 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.07.2018
15:35  Минкульт Казахстана Мухамедиулы написал музыку для патриотической песни"Ак Ордам - Астана"
15:29  КырПрезидент Жээнбеков вылетел в Анкару на инаугурацию Эрдогана. Может чего обломится?
13:12  Смогут ли американские асы с израильскими сменить правительство в Тегеране
13:09  Вспыхнула торговая война и Китай с силой наносит ответный удар! Три серьезных доказательства, - "Гуаньча"
13:08  Бананы на грани исчезновения: по всему миру их уничтожает тропический грибок
13:04  Выступил ли Грачев-94 в роли Кириенко-98? - П.Густерин
08:54  Российский нефтегаз и санкции: что дальше? - Т.Митрова
08:52  Правая колонна. Почему Меркель приходится уступать собственным министрам, - Д.Карцев
08:48  Союзное государство Россия-Беларусь - едино ли гуманитарное пространство? - А.Гронский
08:47  Ирак вновь без руля и без ветрил, - А.Веселов
08:44  Три фрагмента украинского распада, - А.Халдей
08:40  Если Украина не станет русской, она неизбежно станет китайской, - А.Запольскис
08:32  Президент Мирзиеев тотально "чистит" узб-налоговиков
08:29  В Ташкенте сносят кинотеатр "Казахстан". Устарел
08:26  Альпинисты больше не смогут подниматься на пик Хан-Тенгри. У ВВС Киргизии сломался последний исправный вертолет
08:24  "Ала-Тоо" под Тулой. Кыргызские мигранты хотели построить село в России. Местные власти им запретили
08:22  В районе пика Хан-Тенгри разбился кыргызский военный вертолет. Есть пострадавшие
08:19  Казах Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу
08:16  В Турции уволили еще 18 тысяч неблагонадежных госслужащих и закрыли четыре СМИ
08:14  "Economist": 23 миллиарда долларов находятся на счетах Туркменистана в немецких банках. На черный аркадагов день...
08:08  Теневая демократия. Румыния живет в формате майдана не один десяток лет.., - Н.Морозов
08:03  Экс-президента Бразилии Лулу выпустили из тюрьмы и он опять... хочет в президенты
08:02  На двухстраничной основе. О чем могут договориться Путин и Трамп в Финляндии, - "Къ"
07:58  Куда пропали пассажиры сбитого в 1983 году над СССР южнокорейского боинга (загадки истории)
07:51  Чему тюрки научили украинцев, - Ярослав Бутаков
07:49  Астана готовит приватизацию "Казахтелекома" и "Казатомпрома". Через МФЦА
07:45  ...Ведь был кабмин бумажный! КазПравительство зарылось в нормотворчество, как страус головой в песок, - Петр Своик
07:42  ВВС Израиля вновь безуспешно атаковали сирийскую авиабазу Т-4
07:41  В.Жириновский: национальный вопрос погубил СССР
07:39  Миграции генов и языков, - Левон Епископосян
07:34  Китай рискует потерять около 2% ВВП из-за американских пошлин, - "НГ"
07:31  Близ Стамбула перевернулся пассажирский поезд - 10 погибших, 73 раненых
07:30  Киргизия объявила о дефолте. Власти республики предложили гражданам расплатиться по госдолгам, - В.Панфилова
07:25  В Таиланде из затопленной пещеры спасли 6-х футболистов-спелеологов
07:22  В Англии умерла одна из "скрипалинд"
Воскресенье, 08.07.2018
21:38  Почему Китай победит в торговой войне, - Филипп Легрен
20:56  Гуламжан Анарбаев назначен председателем Службы финансовой разведки Киргизии
20:31  В Японии жуткий ливневый потоп - 80 утонувших, 1,8 тысяч - эвакуированно
20:21  Последние два года были самыми счастливыми в моей жизни, - Захар Прилепин
18:38  Запад и Восток как Каин и Авель
18:35  Бабек как яблоко раздора между Азербайджаном и Ираном
16:09  VIP-ездец. Президент Туркменистана будет участвовать в международном ралли. На какой машине – секрет
16:08  Жители Таджикистана обратно русифицируют свои фамилии
16:04  Узбекистан монополизировал российский рынок попугаев
14:10  В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018
14:06  Футбольное безумие: как вся страна болела за сборную России (видео)
08:08  В Таиланде начали операцию по спасению детей из пещеры
00:58  Почему африканские фермеры - буры хотят переселиться в Россию
00:04  В Кыргызстане появились гигантские ядовитые змеи?
Суббота, 07.07.2018
23:42  В Сирии убит один из самых упоротых командиров джихадистов аль-Махамид
20:55  Биткойн: вот все, что вам нужно знать
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Выступил ли Грачев-94 в роли Кириенко-98? - П.ГустеринВыступил ли Грачев-94 в роли Кириенко-98? - П.Густерин
13:04 09.07.2018

П.В. Густерин

В фильме ТВЦ "Павел Грачев. Удар властью", размещенном на Ютюбе 15 сентября 2015 г., очевидны противоречия в вопросах, по которым у меня уже давно сложилось твердое мнение.

