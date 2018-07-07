Смогут ли американские асы с израильскими сменить правительство в Тегеране

13:12 09.07.2018 Кто может сменить аятолл сегодня?



Несколько дней назад в прессу просочилась информация о начале работы американо-израильской группы по поддержке протестного движения в Иране. Вашингтон представляет сам советник по национальной безопасности президента Джон Болтон, а с израильской стороны - советник главы правительства по национальной безопасности Меир Бен-Шабат. Если бы не глобальное увлечение футболом, то подобная новость нашла бы себе куда более видное место в информационных потоках.



Предвидим вопрос с прищуром: так это они стоят за беспорядками в Иране? Спешим сообщить, что никак нет. Будущее покажет, сумеют ли они способствовать ускорению процесса смены власти в Иране и держат ли в уме с опаской возможность выдвижения таких радикалов, что мир соскучится по аятоллам.



Напомним, что протесты, приведшие к свержению шаха в 1979 году, поощрялись тогдашней администрацией президента США Джимми Картера. Он оказал неоценимую по значимости "моральную поддержку". Но никто в Вашингтоне не думал и не гадал, что на смену авторитарному режиму шаха придут не демократы с правозащитниками, а суровые аятоллы. Вместо дружественного союзнического настроя в Вашингтоне получили захват американского посольства в Тегеране и волну террора по всему миру.



Это не праздные рассуждения. Джону Болтону и Меиру Бен-Шабату придется объяснить своим скептически настроенным коллегам в обеих столицах, не получится ли "как всегда" после свержения режима аятолл. В Вашингтоне есть не мало скептиков среди военных и старой гвардии ЦРУ. То есть все согласны с тем, что необходим нажим. Более того, все уже убедились в эффективности политики президента Трампа. Европа не вышла из сделки с Ираном, как предупреждали скептики. А вот крупнейшие пятьдесят международных корпораций уже вышли. А сейчас даже Индия, Южная Корея и Япония начали откликаться на призыв покинуть Иран.



Вопрос в том, стоит ли держать курс на смену режима или после нескольких месяцев блокады Ирана пойти на переговоры, которые избавят регион от угрозы дальней экспансии (Ливан, Сирия, Ирак, Йемен) и от ядерной программы, но все это при сохранении режима аятолл. Или же стоит идти до конца? Подобные же обсуждения происходят в Иерусалиме. Режим аятолл уже на курьих ножках, но если активно способствовать его расшатыванию, то понесешь ответственность за результат. А какой результат может быть?



Неделю назад в Париже прошла гигантская манифестация "Свободу Ирана" при участии влиятельнейших доныне бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и бывшего председателя палаты представителей Ньюта Гингрича. Их приветствовали виднейшие и авторитетнейшие люди со всего мира из когорты свободолюбивых. Громадное помещение вместило множество десятков тысяч иранских беженцев, среди которых преобладали европеизированные (в хорошем смысле слова) персы. Но мероприятие было организовано Организацией народных моджахедов Ирана во главе с пассионарной исламисткой левых взглядов Марьям Раджави. Эта организация существует еще с шестидесятых годов как своебразный синтез немарксистского марксизма с воинственным исламизмом и антисионизмом.



Понятно, что в Париже говорили о демократии, но мы знаем на многих примерах на Ближнем Востоке, как хотели одного, а пришел такой злой бармалей, что думать страшно. Ведь именно так было у президента Барака Хуссейна Обамы и его экспертов из ЦРУ с "арабской весной".



Американские санкции уже оказались более эффективными, чем предполагали даже сами сторонники санкций. А что будет в августе, а потом в ноябре, когда Иран не сможет больше продавать нефть и лишится доступа полностью к мировым рынкам? Некоторые страны выиграют от подъема цен на нефть. Не в последнюю очередь - Россия. Но куда дальше хлынет эта страшная иранская биоэнергетическая волна?



Болтону и Бен-Шабату надо только давать правильные советы своим лидерам, как правильно обращаться к иранскому населению. Похоже, они неплохо знают свое дело. А вот до активного вмешательства внутри Ирана путь еще далек. Существующие организации эмигрантов отличаются радикализмом, непрекращающейся междоусобицей и отдаленностью от образа иранского гражданина, ратующего за демократию.



Мы уже отмечали, что выкрики "Смерть Сирии" и "Смерть Палестине", звучавшие в ходе последних демонстраций в Иране были бы немыслимы и в Израиле, где нелюбовь к палестинским врагам очевидна. Это были вовсе не подверженные идеям "толерантности" образованные иранцы. Среди протестовавших полгода назад и сейчас высокий процент составляют противники президента Рухани со стороны самых "ражих", ориентирующихся на бывшего президента Ахмадинеджада.



Граждане Ирана отличаются высоким уровнем образования, особенно в сфере инженерных и конструкторских наук. Но при этом население страны держит второе место в мире по употреблению наркотиков. При высочайшей безработице это не только верный путь к протестам, но и к особой эмоциональной и идейной ретивости.



Недавно мне довелось беседовать с представителями оппозиционных иранских кругов, относящихся к "персидским националистам". Разговор был очень откровенным. Степень ненависти этих людей ко всем шиитским фундаменталистам Ирана напоминает тональность в армяно-азербайджанском конфликте. "Если понадобится убить 5?6 миллионов шиитов, стране от этого только лучше станет". Ход их мышления был мне раскрыт также интереснейшей тирадой по поводу Израиля: "Если вы сбросите несколько атомных бомб на этих негодяев, мы вам будем аплодировать. Но если при этом вы пролетите через воздушное пространство Саудовской Аравии с их согласия, то вы нам враги навек".



Если Болтон и Бен-Шабат намерены идти до конца, то им следует немедленно заняться формированием правительства в изгнании, в котором будут представлены разные представители населения Ирана. Архитекторам такого проекта придется усадить за один стол гордых персов с курдами, азербайджанцами и суннитами, включая арабов.



Извержение лавы ненависти в Иране происходит и внутри страны и на полях боя в соседних государствах. Усмирение и замирение будет непростой задачей. Покуда у Болтона и Бен-Шабата не появится ясного плана, как выстраивать позитивный сценарий, голоса скептиков в Вашингтоне и Иерусалиме будут вновь и вновь вопрошать: "Не стоит ли просто закрыть их в их доме и не вторгаться в их пространство?" А им будут отвечать: "Обама уже так постарался, и мы имеем с ними дело уже во всех соседних странах".



Авигдор Эскин Источник - REGNUM

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