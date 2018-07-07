|В Турции уволили еще 18 тысяч неблагонадежных госслужащих и закрыли четыре СМИ
08:16 09.07.2018
Турецкие власти увольняют 18 632 госслужащих со своих должностей и закрывают четыре СМИ по подозрениям в связях с террористическими организациями и организациями "угрожающими национальной безопасности"
Об этом говорится в официальном постановлении о чрезвычайном положении. С какими именно организациями связаны люди и СМИ, в постановлении не говорится.
Среди уволенных:
8 998 полицейских,
3 077 военнослужащих,
1 949 служащих в авиации,
1 126 служащих военно-морского флота,
1 052 работника Минюста,
199 академиков.
Тем не менее, около 148 человек были восстановлены в своих должностях в различных министерствах и военных ведомствах.
Помимо этого три газеты и один телеканал, согласно распоряжению, также будут закрыты в ближайшее время. Власти заявили, что это "последняя" чистка кадров перед отменой чрезвычайного положения в стране.
Всего в период действия режима чрезвычайного положения со своих должностей отстранили не менее 110 тысяч госслужащих.
Накануне стало известно, что власти Турции планируют отменить режим чрезвычайного положения 9 июля. Его ввели в стране после попытки военного переворота летом 2016 года. Изначально его ввели сроком на три месяца, но позже продлили на неопределенный срок.