На 26-й минуте фильма диктор говорит: "Еще до штурма Грозного Павел Грачев несколько раз встречался с Джохаром Дудаевым. Они были знакомы со времен Афганистана. Грачев пытался убедить лидера Ичкерии найти мирный путь решения конфликта". Далее - С.В. Степашин: "И Джохар ему говорит: "Я ничего не могу сделать. Я заложник ситуации. Я буду биться до последнего". Павел ему говорит: "Ты что, дурак, что ли? Это же армия! Это же не шутки!"". Диктор: "Но лидер Ичкерии хотел, чтобы с ним, проявив уважение, договаривался лично Ельцин". Далее - журналист Е. Кириченко: "Достаточно было просто одного телефонного звонка. Об этом сам Дудаев говорил Полторанину, когда они встречались. Дудаев превратился бы в такого же преданного пса, как Грачев. И Чечня никогда бы не стала откалываться от России". Далее - журналист В. Баранец: "Что он сказал, Ельцин? "Чтобы я этому вонючему пастуху руку в Кремле жал?"".




Во-первых, почему диктор решил, что, если Дудаев признает себя заложником ситуации, он хочет договариваться с Ельциным? Какой в этом смысл? М.Н. Полторанин, в 1990-1992 гг. - министр печати и информации РФ, а в 1992 г. - заместитель Председателя Правительства РФ, в своих мемуарах так передает просьбу Дудаева Ельцину: "Передайте Борису Николаевичу, что я убедительно прошу встречи с ним. Встречи без всякого шума. У меня есть серьезные предложения. Мы долго говорили с Дудаевым. Поразительно, насколько он был откровенен. Настолько, что у меня закралось сомнение: а не усыпляет ли нашу бдительность Джохар? Не для того ли добивается встречи с президентом, чтобы спекулировать самим этим фактом?" (Полторанин М. Власть в тротиловом эквиваленте. Наследие царя Бориса. М., 2010, с. 231-232).

То, что Дудаев действительно находился под контролем своего же окружения, подтверждает и Полторанин: "Я обратил внимание: на переговорах, когда рядом был Яндарбиев, Дудаев вел себя жестко, несговорчиво, а без него менялся, становился благоразумным собеседником, как бы освобождался от пресса. Правда, от Зелимхана отрываться не удавалось: мы с Дудаевым выходили на улицу подышать - он рядом, мы, перебрасываясь словами, останавливались на лестнице - он тут же спешил к нам (после убийства Джохара Зелимхан сразу же станет президентом Ичкерии)… Зелимхан увяз в сетях спецслужб Турции, Иордании и черт знает еще каких стран. Буквально на глазах переродился в непримиримого врага России и стал главным идеологом сепаратизма в Чечено-Ингушской АССР. Он со свирепым рвением исполнял возложенную на него заграничными шефами роль смотрящего за политиками Северного Кавказа. И распоряжался финансами, поступавшими "оттуда" для разогрева Вайнахии" (с. 223-224).

Во-вторых, как видно, Дудаев говорил Полторанину не о телефонном звонке от Ельцина, а о личной встрече. С чего Е. Кириченко взял, что после этого разговора "Дудаев превратился бы в такого же преданного пса, как Грачев", даже если бы Ельцин оговорил с Дудаевым максимально благоприятные для последнего условия на будущее? Разве журналист не понимает, что Дудаев себе уже действительно не принадлежал, и что разговор с Ельциным нужен был ему как козырь против местной оппозиции. Тем более что Чечня уже стала откалываться от России!

В-третьих, что касается слов Баранца: но ведь Ельцин к тому времени уже жал в Кремле руку Дудаева. Кстати, откуда он взял цитату о "вонючем пастухе"?

Для подтверждения своих слов позволю себе привести две цитаты из мемуаров еще двух государственных деятелей рассматриваемого времени.

Р.С. Мухамадиев, в 1990-1993 гг. - глава постоянной комиссии при Верховном совете РСФСР по культуре и национальным вопросам, дал емкую характеристику происходившему при Ельцине раздербаниванию государства: "В начале 90-х годов, когда начался распад Советского Союза, вслед за Россией и союзными республиками в парад суверенитетов были втянуты вчерашние автономные республики. Да, подчеркиваю, они были втянуты. Стремление к самоопределению республик было спровоцировано из центра, а именно лидерами демократической России. Я случайно оказался свидетелем, когда в приемную Бориса Ельцина, работавшего тогда Председателем Верховного Совета РСФСР, проводили молодого, красивого советского генерала Дудаева. Стоял рядом, когда Бурбулис успокаивал его, советовал не волноваться и в первый раз повел в кабинет Ельцина. И буквально через несколько дней совершился в городе Грозный переворот, в результате чего "место коммуниста-консерватора Завгаева занял демократически настроенный молодой генерал Джохар Дудаев". Буквально так писали, констатировали чуть ли не все московские газеты. Помню, как радовались этому событию демократы, посылали в Грозный поздравительные телеграммы.

