|Президент Мирзиеев тотально "чистит" узб-налоговиков
08:32 09.07.2018
ПРЕЗИДЕНТ CМЕНИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ НАЛОГОВЫХ УПРАВЛЕНИЙ В ПЯТИ РЕГИОНАХ
Президент Узбекистана подписал указ о назначении глав налоговых управлений в четырех областях и Каракалпакии, сообщает пресс-служба лидера.
В Каракалпакии начальником Государственного налогового управления назначен Давронбек Бабаджанов;
в Сырдарьинской области - Джурабек Гойибов;
в Хорезмской - Кудратбек Игамбергенов;
Бухарской - Шерзод Ашуров;
Самаркандской - Шодиер Ахмедов.
Всего в конце июня в системе налоговых органов Узбекистана уволены 1 245 сотрудников.