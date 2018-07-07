В Турции уволили еще 18 тысяч неблагонадежных госслужащих и закрыли четыре СМИ

08:16 09.07.2018 Турецкие власти увольняют 18 632 госслужащих со своих должностей и закрывают четыре СМИ по подозрениям в связях с террористическими организациями и организациями "угрожающими национальной безопасности"



Об этом говорится в официальном постановлении о чрезвычайном положении. С какими именно организациями связаны люди и СМИ, в постановлении не говорится.



Среди уволенных:



8 998 полицейских,

3 077 военнослужащих,

1 949 служащих в авиации,

1 126 служащих военно-морского флота,

1 052 работника Минюста,

199 академиков.

Тем не менее, около 148 человек были восстановлены в своих должностях в различных министерствах и военных ведомствах.



Помимо этого три газеты и один телеканал, согласно распоряжению, также будут закрыты в ближайшее время. Власти заявили, что это "последняя" чистка кадров перед отменой чрезвычайного положения в стране.



Всего в период действия режима чрезвычайного положения со своих должностей отстранили не менее 110 тысяч госслужащих.



Накануне стало известно, что власти Турции планируют отменить режим чрезвычайного положения 9 июля. Его ввели в стране после попытки военного переворота летом 2016 года. Изначально его ввели сроком на три месяца, но позже продлили на неопределенный срок. Источник - centralasian.org

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