Дудаева специально приглашали, уговаривали в Москве и дали ему оружие, обещали всестороннюю поддержку. Это дело рук Ельцина и его команды, он их продукт. Это потом он увлекся самостоятельностью, вышел из-под контроля Ельцина. Если бы они не нашли тогда Дудаева, подыскали бы другого и спровоцировали бы и его. Эта война была выдумана воинствующими демократами для решения своих более важных стратегических целей экономического плана. В мутной воде рыба хорошо ловится, вот они и ограбили всю страну" (Мухамадиев Р. Крушение. Хроника бешеных дней. М., 2002, с. 116).

Слова Мухамадиева подтверждает и Ю.М. Воронин, в 1991-1993 гг. - заместитель Председателя Верховного Совета РФ: "Поскольку Чечня при Дудаеве одной из первых выступила за ликвидацию Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР (читай - обкома КПСС, поскольку посты первого секретаря обкома партии и Председателя Верховного Совета, как правило, совмещались), то "демократы", поощрявшие процесс суверенизации, конечно, приняли самое активное участие в разрушении Верховного Совета автономной республики. Наиболее активно работали по развалу Чечни Г. Бурбулис, М. Полторанин, Г. Старовойтова, Ф. Шелов-Коведяев. На первом этапе они откровенно ставили на Д. Дудаева, против действующего руководства Верховного Совета республики, и особенно обкома партии, но вместе с тем пытались достичь договоренности с ним и другими местными политиками о путях мирного, "демократичного" решения вопроса о власти в Чечне. Вскоре им пришлось убедиться, что Дудаев - крайне вздорный, амбициозный, неконструктивный и, самое главное, неискренний партнер. Он с легкостью менял позиции и демонстративно не выполнял взятых на себя обязательств" (Воронин Ю.М. Стреноженная Россия: Политико-экономический портрет ельцинизма. М., 2003, с. 406).

Довольно большими цитатами я пытался сохранить контекст мыслей приведенных авторов. Из цитаты Мухамадиева можно сделать вывод, что не для того Дудаев "кинул" Ельцина, чтобы потом снова вернуться под его длань. А Воронин явно указывает на непоследовательность и жуликоватость Дудаева. Было бы крайне наивно полагать, что Дудаев хоть на минуту видел себя человеком Ельцина, и что он смог бы стать для Ельцина тем, кем стал Р.А. Кадыров для В.В. Путина.

Тот же Полторанин пишет: "Не могу не сказать… о роли троицы - Ельцин, Хасбулатов, Гайдар - в выпестовывании враждебного России режима на Кавказе. Как получилось, что не вайнахский адат уступил в нашей стране место законам цивилизации, а страна взяла за правило жизни на всей территории самые дикие нормы адата?" (с. 193). Могу уточнить, что адат - местные кавказские обычаи - всегда стоял выше положений шариата - общемусульманских правовых норм.

Самое отвратительное то, что приходится признать: чеченский конфликт начала 90-х гг. с перерастанием его в войну был задуман в Москве. Почему именно Чечня? Сами же чеченцы московским "демократам" и подыграли, устроив гонения на нечеченцев, то есть этнические чистки, в начале 90-х гг.: подобного в других регионах постсоветской России, в том числе в других кавказских республиках, не происходило. Полторанин: "Почему-то считается, что антирусская вакханалия в Чечне началась с приходом Дудаева. Нет, Дудаев и поднялся-то как раз на этой волне. Получив индульгенцию от хрущевской команды, горцы принялись за свое и стали выстраивать жизнь по антигуманным нормам адатов, от которых их отучил Казахстан. Антирусская пропаганда давно велась в Чечено-Ингушской АССР на официальном уровне. Я многократно бывал в этой республике и наблюдал, как сами чиновники упорно поднимали градус ненависти вайнахов ко всем инородцам" (с. 219).

Были, разумеется, и другие причины ситуации, сложившейся на Кавказе в начале 90-х гг., но это тема отдельного большого разговора.

И все же аналогия ситуации с Чечней в военной сфере (как наиболее болезненной для народа) и ситуации с дефолтом 1998 г. напрашивается сама собой. Как на войне враги России заработали, так они и на дефолте заработали. Как П.С. Грачев не годился на пост министра обороны, так и С.В. Кириенко не годился на пост премьер-министра. Кто-то же должен был в 90-е гг. там и там стать крайним...

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531130640
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  