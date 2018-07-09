Если Украина не станет русской, она неизбежно станет китайской, - А.Запольскис

08:40 09.07.2018 ЕСЛИ УКРАИНА НЕ СТАНЕТ РУССКОЙ, ОНА НЕИЗБЕЖНО СТАНЕТ КИТАЙСКОЙ

Опыт Шри-Ланки: уклониться от возврата китайских инвестиций Киеву не получится, за потраченные деньги придется отдавать страну



Разговоры о целях происходящего на Украине ведутся давно и чаще всего сосредоточены вокруг богатых местных черноземов. Считается, что в итоге авторы проекта уничтожения Украины планируют если не переселить в степи население Израиля, то точно вывезти к себе украинский чернозем. Спасением от коварных планов, а также залогом успеха в противостоянии российской экспансии, в Киеве считают расширение делового сотрудничества с КНР. Рост объемов китайских инвестиций подтверждает успешность избранной стратегии. Теоретически. Однако пример Шри-Ланки показывает, что на практике результат выходит сильно другой.



На первый взгляд, Пекин действительно активно вкладывается в Украину. За последние пять лет совокупный объем китайского капитала (в виде долей в предприятиях и предоставленных проектных кредитов) превысил 7 млрд. долл. США или 6,4% ее ВВП за 2017 год. В совокупном объеме накопленных иностранных инвестиций страны (38 млрд. долл. на первый квартал 2017 года) они занимают почти пятую часть (18,4%), превосходя даже объемы российского инвестирования (4,81 млрд. долл.).



За десять лет доля Пекина в структуре украинского экспорта выросла с 0,86 до 4,5%. Если не считать традиционные рынки России и очень желанные в Евросоюзе, то большими торговыми партнерами Украины сегодня остаются лишь Индия (5,1%) и Турция (5,8%), что, в общем, уже не такое уж и подавляющее превосходство. По ряду товарных групп, например по бобовым и масличным культурам, объем украинского экспорта в Поднебесную даже превосходит аналогичные показатели мирового лидера - США.



Кроме собственно экспорта, Красный дракон активно инвестирует в расширение внутреннего промпроизводства Украины и совершенствование ее инфраструктуры. В 2016 году китайская корпорация COFCO Agri в морском порту Николаева запустила перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур мощностью перевалки в 2,5 млн. т. в год. Инвестиции в проект составили 75 млн. долл. На данный момент COFCO Agri контролирует около 11% элеваторных мощностей и маслоэкстракционных заводов Украины. С каждым годом ища возможность дальнейшего увеличения.



Компании CNBM в Одесской и Николаевской областях принадлежит десять крупнейших солнечных электростанций на 267 МВт из 500 МВт общей солнечной генерации на Украине. Затраты CNBM составили 1 млрд. долл. Xinwei Group построила уже 150 базовых станций мобильной широкополосной сети межу Киевом, Харьковом и Мариуполем. Всего их планируется сделать более двух тысяч. Совместное предприятие с "Мотор Сич" создала компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Анонсировано совместное производство целой гаммы самолетных и вертолетных двигателей для внутреннего китайского рынка.



Иными словами, китайцы на Украине сегодня "делают" практически все, включая мосты и автомагистрали. Украинским властям кажется, что это рай - инвесторы привозят большие деньги. А пример с успешно распиленным трехмиллиардным китайским кредитом Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины как бы позволяет надеяться, что это счастье будет длиться вечно.



Однако история Шри-Ланки показывает, как успешно и решительно Китай умеет свои инвестиции "защищать". После радости по поводу получения действительно очень дешевых китайских инфраструктурных кредитов страна теперь оказалась в долговой кабале. Из 14,8 млрд. долл. доходной части бюджета 12,3 млрд. уходит на обслуживание долгов, абсолютное большинство которых – те самые "инфраструктурные" китайские. Для снижения долговой нагрузки новое правительство страны согласилось передать Китаю в аренду на 99 лет построенный на его деньги порт Хамбантота, судя по всему, скоро способный превратиться в зарубежную базу китайских ВМС. А самое интересное в том, что сейчас всплывают факты о, скажем так, влияния Китая на нужный "результат" прошедших в Шри-Ланке выборов.



На Украине процессы "защиты инвестиций" выражены еще не так ярко. Потому местным властям и националистам будущее пока кажется безоблачным. Но в глубине они уже начались. Пекин, особо не светясь публично, приступил к постепенному отъему собственности у должников. Пока государственные власти, в том числе, в лице спецслужб еще тешат себя наличием возможности такие сделки останавливать и даже отменять. Но случаи успеха уже единичны, тогда как переход собственности приобретает массовый характер.



И чем сильнее Киев начнет пробовать отказываться от исполнения своих обязательств по "проигранным сделкам" через нахальное опрокидывание шахматной доски, тем очевиднее станет обострение конфликта интересов, в котором Киев решительно уступает Пекину по весовым характеристикам. А значит, смена власти на Украине, как и смена ее политической конструкции, становится ключевым геополитическим интересом КНР. Тем самым совпадая с позицией России.



В итоге у Украины действительно не остается никаких других вариантов. Идея вступить в Европу умерла окончательно, у США, как патрона, тоже возникло слишком много собственных проблем с утратой гегемонии. Получается, или под Пекин "за долги" или "сдаваться" в Москву. Третьего просто не дано.



Александр Запольскис

9 июля 2018 Источник - iarex.ru

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