 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.07.2018
08:54  Российский нефтегаз и санкции: что дальше? - Т.Митрова
08:52  Правая колонна. Почему Меркель приходится уступать собственным министрам, - Д.Карцев
08:48  Союзное государство Россия-Беларусь - едино ли гуманитарное пространство? - А.Гронский
08:47  Ирак вновь без руля и без ветрил, - А.Веселов
08:44  Три фрагмента украинского распада, - А.Халдей
08:40  Если Украина не станет русской, она неизбежно станет китайской, - А.Запольскис
08:32  Президент Мирзиеев тотально "чистит" узб-налоговиков
08:29  В Ташкенте сносят кинотеатр "Казахстан". Устарел
08:26  Альпинисты больше не смогут подниматься на пик Хан-Тенгри. У ВВС Киргизии сломался последний исправный вертолет
08:24  "Ала-Тоо" под Тулой. Кыргызские мигранты хотели построить село в России. Местные власти им запретили
08:22  В районе пика Хан-Тенгри разбился кыргызский военный вертолет. Есть пострадавшие
08:19  Казах Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу
08:16  В Турции уволили еще 18 тысяч неблагонадежных госслужащих и закрыли четыре СМИ
08:14  "Economist": 23 миллиарда долларов находятся на счетах Туркменистана в немецких банках. На черный аркадагов день...
08:08  Теневая демократия. Румыния живет в формате майдана не один десяток лет.., - Н.Морозов
08:03  Экс-президента Бразилии Лулу выпустили из тюрьмы и он опять... хочет в президенты
08:02  На двухстраничной основе. О чем могут договориться Путин и Трамп в Финляндии, - "Къ"
07:58  Куда пропали пассажиры сбитого в 1983 году над СССР южнокорейского боинга (загадки истории)
07:51  Чему тюрки научили украинцев, - Ярослав Бутаков
07:49  Астана готовит приватизацию "Казахтелекома" и "Казатомпрома". Через МФЦА
07:45  ...Ведь был кабмин бумажный! КазПравительство зарылось в нормотворчество, как страус головой в песок, - Петр Своик
07:42  ВВС Израиля вновь безуспешно атаковали сирийскую авиабазу Т-4
07:41  В.Жириновский: национальный вопрос погубил СССР
07:39  Миграции генов и языков, - Левон Епископосян
07:34  Китай рискует потерять около 2% ВВП из-за американских пошлин, - "НГ"
07:31  Близ Стамбула перевернулся пассажирский поезд - 10 погибших, 73 раненых
07:30  Киргизия объявила о дефолте. Власти республики предложили гражданам расплатиться по госдолгам, - В.Панфилова
07:25  В Таиланде из затопленной пещеры спасли 6-х футболистов-спелеологов
07:22  В Англии умерла одна из "скрипалинд"
Воскресенье, 08.07.2018
21:38  Почему Китай победит в торговой войне, - Филипп Легрен
20:56  Гуламжан Анарбаев назначен председателем Службы финансовой разведки Киргизии
20:31  В Японии жуткий ливневый потоп - 80 утонувших, 1,8 тысяч - эвакуированно
20:21  Последние два года были самыми счастливыми в моей жизни, - Захар Прилепин
18:38  Запад и Восток как Каин и Авель
18:35  Бабек как яблоко раздора между Азербайджаном и Ираном
16:09  VIP-ездец. Президент Туркменистана будет участвовать в международном ралли. На какой машине – секрет
16:08  Жители Таджикистана обратно русифицируют свои фамилии
16:04  Узбекистан монополизировал российский рынок попугаев
14:10  В НАТО отметили принадлежность к альянсу всех полуфиналистов ЧМ-2018
14:06  Футбольное безумие: как вся страна болела за сборную России (видео)
08:08  В Таиланде начали операцию по спасению детей из пещеры
00:58  Почему африканские фермеры - буры хотят переселиться в Россию
00:04  В Кыргызстане появились гигантские ядовитые змеи?
Суббота, 07.07.2018
23:42  В Сирии убит один из самых упоротых командиров джихадистов аль-Махамид
20:55  Биткойн: вот все, что вам нужно знать
20:01  Аким Алматы Байбек в день рождения Елбасы залез на пик Нурсултан, - сообщил директор Алматинского зоопарка
18:55  Казахстанские астрофизики планируют установить телескоп в Иордании
16:19  КазБоксер Бейбут Шуменов навалял турку Алтункаю и взял пояс "регулярного" чемпиона WBA
11:58  Пусть будет и у нашего народа своя мечта - Узбекистанская мечта!
11:54  Всех перепишут. В Кыргызстане внедряют электронную книгу учета преступлений
11:52  Похитителей несовершеннолетних "невест" в Киргизии предлагают сажать на срок до 10 лет
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Если Украина не станет русской, она неизбежно станет китайской, - А.Запольскис
08:40 09.07.2018

ЕСЛИ УКРАИНА НЕ СТАНЕТ РУССКОЙ, ОНА НЕИЗБЕЖНО СТАНЕТ КИТАЙСКОЙ
Опыт Шри-Ланки: уклониться от возврата китайских инвестиций Киеву не получится, за потраченные деньги придется отдавать страну

Разговоры о целях происходящего на Украине ведутся давно и чаще всего сосредоточены вокруг богатых местных черноземов. Считается, что в итоге авторы проекта уничтожения Украины планируют если не переселить в степи население Израиля, то точно вывезти к себе украинский чернозем. Спасением от коварных планов, а также залогом успеха в противостоянии российской экспансии, в Киеве считают расширение делового сотрудничества с КНР. Рост объемов китайских инвестиций подтверждает успешность избранной стратегии. Теоретически. Однако пример Шри-Ланки показывает, что на практике результат выходит сильно другой.

