Вспыхнула торговая война и Китай с силой наносит ответный удар! Три серьезных доказательства, - "Гуаньча"

13:09 09.07.2018 Торговая война США и Китая: кто кого?



Гуаньча, Китай



В пятницу, 6 июля, в США вступили в силу пошлины в 25% в отношении китайских товаров на общую сумму в 34 миллиарда долларов. Америка нарушила правила ВТО и развязала крупнейшую торговую войну в истории.



Что теперь делать?



Нельзя оставлять это без ответа. Китайская сторона немедленно начала развивать ответные меры. По словам пресс-секретаря Министерства коммерции, КНР обещала не делать "первый выстрел", но была вынуждена подготовить ответный удар, чтобы защитить интересы своего народа и государства



Первая особенность: Китай не делал первого выстрела, но автоматически парировал удар



Ранее зарубежные СМИ предполагали, что Китай первый введет пошлины в отношении американских товаров из-за 12-часовой разницы во времени между Китаем и США, но китайская сторона со всей серьезностью дала понять, что не собирается делать "первый выстрел". Причина очень проста: Китай - не активный провокатор и не дает другим странам удобных предлогов, но был вынужден подготовить ответный удар, чтобы защитить интересы своего народа и государства. Принятые китайской стороной контрмеры немедленно вступили в силу. Иначе говоря, Америка начала вводить пошлинные тарифы, что вызвало ответную реакцию китайской стороны.



Вторая особенность: Китай очень решительно настроен - и китайские контрмеры адекватны по масштабу и силе



Согласно информации, опубликованной американской стороной, в этот раз они были нацелены на китайские товары, общая стоимость которых составляет 50 миллиардов долларов, и 6 июля они ввели пошлины на товары стоимостью 34 миллиарда долларов. В свою очередь, Китай ввел контрмеры на те же 34 миллиарда долларов, ни больше ни меньше. Трамп уже заявил, что в течение двух следующих недель будут введены пошлины на оставшиеся 16 миллиардов. В таком случае Китай снова неизбежно ответит в таком же объеме. Кроме того, в этот раз США установили пошлину в 25% - в ответ Китай также ввел ввозную пошлину в 25%.



Третья особенность: сочетание количества и качества, больше внимания на разрушительную силу



Принимая во внимание готовность Америки дополнительно обложить пошлинами китайские товары общей стоимостью 500 миллиардов долларов при экспорте в 100 миллиардов, каким будет следующий шаг? Ответ Китая - принять полный комплекс мер, включающий как количественные, так и качественные инструменты давления, и на этот раз они тоже должны быть одинаковыми по силе и масштабу. Но если Америка будет непрерывно увеличивать "театр военных действий", то и Китай, оценив ситуацию, будет делать упор на качество и разрушительную силу ответных мер. Стоит иметь в виду, что интересы США в Китае не ограничиваются одним лишь экспортом. От торговой войны страдают обе стороны, и Америка точно не сможет выйти из нее победителем.



Четвертая особенность: в торговую войну вовлечено не только китайское государство



Пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Гао Фэн рассказал о том, что все народы поддерживают и понимают позицию КНР, ведь "тот, кто справедлив, пользуется широкой поддержкой, а кто несправедлив, тот лишает себя поддержки" (китайская пословица - прим. пер.). И в самом деле, Китай вынужден наносить ответные удары, защищая не только интересы своего народа, а также общие интересы народов всего мира. В этот раз Америка идет наперекор исторически сложившемуся устройству торговли, нанося тяжкий вред всемирной производственной цепи, а также создавая угрозу безопасности всемирной цепи поставок. В эту войну втянули очень много невинных предприятий и людей, которые в итоге сильно пострадали. Китай придерживается моральных и нравственных принципов, и поэтому обязательно сможет получить еще большую поддержку других стран.



Лицом к лицу встречаем невзгоды. По мнению @bullpiano, беспрецедентная торговая война непременно окажет влияние на все мировое устройство, и на это указывают три вещи:



Во-первых, это противостояние должно было рано или поздно начаться, причем не по воле КНР



Следует сказать, что в последние несколько месяцев Китай показал свою искренность в предотвращении торговой войны с США, и, удовлетворяя американские требования, попытался расширить импорт настолько, насколько это возможно. Но соглашаться на запрашиваемую стоимость было неразумно, и по словам некоторых людей, это вообще могло уничтожить китайскую экономику. Китай больше не может идти на уступки.



Это также объясняет, что развитие КНР не может идти гладко все время, на его пути всегда будут различные угрозы и вызовы. Теперь нам нужно прийти в себя и отбросить в сторону все иллюзии. КНР уже стала второй экономикой мира, такое "боевое крещение" должно было произойти рано или поздно - и не по воле Китая.



Во-вторых, Америка будет платить слишком много и в итоге вернется к рациональной позиции



С виду США - очень могущественная страна, но за этой силой прячется пренебрежение международными правилами и тревога по поводу быстрого возвышения Китая. Это проявляется в ряде нерациональных поступков. Как сказал пресс-секретарь Министерства коммерции КНР, Америка начала войну со всем миром, включая себя, поскольку определенная часть товаров, обложенных налогом, приходится на производство американских предприятий в Китае. Американские СМИ уже сокрушались над тем, что первой жертвой торговой войны, развязанной Трампом, стали именно американцы. Недавний побег Harley-Davidson в ответ на нежелание Трампа закончить торговую войну показывает насколько велико влияние торговой войны на американские предприятия (речь идет о переводе части производства из Америки за рубеж - прим. пер.). Америка не сможет стать победителем в этом конфликте, а внутри государства начнутся острые противоречия по этому вопросу. Можно надеяться на то, что США заплатят слишком много и в результате вернутся к рациональной позиции.



В-третьих, Китай придерживается моральных и нравственных принципов и уверен в своих силах



Нечего и говорить о разнице между Китаем и США - вопрос возрождения Китая еще больше раскрывает нашу ахиллесову пяту. Но и Китай после 40 лет политики реформ и открытости - больше не невежда. Торговая война, несомненно, будет дорого стоить Китаю, но мы точно сможем выдержать этот удар ради долгосрочных перспектив. Что более важно, у КНР есть преимущества в виде режима, рынка с колоссальным потенциалом, диверсифицированной экономики, а также непоколебимая решимость в продвижении политики реформ и открытости. Можно говорить о том, что мы довольно уверенно чувствуем себя в этом торгово-экономическом конфликте. Более того, мы придерживается моральных и нравственных принципов.



Летом 2018 года в мировом устройстве может наступить важный переломный момент. Провокация Америки - это, конечно, проблема и кризис, который принаносит ущерб, но китайцы - народ, который искусно превращает кризис в новые возможности.



Если смотреть с позитивной точки зрения, то не видно ни сильного давления, ни решительных мер. Реализация еще больших по масштабу реформ и открытости - лучший подарок на сороковую годовщину этой политики и наше магическое средство для победы в торговой войне.



Такой итог Трамп точно никак не может ожидать.



США продолжают мериться силами, пренебрегая стратегией. Однако тактически оценивать противников необходимо. Китай сегодня - это совсем не тот Китай, что был сто лет назад. Источник - Иносми

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