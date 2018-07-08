Индонезия заплатит России более миллиарда долларов за 11 истребителей Су-35

21:05 09.07.2018 Индонезия заплатит свыше 1 млрд долларов за 11 российских истребителей Су-35.



Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, поставки будут осуществлены в два этапа: сначала 8 самолетов, потом еще 3.



При этом другой собеседник агентства утверждает, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.



Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.



По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова, это означает, что российская сторона берет на себя обязательства закупить определенные национальные товары.



"Это может быть каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта", - резюмировал Кладов.



Справка "СП"



Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++", в котором использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.



Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования; новая радиолокационная станция; новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги. Источник - svpressa.ru

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