На первый взгляд, Пекин действительно активно вкладывается в Украину. За последние пять лет совокупный объем китайского капитала (в виде долей в предприятиях и предоставленных проектных кредитов) превысил 7 млрд. долл. США или 6,4% ее ВВП за 2017 год. В совокупном объеме накопленных иностранных инвестиций страны (38 млрд. долл. на первый квартал 2017 года) они занимают почти пятую часть (18,4%), превосходя даже объемы российского инвестирования (4,81 млрд. долл.).

За десять лет доля Пекина в структуре украинского экспорта выросла с 0,86 до 4,5%. Если не считать традиционные рынки России и очень желанные в Евросоюзе, то большими торговыми партнерами Украины сегодня остаются лишь Индия (5,1%) и Турция (5,8%), что, в общем, уже не такое уж и подавляющее превосходство. По ряду товарных групп, например по бобовым и масличным культурам, объем украинского экспорта в Поднебесную даже превосходит аналогичные показатели мирового лидера - США.

Кроме собственно экспорта, Красный дракон активно инвестирует в расширение внутреннего промпроизводства Украины и совершенствование ее инфраструктуры. В 2016 году китайская корпорация COFCO Agri в морском порту Николаева запустила перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур мощностью перевалки в 2,5 млн. т. в год. Инвестиции в проект составили 75 млн. долл. На данный момент COFCO Agri контролирует около 11% элеваторных мощностей и маслоэкстракционных заводов Украины. С каждым годом ища возможность дальнейшего увеличения.

Компании CNBM в Одесской и Николаевской областях принадлежит десять крупнейших солнечных электростанций на 267 МВт из 500 МВт общей солнечной генерации на Украине. Затраты CNBM составили 1 млрд. долл. Xinwei Group построила уже 150 базовых станций мобильной широкополосной сети межу Киевом, Харьковом и Мариуполем. Всего их планируется сделать более двух тысяч. Совместное предприятие с "Мотор Сич" создала компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Анонсировано совместное производство целой гаммы самолетных и вертолетных двигателей для внутреннего китайского рынка.

Иными словами, китайцы на Украине сегодня "делают" практически все, включая мосты и автомагистрали. Украинским властям кажется, что это рай - инвесторы привозят большие деньги. А пример с успешно распиленным трехмиллиардным китайским кредитом Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины как бы позволяет надеяться, что это счастье будет длиться вечно.

Однако история Шри-Ланки показывает, как успешно и решительно Китай умеет свои инвестиции "защищать". После радости по поводу получения действительно очень дешевых китайских инфраструктурных кредитов страна теперь оказалась в долговой кабале. Из 14,8 млрд. долл. доходной части бюджета 12,3 млрд. уходит на обслуживание долгов, абсолютное большинство которых – те самые "инфраструктурные" китайские. Для снижения долговой нагрузки новое правительство страны согласилось передать Китаю в аренду на 99 лет построенный на его деньги порт Хамбантота, судя по всему, скоро способный превратиться в зарубежную базу китайских ВМС. А самое интересное в том, что сейчас всплывают факты о, скажем так, влияния Китая на нужный "результат" прошедших в Шри-Ланке выборов.

На Украине процессы "защиты инвестиций" выражены еще не так ярко. Потому местным властям и националистам будущее пока кажется безоблачным. Но в глубине они уже начались. Пекин, особо не светясь публично, приступил к постепенному отъему собственности у должников. Пока государственные власти, в том числе, в лице спецслужб еще тешат себя наличием возможности такие сделки останавливать и даже отменять. Но случаи успеха уже единичны, тогда как переход собственности приобретает массовый характер.

И чем сильнее Киев начнет пробовать отказываться от исполнения своих обязательств по "проигранным сделкам" через нахальное опрокидывание шахматной доски, тем очевиднее станет обострение конфликта интересов, в котором Киев решительно уступает Пекину по весовым характеристикам. А значит, смена власти на Украине, как и смена ее политической конструкции, становится ключевым геополитическим интересом КНР. Тем самым совпадая с позицией России.

В итоге у Украины действительно не остается никаких других вариантов. Идея вступить в Европу умерла окончательно, у США, как патрона, тоже возникло слишком много собственных проблем с утратой гегемонии. Получается, или под Пекин "за долги" или "сдаваться" в Москву. Третьего просто не дано.

Александр Запольскис
9 июля 2018

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1531114800
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  