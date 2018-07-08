 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Алматы атаковали ядовитые пауки - каракурты
20:59 09.07.2018

В мегаполис пауки чаще всего попадают с привозным саксаулом. Самки в него откладывают свои яйца-коконы.

Каракурт - это один из самых ядовитых пауков. Самое тревожное, что все чаще их стали замечать в квартирах. В жилых комплексах бьют тревогу и пытаются найти способы защиты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

О неприятном сюрпризе, обнаруженном в своей квартире, алматинец Азамат Батыйулы поспешил рассказать на своей странице в социальной сети.

"Алматинцы, внимание! Сегодня на потолке у себя в зале поймал и убил черного паука. Когда внимательно посмотрел, то оказалось, что это каракурт! Он блестящего, черного цвета, как-будто его лакировали Будьте осторожны! При укусе, срочно вызывайте "скорую", потому что яд паука очень опасен!
Черный червь. Так на русский язык переводится название "Каракурт" - одного из самых опасных паукообразных на земле. Известен он и под другим названием - "Черная вдова". Яд самки каракурта в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Специалисты – дезинсекторы отмечают, что с наступлением жаркой погоды к их услугам алматинцы стали обращаться чаще.

"Раньше каракурты были в степях. В таких необитаемых зонах. А сейчас, люди звонят, что даже у них в квартирах появились каракурты. Поэтому это, конечно, нас настораживает", - говорит дезинсектор Гульчехра Имирова.
Одна из причин нашествия каракуртов – шашлычный бизнес. В мегаполис пауки чаще всего попадают с привозным саксаулом. Самки в него откладывают свои яйца-коконы. А предприимчивые бизнесмены используют в качестве дров". Кроме того, в городе опасные пауки появляются благодаря самим жителям. Их завозят со снаряжением заядлые рыбаки и охотники. По словам врачей, пока в Алматы в этом году не зафиксировано ни одного случая укуса каракурта. Но медики просят сохранять бдительность. Укусы этих пауков, как правило, безболезненны. А симптомы можно спутать с другими заболеваниями. У человека появляются сильные боли в теле, потливость, тошнота и рвота. До приезда "скорой" специалисты рекомендуют выполнять следующее.

"Обработка места укуса любым антисептиком. И если появятся боли, то обезболивающие препараты. Если появится тошнота, рвота, то препараты которые убирают тошноту. Обильное питье. И надо обратиться за медицинской помощью. Прижигать место укуса мы не рекомендуем", - дает указание врач-токсиколог Талгат Шакиров.

В больнице медики поставят пострадавшему специальную сыворотку, которая нейтрализует действие яда. Но обращаться за помощью нужно своевременно. А если каракурт обнаружен в доме - необходимо вызвать дезинсекторов. Самостоятельно противостоять "Черной вдове" опасно для жизни.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531159140
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