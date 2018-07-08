 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Британия официально обвинила Россию "в нападении и убийстве" Скрипалинды-2
21:13 09.07.2018

Минобороны Британии обвинило Россию в нападении

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон обвинил Москву в причастности к смерти женщины, отравившейся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, сообщает агентство Reuters.

"Простая реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, в результате которого умерла наша гражданка", - заявил Уильямсон во время выступления в парламенте.

По его мнению, мировое сообщество присоединится к Британии в "осуждении" Москвы.

Состояние второго пострадавшего критическое
Британка Дон Стерджесс скончалась в больнице в воскресенье вечером. Второй пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

"Мужчина, который также пострадал от контакта с нервно-паралитическим веществом, находится в критическом состоянии в больнице", - отмечает столичная полиция Лондона.

Расследованием руководят специалисты из контртеррористического управления полиции, порядка ста следователей круглосуточно работают вместе с коллегами из полиции Уилтшира. Ранее в Скотленд-Ярде заявляли, что расследование инцидента в Эймсбери продлится недели или месяцы из-за сложности ситуации.

Реакция британских властей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "шокирована" смертью Стерджесс. Она отметила, что ее мысли и соболезнования направлены семье и близким погибшей.

Соболезнования в связи со смертью женщины также выразил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

Дело Скрипалей
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь Юлия.

Лондон утверждает, что к использованию вещества A-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Источник - rusvesna.su
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