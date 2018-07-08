ГлавБритФрик Борис Джонсон (МИД) подал в отставку

20:43 09.07.2018 "Как же теперь-то без Борюсика?": политические эксперты об отставке Бориса Джонсона



Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон покинул свой пост. Об этом рассказали представители пресс-службы премьер-министра страны Тереза Мэй.



Отмечается, что Тереза Мэй приняла отставку главы МИД сегодня во второй половине дня. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время. Следует отметить, что отставка Бориса Джонсона стала второй за сегодняшний день в Великобритании. Также свой пост покинул Дэвид Дэвис, он занимал должность министра по вопросам Brexit.



Предполагается, что эти отставки связаны с разногласиями внутри британского кабинета министров. Как известно, Борис Джонсон и Дэвид Дэвис являются сторонниками "жесткого Brexit", тогда как Тереза Мэй выступает за более мягкое решение данного вопроса. По всей видимости, сторонам так и не удалось прийти к взаимопониманию.



"Как же теперь-то без Борюсика?": политические эксперты об отставке Бориса Джонсона



Данное событие не осталось без внимания различных политических экспертов. К примеру, политолог Владимир Корнилов с иронией предположил, что в самое "ближайшее время мы станем свидетелями того, как Борис Джонсон на наших глазах превратится в одного из самых "пророссийских" политиков Британии".



"Как же теперь-то без Борюсика?": политические эксперты об отставке Бориса Джонсона



Писатель Армен Гаспарян напомнил про эксцентричное поведение Бориса Джонсона на своем посту. Эксперт заявил, что он будет скучать по этому человеку.



"Как же теперь-то без Борюсика? :)", – пишет эксперт на своей страничке в социальной сети Facebook.



"Как же теперь-то без Борюсика?": политические эксперты об отставке Бориса Джонсона



Украинский политолог Дмитрий Корнейчук предположил, что Борис Джонсон лишился своего поста из-за "дела Скрипалей", в котором Великобритания выставила себя на посмешище перед всем миром своим странным поведением в рамках расследования этой ситуации.



"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Аккурат перед визитом Трампа. Похоже, кому-то клоунада с отравлением Скрипалей вышла боком", – пишет эксперт на своей страничке в социальной сети Facebook.



Автор: Станислав Блохин Источник - politros.com

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