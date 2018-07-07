Альпинисты больше не смогут подниматься на пик Хан-Тенгри. У ВВС Киргизии сломался последний исправный вертолет

08:26 09.07.2018 Туризм развиваем? Альпинисты больше не смогут подниматься на пик Хан-Тенгри



Альпинисты больше не смогут подниматься на пик Хан-Тенгри. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции член Кыргызской ассоциации туроператоров Елена Калашникова.



По ее словам, в апреле Генеральный штаб Вооруженных сил КР сообщил, что не сможет предоставить вертолет Ми-8 на время туристического сезона из-за завершения срока технической эксплуатации.



"В Кыргызстане нет ни одного исправного вертолета. Туристический сезон без них провести невозможно. Более 5 тысяч человек из 18 стран заявлено по горным программам. Нам приходится полностью закрыть пик Хан-Тенгри. Кыргызстан автоматически внесут в черный список стран, не рекомендованных для посещения", - рассказала Елена Калашникова.



Она добавила, что на одном из вертолетов неисправен двигатель. Отремонтировать его не успели. Взять в аренду вертолет в других странах не получилось.



"Казахстан предложил разрешить посадку своего вертолета в районе пика Хан-Тенгри для перевозки туристов. Однако Генштаб ВС КР ответил, что пролеты иностранных судов на приграничной территории страны запрещены. Там не объяснили причину", - сказала Елена Калашникова.



Если вертолет для обеспечения безопасности туристов не найдут, ассоциации придется отказывать альпинистам в восхождении.



03 июля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Юлия КОСТЕНКО Источник - 24.kg

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