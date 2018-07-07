|Минкульт Казахстана Мухамедиулы написал музыку для патриотической песни"Ак Ордам - Астана"
15:35 09.07.2018
Министр культуры написал музыку для песни об Астане
Композиция называется "Ақ Ордам - Астана".
Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы написал музыку для песни, посвященной 20-летию столицы, передает Zakon.kz.
"Друзья, к юбилею нашей красавицы-столицы мы подготовили песню "Ақ Ордам - Астана" в исполнении группы Capriccio. Слова Шомишбая Сариева, а музыку написал я. Делюсь этим произведением с вами", - написал он в Facebook.
В составе группы Capriccio восемь человек. Продюсером музыкального коллектива является известная казахстанская телеведущая и медиаперсона Айгуль Мукей.