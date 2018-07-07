Президент Мирзиеев тотально "чистит" узб-налоговиков

08:32 09.07.2018 ПРЕЗИДЕНТ CМЕНИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ УПРАВЛЕНИЙ В ПЯТИ РЕГИОНАХ

Президент Узбекистана подписал указ о назначении глав налоговых управлений в четырех областях и Каракалпакии, сообщает пресс-служба лидера.



В Каракалпакии начальником Государственного налогового управления назначен Давронбек Бабаджанов;



в Сырдарьинской области - Джурабек Гойибов;



в Хорезмской - Кудратбек Игамбергенов;



Бухарской - Шерзод Ашуров;



Самаркандской - Шодиер Ахмедов.



Всего в конце июня в системе налоговых органов Узбекистана уволены 1 245 сотрудников. Источник - vesti.uz

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