачи питьевой воды. В течение 20 дней такая же мера грозит многим другим городам, в том числе Киеву. Причиной приближения невиданного коллапса с водоснабжением стала остановка "ДнепрАзота" – единственного в стране предприятия по производству хлора для обеззараживания. Что стало причиной водного кризиса и где теперь украинцам брать чистую воду?



Украина, которая неоднократно создавала проблемы с поставками воды своим соседям, теперь оказалась перед лицом возможного коллапса водоснабжения. Причем речь идет не об отдельном регионе или столице, а о стране в целом. О приближении вероятной катастрофы официально предупредил "Киевводоканал".



В опубликованном на сайте организации сообщении говорится об остановке "ДнепрАзота" – единственного в стране завода по производству жидкого хлора для обеззараживания воды. Предприятие встало еще в середине июня из-за высоких цен на газ. В "Киевводоканале" отметили, что уже сейчас "на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды", а в некоторых организациях запасов хлора хватит лишь на ближайшие 7–20 дней.



Ранее по просьбе ассоциации "Укрводоканалэкология" правительство договорилось с "ДнепрАзотом" о возобновлении производства хлора, но на деле этого до сих пор не произошло. В "Киевводоканале" предупреждают, что альтернативные варианты закупок хлора, в том числе в Европе, сопряжены с проблемами.



"Поставки хлора в цистернах из Европы (Румыния) очень проблематичны. Европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на территории Украины. В цистернах хлор получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города. Следовательно, другой альтернативы на сегодня, кроме как решение вопроса по срочному пуску производства, нет", – пояснили в "Киевводоканале".



Если "ДнепрАзот" не заработает сейчас, то уже со следующей недели начнутся "серьезные ограничения" в ряде регионов и городов Украины, а в некоторых населенных пунктах подачу питьевой воды полностью прекратят.



Входящий в перечень стратегических предприятий "ДнепрАзот" основан в 1938 году. Помимо жидкого хлора на нем выпускаются аммиак, карбамид, каустическая сода, соляная кислота, гипохлорит натрия, различные пищевые добавки и товары народного потребления.



Украинский политолог, киевлянин Владимир Скачко сообщил газете ВЗГЛЯД, что угроза остаться без питьевой воды "была всегда". Но на этот раз масштаб коллапса и его последствия могут оказаться непредсказуемыми.



Главная причина заключается в нехватке или воровстве денег, игнорировании тех или иных проблем. "За последние четыре года все те язвы, которые были присущи Украине по причине недееспособности ее властей и абсолютно наплевательского отношения к нуждам страны, максимально обострились. Сейчас, по большому счету, чиновники воруют так беззастенчиво, что денег не остается на минималку. Киев месяцами стоит без горячей и холодной воды", – рассказал Скачко.



На этом фоне продолжается тотальный рост тарифов на услуги ЖКХ. В народе называют происходящее "тарифным геноцидом". По его словам, в разных городах страны



периодически происходят массовые отравления людей. Но причины не могут установить ни местная власть, ни экспертные комиссии из Киева. Хотя на самом деле понятно, что дело в воде, которую не обработали должным образом.



"Где тонко – там и рвется. Поэтому и возникла проблема хлорирования питьевой воды для населения. Эта проблема вполне реальна только по той простой причине, что оборудование может быть изношено, а деньги – разворованы. Уволены специалисты. У нас же была люстрация. "Герои" евромайдана должны были получить любые хлебные должности и служебные корочки. И они вытесняли кадры "кровавой панды" где угодно. Все эти факторы, сплетаясь в один клубок, могут дать такие плачевные последствия. Рвануть может где угодно. Это та ситуация, когда нет дыма без огня", – констатирует Владимир Скачко.



В случае отключения подачи питьевой воды в Киеве Скачко, как и другие горожане, начнут пользоваться альтернативными источниками. По его словам, в украинской столице эта проблема существует не менее 20 лет, и еще в конце девяностых годов с целью обезопасить население были построены бюветы – бесплатные колодцы с водой из артезианских глубин. В интернете есть всевозможные подробные карты с расположением всех киевских бюветов. Такие же колодцы существуют в других городах.



"Люди ходят к ним с ведрами, бутылками и набирают воду. Это один из вариантов. А если полетит все, то люди все равно справятся. Вон в Донбассе фильтровальную станцию периодически "гуманные укры" выводят из строя, но люди все равно выживают. Нас голыми руками не возьмешь... Но детей жалко. Они все чаще и чаще становятся жертвами подобных "неустоек", – подытожил Скачко.



Текст: Андрей Резчиков

7 июля 2018, Источник - vz.ru

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