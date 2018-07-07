"Ала-Тоо" под Тулой. Кыргызские мигранты хотели построить село в России. Местные власти им запретили

08:24 09.07.2018 Кыргызские мигранты хотели построить село в России. Местные власти им запретили



Депутаты Заокского районного совета Тульской области выступили против кыргызской деревни в России. Об этом ИА "24.kg" сообщили жители деревни Клищино.



По их словам, 6 июля депутаты отменили свое постановление "Генеральный план развития района на 2016 год", на основании которого была выделена земля под индивидуальное жилищное строительство в Клищино. Теперь деревня, где уже построили первые дома мигранты из Кыргызстана, обратно переведена в категорию сельскохозяйственного назначения.



"Пока нам ничего не объяснили, ничего не предложили. Но по решению сельсовета получается, что наши дома стоят незаконно, так как иностранные граждане не могут быть владельцами сельскохозяйственной земли", - рассказала Бааркан Алайчиева.



Напомним, в декабре 2017 года агентство "Сотый километр" начало продажу земли в деревне Клищино в Заокском районе Тульской области. Четыреста человек купили участки, сорок из них уже построили дома. Все они мигранты из Кыргызстана, половина из которых имеет российское гражданство. Село мигранты неофициально назвали "Ала-Тоо-1".



"Мы были очень рады. Кыргызская диаспора - одна из крупных в России. Мы здесь работаем, наши дети учатся в школах, университетах. Тем более после вступления в ЕАЭС мы же стали одним союзом. Думали, Россия дает нам возможность построить свой дом, при этом с национальной диаспорой сохранить свою культуру", - говорит Бааркан Алайчиева.



В диаспоре рассказали, что после публикации в ИА "24.kg" о строительстве первого кыргызского села в Подмосковье начались проверки со стороны всевозможных госорганов РФ.



С 24 мая Государственный реестр РФ перестал выдавать документы на право собственности трудовым мигрантам из Кыргызстана, а другие официальные органы - разрешение на строительство. При этом мигрантам не объясняют причин отказа в разрешениях.



"Когда мы обратились к руководителям администрации Тульской области, они нас успокоили, сказав, что все скоро решится. Но 6 июля депутаты уже приняли решение. Я хочу подчеркнуть, что половина владельцев земельных участков в Клищино является гражданами РФ, а остальные легально находятся на территории страны", - говорит Бааркан Алайчиева.



По ее словам, согласно законодательству РФ, для иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц нет ограничений в приобретении недвижимости с земельным участком. Таким образом, у этой категории людей есть возможность приобретать в собственность в том числе и таунхаусы.



Однако в данной ситуации существует ограничение иного рода. По указу президента РФ № 26 от 9 января 2011 года в ряде приграничных территорий полностью исключается возможность приобретения земельных участков иностранцами. Перечень принят в поддержку федерального закона о государственной границе РФ и включает в себя 380 муниципальных образований. Это, например, Кронштадтский район в Санкт-Петербурге, 19 муниципальных районов и образований в Калининградской области и другие. То же правило касается земель, расположенных на границах морских портов, и земель сельскохозяйственного назначения.



Жители "Ала-Тоо-1" просят президента Сооронбая Жээнбекова, премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и депутатов Жогорку Кенеша помочь им решить проблему.



9 июля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Жазгуль МАСАЛИЕВА Источник - 24.kg

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