|Казах Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу
08:19 09.07.2018
Айдар Махметов теперь чемпион по версии АСВ в Москве.
Казахстанский спортсмен Айдар Махметов стал чемпионом мира-2018 по джиу-джитсу по версии АСВ в Москве, передает корреспондент МИА "Казинформ".
"Чемпион мира 2018 по джиу-джитсу по версии АСВ в Москве!!! Наконец-то я выиграл это долгожданное золото!" - сообщил Махметов.
Спортсмен выступал в дивизионе мастеров (36-40 лет) среди пурпурных поясов в весовой категории до 75 кг.
"Три схватки - три победы: россиянин, армянин и иранец в финале. Бронзовым призером стал также мой товарищ Мурат Бермухамбетов, который шел из другой сетки. Я доволен. Слава Всевышнему!" - написал А.Махметов.