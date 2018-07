"Economist": 23 миллиарда долларов находятся на счетах Туркменистана в немецких банках. На черный аркадагов день...

08:14 09.07.2018 Статья, опубликованная в журнале "The Economist", указывает на то, что в банках Германии лежат 23 миллиарда долларов, принадлежащих Туркменистану.



Статья, опубликованная накануне авторитетным британским изданием "The Economist" под названием "Туркмензуэлла: Туркменистан нашел оригинальный способ остановить массовую эмиграцию населения", посвящена продолжающемуся в Туркменистане экономическому кризису и туркменистанцам, пытающимся покинуть страну в поисках заработка в других странах.



Автор статьи указывает на то, что в банках Германии лежат 23 миллиарда долларов, принадлежащих Туркменистану. Но в базе данных Банка по Международным Расчетам, откуда была взята эта информация, не указаны имена владельцев счетов, где хранятся эти деньги.



Напомним, что в августе 2016 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ездил в Германию во главе официальной делегации. Кроме этого, издание "Хроника Туркменистана" сообщило, ссылаясь на сайт flightradar24.com, что в июне самолет туркменского президента три раза летал в Германию.



"The Economist" отмечает тот факт, что несмотря на то, что в банках Германии лежат миллиарды долларов, в самом Туркменистане царит экономический хаос. В результате этого, в стране введены ограничения на международные переводы денег, усилен контроль на оборот валюты. Источник - centralasian.org

