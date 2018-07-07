В районе пика Хан-Тенгри разбился кыргызский военный вертолет. Есть пострадавшие

08:22 09.07.2018 В горах Кыргызстана потерпел аварию военный вертолет. Есть пострадавшие



В горах в районе пика Хан-Тенгри сегодня пропал военный вертолет. Об этом ИА "24.kg" сообщили собственные источники.



Уточняется, что борт выполнял поисковую операцию и исчез с радаров. В пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил КР уточнили, что при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны КР Ми-8 МТВ.



Из-за сильного бокового ветра, при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадало четыре человека. В настоящее время принимаются меры по эвакуации пострадавших.



9 июля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Аида ДЖУМАШОВА Источник - 24.kg

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