|КырПрезидент Жээнбеков вылетел в Анкару на инаугурацию Эрдогана. Может чего обломится?
15:29 09.07.2018
Жээнбеков вылетел в Анкару для участия в инаугурации президента Турции Эрдогана
Президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в г. Анкара для участия в инаугурации президента Турции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.
По приглашению президента Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдогана, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 июля, вылетел в г. Анкара для участия в церемонии инаугурации президента Турции.
Мунара Боромбаева.