КырПрезидент Жээнбеков вылетел в Анкару на инаугурацию Эрдогана. Может чего обломится?

15:29 09.07.2018 Жээнбеков вылетел в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Эрдогана



Президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в г. Анкара для участия в инаугурации президента Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.



По приглашению президента Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдогана, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 июля, вылетел в г. Анкара для участия в церемонии инаугурации президента Турции.



Мунара Боромбаева. Источник - kyrtag.kg

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