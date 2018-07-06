Ирак вновь без руля и без ветрил, - А.Веселов

08:47 09.07.2018 Как выглядит стабильность по-иракски



После майских парламентских выборов ситуация в Ираке продолжает развиваться по законам трагикомедии. Федеральный верховный суд аннулировал решения парламента от 6 июня, которыми была расформирована Высшая независимая избирательная кампания и отменены результаты голосования граждан диаспор за рубежом, беженцев и временно перемещенных иракцев, а также военнослужащих сил безопасности. Одновременно суд посчитал, что ручной пересчет бюллетеней, поданных остальными категориями избирателей, является конституционным.



3 июля начался пересчет бюллетеней 400 избирательных участков в 7 провинциях страны (главным образом населенных суннитами), результаты планируется огласить в середине июля, и власти намерены считать их окончательными. Можно ожидать очередных протестов, поскольку в перечень не попали провинции с шиитским населением, а пересчету предшествовали подозрительные инциденты. Так, 10 июня в Багдаде произошел пожар на складе, уничтоживший часть урн для голосования и, как выяснилось, это был поджог. 1 июля в спорной провинции Киркук произошли два взрыва у складов, где хранились избирательные урны – более 10 человек получили ранения, зданию причинен значительный ущерб.



Между тем 28 июня состоялась последняя сессия парламента предыдущего созыва, и с 1 июля полномочия депутатов официально прекращены. По сообщениям СМИ, их дипломатические паспорта аннулированы, недавние законотворцы лишены иммунитета и, по словам Мухаммеда Сайхуда (бывший депутат от коалиции "Государство закона"), "по меньшей мере 20 членов парламента получили ордера на арест по обвинениям, связанным с терроризмом и коррупцией".



К жизни без парламента иракцам не привыкать, и на первое место вышел вопрос о формировании нового правительства. 2 июля коалиция "Фатх" предложила на пост главы Кабинета министров своего лидера – проиранского шиитского радикала Хади аль-Амери. Инициативе предшествовал очередной маневр Муктады ас-Садра, чья коалиция "Саирун" заняла первое место по результатам голосования на выборах 10-12 мая. После некоторых метаний и взаимоисключающих заявлений он заключил союз с альянсом "Победа" премьер-министра Хейдара аль-Абади, который имеет наибольшие шансы возглавить новое правительство.



Новая коалиция М. ас-Садра и Х. аль-Абади выступила с совместным заявлением, в котором содержится призыв к формированию правительства технократов, свободного от сектантских идеологий, способного сохранить "единый и демократический Ирак" и поддержать баланс в отношениях с зарубежными странами. 4 июля Совет министров сделал специальное заявление, в котором поручил МИД провести встречи с иностранными партнерами и заверить их, что Ирак остается дееспособным государством.



В изменении расстановки сил критики властей увидели вмешательство Вашингтона, и на улицах Багдада появились баннеры "Смерть Америке!". В ряде СМИ, выходящих на Западе на арабском языке, появилась серия материалов об угрозе вооруженного нападения на посольство США в Багдаде. Американцы резко усилили меры безопасности своего диппредставительства, которое и без того напоминает цитадель. В последние дни для наблюдения за передвижениями вокруг посольства США и других баз в Багдаде активно используются беспилотные летательные аппараты.



Одновременно Вашингтон продолжает разыгрывать курдскую карту. 26 июня глава Совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани провел встречу с командующим силами возглавляемой американцами международной коалиции в Ираке генерал-майором Уолтером Пиаттом и сопровождающей его делегацией. Стороны обсудили текущую обстановку и перспективы ее развития, в том числе проблемы безопасности на спорных территориях, находящихся за пределами юрисдикции Регионального правительства Курдистана. 1 июля Эрбиль посетила делегация Агентства США по международному развитию (USAID) во главе с Марком Грином – ее принял премьер автономии Нечирван Барзани.



Такая активность добавила масла в огонь – бывший депутат федерального парламента от коалиции "Государство закона" (лидер – Нури аль-Малики) заявил: "Предоставление финансовой помощи пешмерга с банковских счетов США свидетельствует о неуважении к суверенитету Ирака и является стимулом для восстания пешмерга против иракского правительства… Я думаю, что США не желают добра для Ирака и по сей день пытаются разделить страну. Финансовая помощь – это лишь один из планов по разделению государства".



В ходе консультаций ведущие политические группировки дружно призывают к борьбе с коррупцией, кумовством, скорейшему выводу страны из кризиса и консолидации нации, но при этом вопрос о персональной ответственности искусно обходится. Нури аль-Малики, которого специальная парламентская комиссия официально признала главным виновником тяжелых поражений 2014 года (включая потерю Мосула и почти трети территории страны, не говоря о десятках тысяч убитых), остается вице-премьером. Генерал-лейтенант Басем Хусейн ат-Таи, который до конца 2013 года командовал Оперативным командованием "Нейнава" (штаб в г. Мосул) и создал для горожан настолько невыносимые условия, что они радостно приветствовали бегство армии, сегодня возглавляет Главное управление МО по делам ветеранов. В июле 2016 года был снят с должности тогдашний командующий Оперативным командованием "Багдад" генерал-лейтенант Абдель Амир аш-Шаммари – за два дня в столице жертвами терактов стали более 280 человек, но сегодня этот генерал является генеральным инспектором МО. Его брат, бывший полицейский, а ныне генерал-лейтенант Джамиль аш-Шаммари, возглавляет Оперативное командование "Басра". В его ведении – выдача пропусков на закрытые территории нефтяных полей, без которых ни один сотрудник и ни одна машина не может попасть на места работы и покинуть их.



Один из иракских пользователей соцсетей выразился так: "Трудно что-то менять, ничего не меняя. Но мы будем". Это и есть стабильность по-иракски.



АНТОН ВЕСЕЛОВ | 06.07.2018 Источник - fondsk.ru

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