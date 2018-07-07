Бананы на грани исчезновения: по всему миру их уничтожает тропический грибок

13:08 09.07.2018 Бананам грозит исчезновение - тропическое заболевание уничтожает урожай по всему миру, сообщает Daily Mail.



"Грибковая инфекция, известная как панамская болезнь, или фузариум оксиспорум кубинского типа, уже распространилась по Азии, Африке, Ближнему Востоку, Австралии и Центральной Америке. Если инфекция доберется до Южной Африки, то, предостерегают ученые, бананам сорта Кавендиш (его чаще всего продают и покупают во всем мире) грозит исчезновение", - пишет журналист Джо Пинкстоун.



Химическая обработка оказалась неэффективной в борьбе с распространением заболевания, и эксперты могут остановить грибок только путем изоляции больших участков земель.



Спасением может стать редкое мадагаскарское дерево с невкусными дикими бананами, которое невосприимчиво к панамской болезни. Биологи спешат создать гибрид двух видов в надежде вывести устойчивый к инфекции сорт.



Карантин - метод не идеальный, говорится в статье. "Хотя участок земли можно принести в жертву ради защиты еще большей области от разрушительного грибка, споры десятилетиями остаются в почве в пассивном состоянии, готовые вызвать вспышку, как только появятся подходящие условия", - поясняет издание.



"Неприхотливых мадагаскарских банановых деревьев существует всего пять", - сообщает Daily Mail. Растению угрожают суровые погодные условия, вырубки, лесные пожары, и в результате оно находится в Красной книге.



"Очень важно сохранить дикий банан, потому что у него есть большие семена, с помощью которых можно обнаружить ген для улучшения банана окультуренного", - сказала Элен Ралиманана из Мадагаскарского центра природоохраны Кью.



Джо Пинкстоун | Daily Mail Источник - Inopressa.ru

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