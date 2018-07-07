|В районе пика Хан-Тенгри разбился кыргызский военный вертолет. Есть пострадавшие
08:22 09.07.2018
В горах Кыргызстана потерпел аварию военный вертолет. Есть пострадавшие
В горах в районе пика Хан-Тенгри сегодня пропал военный вертолет. Об этом ИА "24.kg" сообщили собственные источники.
Уточняется, что борт выполнял поисковую операцию и исчез с радаров. В пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил КР уточнили, что при проведении спасательной операции на площадке Южный Энильчек потерпел аварию вертолет Сил воздушной обороны КР Ми-8 МТВ.
Из-за сильного бокового ветра, при посадке вертолет завалился на левый борт. По предварительным данным, пострадало четыре человека. В настоящее время принимаются меры по эвакуации пострадавших.
9 июля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Аида ДЖУМАШОВА