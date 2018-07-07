Казах Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу

08:19 09.07.2018 Айдар Махметов теперь чемпион по версии АСВ в Москве.



Казахстанский спортсмен Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу по версии АСВ в Москве, передает корреспондент МИА "Казинформ".



"Чемпион мира 2018 по джиу-джитсу по версии АСВ в Москве!!! Наконец-то я выиграл это долгожданное золото!" - сообщил Махметов.

Спортсмен выступал в дивизионе мастеров (36-40 лет) среди пурпурных поясов в весовой категории до 75 кг.



"Три схватки - три победы: россиянин, армянин и иранец в финале. Бронзовым призером стал также мой товарищ Мурат Бермухамбетов, который шел из другой сетки. Я доволен. Слава Всевышнему!" - написал А.Махметов. Источник - Казинфор

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